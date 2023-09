Rehdener Elfer-Drama: Arambasic „mega enttäuscht“ nach 0:1 gegen Aufsteiger Eilvese

Von: Julian Diekmann

Teilen

Gleich knallt's: Eilveses Keeper Kai-Jan Machulla (r.) räumt Ende der ersten Halbzeit Mateus Ajala Cardoniz (am Ball) ab. Doch anstatt Rehdens etatmäßigen Elfmeterschützen Ebrima Jobe beim fälligen Strafstoß antreten zu lassen, übernimmt der Gefoulte nach kurzer Diskussion mit Jobe selbst die Verantwortung – und scheitert prompt an Machulla. Es wäre die so wichtige Führung gewesen. © Vogler

Fußball-Oberligist BSV Rehden hatte bei der 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen STK Eilvese selbst die Chance per Elfmeter zu treffen. Doch ein nicht vorgesehener Schütze scheiterte. Stattdessen kam der Aufsteiger per Strafstoß zum Erfolg. Rehden-Coach Kristian Arambasic ärgerte sich über die Leistung.

Rehden – Als die Zuschauer während der Oberliga-Partie zwischen den Fußballern des BSV Schwarz-Weiß Rehden und Aufsteiger STK Eilvese am Freitagabend schon mit einer torlosen ersten Halbzeit gerechnet hatten und sich einige im Publikum bereits auf dem Weg zu Bierbude und Essensstand begaben, ereignete sich eine Schlüsselszene des Spiels. Nach einem Pass von Alessio Arambasic tauchte Mateus Ajala Cardoniz frei vor Eilveses Keeper Kai-Jan Machulla auf, der den pfeilschnellen Stürmer nur noch mit einem Foul zu stoppen wusste. Folgerichtig entschied Schiedsrichter Nils Musekamp (SV Adler Messingen) auf Strafstoß. Doch statt Rehdens etatmäßigen Schützen Ebrima Jobe antreten zu lassen, wollte der Gefoulte selbst Verantwortung übernehmen – und scheiterte kläglich an Musekamp. Stattdessen trafen die Gäste im zweiten Durchgang selbst per Foulelfmeter. Damit war Rehdens 0:1 (0:0)-Niederlage besiegelt.

Fußball-Oberliga: BSV Schwarz-Weiß Rehden - STK Eilvese 0:1 (0:0) Rehden: Vujanac - Berling, Wazneh (79. Mazur), Jobe, Lesueur, R. Stubbla, Choi (62. Djumo), Sindik (79. Tomic), Ajala Cardoniz (69. Sarr), Arambasic (69. S. Stublla), Chana. Eilvese: Machulla - Nishori, Rufidis (74. Hellwig), Meinhold, Kiedrowski, Schorler, M. Saade, A. Saade, Leimann, Soumah, H. Saade (90.+1 Akbas). Besonderes Vorkommnis: Ajala Cardoniz verschießt Foulelfmeter (43.). Tore: 0:1 (69.) Meinhold (Foulelfmeter). Schiedsrichter: Nils Musekamp (SV Adler Messingen).

„Ich habe die Elfmeter-Situation in der Halbzeitpause selbstverständlich noch mal zum Thema gemacht, weil ich richtig stinkig darüber war“, hielt BSV-Coach Kristian Arambasic mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg: „Wir haben das im Vorfeld klar eingeteilt. Ebrima ist unser Elfmeterschütze. Und er hätte am Ende auch schießen müssen.“ Statt also mit einer beruhigenden 1:0-Führung in die Pause zu gehen, blieb es vorerst beim 0:0.

Doch das war nicht das Einzige, was Kristian Arambasic sauer aufstieß: „Die Einstellung hat heute einfach nicht gestimmt. Wir waren einmal mehr anfällig für Konter, waren zudem nicht richtig an den Gegenspielern dran“, monierte der A-Lizenz-Inhaber: „Ich habe vor dem Spiel gewarnt und gesagt, dass der Gegner sich tief hinten hineinstellen wird und versuchen wird, über die zwei, drei schnellen Leute zu kommen. Wir haben in der ersten Halbzeit trotzdem zwei, drei dicke Chancen zugelassen, die du einfach nicht zulassen darfst.“

Spieler des Spiels: Hussein Saade Eilveses Nummer 22 machte ordentlich Alarm auf seiner Seite. Der Libanese hatte mehrmals die Führung auf dem Fuß, holte zudem den Strafstoß heraus, der am Ende zum Sieg führte.

Wie zum Beispiel in der achten Minute, als Rehdens Keeper Nikola Vujanac mit einem starken Reflex gegen Mohamad Saade die Gäste-Führung verhinderte. Oder in der 30. und 31. Minute, als Hussein Saade aus kurzer Distanz jeweils an Vujanac scheiterte. „Nikola hat uns gleich mehrmals vor dem Rückstand bewahrt“, lobte der BSV-Trainer seinen Schlussmann.

Doch in der 69. Minute war auch Vujanac chancenlos, als Hussein Saade im Gefühl des Strafraums gefoult wurde und der Unparteiische zu Recht auf den Punkt zeigte. Die Chance ließ sich Eilveses Tim Meinhold nicht nehmen, und verwandelte sicher – im Gegensatz zu Ajala Cardoniz. Es war eine alles andere als unverdiente Führung.

„Nach dem 0:1 haben wir noch mal alles nach vorne geworfen, alles versucht. Aber über das gesamte Spiel betrachtet, waren wir vorne weder konsequent noch torgefährlich. Es hat heute einfach an allem gefehlt. Ich bin mega enttäuscht, weil wir überhaupt nicht performt haben“, ärgerte sich Kristian Arambasic: „Und dann darfst du dich am Ende auch nicht wundern, dass du verloren hast.“