Anna-Lena Freese feilt an ihrem Start

Hannover - Das Wichtigste schon mal vorweg: „Ich kann mit Anna alle sechs Einheiten pro Woche durchziehen, die ich mir vorgenommen habe. Die Verletzungen sind vollkommen auskuriert. Das ist eine schöne Sache“, erklärt Björn Sterzel, Trainer der Sprinterin Anna-Lena Freese, die zwar seit vielen Jahren in Hannover lebt und im Landesleistungszentrum trainiert, aber immer noch für den FTSV Jahn Brinkum startet.

Mittlerweile steht die Vorbereitung für die im Januar beginnende Hallensaison der Leichtathleten im Blickpunkt. Neben Krafttraining und der Verbesserung der Beschleunigung stehen vor allem Startübungen im Mittelpunkt. Gerade für die Halle ist das genauso wichtig wie der Lauf selbst. Da Freese unterm Hallendach in dieser Wintersaison nur die 60 Meter bestreiten wird, kommt dem Start eine besonders große Bedeutung zu. „Wenn man da nicht wach ist, dann kann das Rennen schon schnell vorbei sein“, weiß auch Sterzel. Aber der Coach hat auch schon jetzt den Sommer im Blick: „Auch über 100 oder 200 Meter ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man gut aus den Blöcken kommt.“

Nach zwei nicht gerade optimal verlaufenen Jahren startet die 23-Jährige, die mittlerweile nicht mehr dem Junior-Elitekader des Deutschen Leichtathletik Verbandes (DLV) angehört, nun einen erneuten Anlauf. „Anna hat der Mut nie verlassen. Sie hat eben Spaß am Sprint“, freut sich Sterzel über die Motivation seiner Athletin.

Und mit welcher Zielsetzung geht es im Januar in die Wettkämpfe? „Genaue Platzierungen will ich nicht vorgeben. Es ist aber schon geplant, dass sie über 60 Meter ihre Bestzeit von 7,43 Sekunden verbessert“, erläutert Sterzel. Dazu gibt es drei Gelegenheiten. Am 20. Januar steigen die gemeinsamen Landesmeisterschaften von Niedersachsen und Bremen vor Freeses Haustür in Hannover.

Am 3. Februar geht die Reise nach Hamburg zu den Norddeutschen Meisterschaften. Und zwei Wochen später stehen die nationalen Titelkämpfe in Dortmund auf dem Programm. - töb