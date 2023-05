Die Bezirksliga-Elf der Saison 2022/23: Anker, Dosenöffner und Maschinen

Von: Malte Rehnert, Fabian Terwey

Teilen

Acht von zehn möglichen Trainer-Stimmen: Mittelfeld-Motor Jan Hülseberg vom TV Neuenkirchen ist der „Bezirksliga-Spieler der Saison 2022/23“. Herzlichen Glückwunsch! © Terwey, Fabian

Die Saison in der Fußball-Bezirksliga ist vorbei. Zeit für die Trainer, ihre ganz persönliche Mannschaft der Saison aufzustellen. Die zehn Coaches der „Diepholzer“ Vereine wählen ihr Traum-Team aus dem Landkreis und schwärmen munter drauflos. Die größten Fraktionen stellen Meister FC Sulingen und Aufsteiger TV Neuenkirchen. Und es gibt auch einen Spieler sowie einen Trainer der Saison. Wie die Entscheidungen begründet werden und wer es letztlich in die Top-Elf geschafft hat - all das folgt jetzt:

Kreis Diepholz – Jetzt steht sie, die „Bezirksliga-Elf der Saison 2022/23“. Die zehn Fußball-Trainer der „Diepholzer“ Vereine haben ihre Top-Teams aus dem Landkreis aufgestellt. Herausgekommen ist ein starkes Ensemble, in dem Spieler von Meister FC Sulingen und Aufsteiger TV Neuenkirchen (Vierter) dominieren.

Das ist sie also, die Bezirksliga-Elf der Saison 2022/23 - gewählt von den zehn „Diepholzer“ Trainern, deren Auswahl auf Spieler aus dem Landkreis beschränkt war. © Rehnert

Tor

Yanik Klenke (TV Neuenkirchen): „Sehr spielstark, super Überblick, tolle Reflexe.“ Für seinen eigenen Trainer Mustafa Cali ist der 26-Jährige „der beste Keeper der Liga“. Auch andere Coaches schätzen ihn, er bekam vier Stimmen. „Ich mag solche aktiven Torhüter“, sagt Seckenhausens Lars Behrens. „Eine sehr starke Nummer eins“, lobt St. Hülfes Nils Jakobsen.

Der Torwart in der Top-Elf: Yanik Klenke vom TV Neuenkirchen. © Krüger, Cord

Abwehr

Martin Roughley (FC Sulingen): Sieben Trainer nahmen den „unaufgeregten Stabilisator der Defensive“ (Sudweyhes Benjamin Jacobeit). „Besonders gut in Kopfball und Aufbauspiel, total abgezockt“, schwärmt Vilsens Torsten Klein. Für Heiligenfeldes Pascal Witt ist der 34-Jährige „ein hervorragender Leader“. Twistringens Timo Rathkamp nimmt auch noch Roughleys Innenverteidiger-Kollegen Felix Klare dazu: „Ein Top-Duo, beide echte Maschinen.“

Sieben Berufungen: Auf Routinier Martin Roughley von Meister FC Sulingen wollte fast kein Trainer in der Abwehr verzichten. © Krüger, Cord

Joris Dettmer (TV Neuenkirchen): Der Rechtsverteidiger stand fast immer in der Startelf und ist mit seinen 18 Jahren „schon total abgebrüht“, findet TVN-Coach Mustafa Cali. „Defensiv stark, viele Akzente nach vorne – eine überragende Saison“, urteilt Sudweyhes Benjamin Jacobeit. Und Twistringens Timo Rathkamp prophezeit: „Von ihm wird man noch einiges hören.“

Junger Mann mit glänzenden Perspektiven: Rechtsverteidiger Joris Dettmer vom TV Neuenkirchen. © Terwey, Fabian

Jost-Eike Behrens (SV Heiligenfelde): Ein Außenverteidiger „mit Top-Einstellung und Top-Geschwindigkeit, der nach vorne sehr gefährlich ist“, meint Wagenfelds Coach Jürgen Damsch. Und er schlägt gute Flanken“, ergänzt Vilsens Torsten Klein. Seckenhausens Lars Behrens imponiert, wie der 22-Jährige „seine Seite dichthält“.

Einer der wenigen, die in die Sulinger und Neuenkirchener Phalanx einbrachen: Außenverteidiger Jost-Eike Behrens vom SV Heiligenfelde ist auch im Top-Team dabei. © Terwey, Fabian

Mittelfeld

Tobias Dickmann (FC Sulingen): „Der Dreh- und Angelpunkt des Sulinger Spiels“, findet Diepholz-Trainer Henrik Thoben. Als „Kopf“ oder „Anführer“ des Meisters und Aufsteigers bezeichnen ihn auch andere Coaches. „Jeder kennt ihn. So ein Spieler hat dem FC in den letzten Jahren gefehlt. Er weiß immer, was zu tun ist“, sagt Twistringens Timo Rathkamp. Sulingens Marian Pingel ist auch heilfroh, den 30-Jährigen seit Sommer im Team zu haben: „Er ist unser Anker im zentralen Mittelfeld.“

Der Denker und Lenker im Mittelfeld des FC Sulingen: Tobias Dickmann (am Ball) landete auf sechs Trainer-Zetteln. © Krüger, Cord

Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen): Acht von zehn Trainerstimmen – Rekord! Damit ist der 23-Jährige der „Spieler der Saison“ (siehe Text unten). „Ein überragender Box-to-Box-Spieler“, sagt Henrik Thoben von der SG Diepholz. Vilsens Torsten Klein sieht den Sechser (zehn Tore) „sehr gerne. Er arbeitet 90 Minuten für die Mannschaft. Feine Technik, total torgefährlich.“ Für St. Hülfes Nils Jakobsen ist Hülseberg „die Überraschung der Saison. Und er ist dem Gegner gegenüber immer sehr respektvoll.“

Maximilian Wirth (TuS Sudweyhe): An guten Tagen „kann er Spiele alleine entscheiden“, weiß Wagenfelds Jürgen Damsch, der nur die letzten elf Spiele als Coach absolvierte, doch Wirth in guter Erinnerung hat. „Ein bombastischer Typ auf der Außenbahn“, adelt Neuenkirchens Mustafa Cali den 27-Jährigen: „Gute Pässe, gute Flanken, gute Standards. Ein sehr feiner Fuß.“

Gefährliche Flanken und Standards sind Spezialitäten von Maximilian Wirth, der bei Vizemeister TuS Sudweyhe wirbelt. © Rehnert, Malte

Maurice Krüger (FC Sulingen): Mehrere Trainer haben den zwölffachen Torschützen in den Sturm gestellt, sein eigener ins Mittelfeld. „Sein linker Fuß ist eine Waffe“, lobt Marian Pingel. „Der Mann fürs Außergewöhnliche – Unterschiedspieler wie ihn gibt es nicht viele“, meint Vilsens Torsten Klein. „Er macht gefühlt immer das 1:0, ist Sulingens Dosenöffner. Ein Aushängeschild des Vereins“, findet St. Hülfes Nils Jakobsen. Und Sudweyhes Benjamin Jacobeit sagt über Krüger (30): „Er ist der stärkste Offensivmann des Meisters. Es bedarf keiner weiteren Erklärung.“

Für seinen linken Fuß braucht er eigentlich einen Waffenschein: Die Schuss-Stärke von Maurice Krüger (FC Sulingen) ist besonders gefürchtet. © Krüger, Cord

Angriff

Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld): 20 der 41 Treffer seines Clubs. Bester Bezirksliga-Torjäger aus dem Kreis Diepholz – und deshalb auf sieben Trainer-Zetteln. „Durch sein enormes Tempo und seine Spielintelligenz besonders gefährlich“, urteilt Heiligenfeldes Pascal Witt. Man sehe den 25-Jährigen „gar nicht – und plötzlich sind zwei Tore drin“, staunt Seckenhausens Lars Behrens. „Steht immer da, wo der Ball hinkommt“, sagt Twistringens Timo Rathkamp: „Wie Thomas Müller. Und er verballert nix. Ein geiler Mittelstürmer.“

20 Tore - von insgesamt 41 seines TuS Wagenfeld: Mittelstürmer Chris Brüggemann ist ein echter Knipser. © Rehnert, Malte

Maximilian Meyer (TV Neuenkirchen): „Wenig Spiele, viele Tore. Ein absoluter Unruheherd und kompletter Stürmer“, sagt Sulingens Marian Pingel über den 26-Jährigen, der die Hinrunde verpasst hat und dann in 13 Spielen zwölfmal traf. „Ein Top-Typ“, betont Neuenkirchens Mustafa Cali: „Seine Vorzüge könnte ich von A bis Z aufzählen.“

13 Spiele, zwölf Tore: Die Bilanz von Kapitän Maximilian Meyer vom TV Neuenkirchen kann sich absolut sehen lassen. © Privat

Joshua Brandhoff (TuS Sudweyhe): „Ich bin auch wegen ihm begeistert von der Sudweyher Offensive“, verrät Diepholz‘ Henrik Thoben. Wagenfelds Jürgen Damsch nennt noch die „unglaubliche Körperlichkeit“ des 29-Jährigen, der länger verletzt war und 13 Tore schoss. Und Neuenkirchens Mustafa Cali schwärmt: „Einfach genial, wie konstant er seine Leistung bringt. Es gibt nichts, was er als Stürmer nicht hat.“

Athletik, Kopfball, Abschluss: Das sind nur drei Attribute, die Torjäger Joshua Brandhoff vom TuS Sudweyhe auszeichnen. © Terwey, Fabian

SPIELER DER SAISON: Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen) „Richtig cool, mega.“ Jan Hülseberg war baff, als er auf dem Sportplatz seines TV Neuenkirchen folgendes hörte: Der Mittelfeldmann, der viel defensiv denkt und oft offensiv handelt (zehn Tore), ist der „Bezirksliga-Spieler der Saison“. Das Video dazu gibt es auf Instagram unter lokalsportlandkreisdiepholz. Acht von zehn befragten Trainern haben den 23-Jährigen nominiert. Und Timo Rathkamp vom SC Twistringen sang das lauteste Loblied: „Wer den nicht in seiner Top-Elf hat . . . Dann weiß ich auch nicht mehr. Boah, ist der stark, der hat mir schlaflose Nächte bereitet.“ Rathkamp wollte den Sechser (oder auch mal Achter) mit „toller Dynamik“ im Sommer 2022 nur allzu gerne zum SCT lotsen.

Klappte nicht. Hülseberg blieb beim TVN – und hat beim Tabellenvierten auch für die kommende Saison zugesagt. Trotz anderer Anfragen. „Es macht eben extrem viel Spaß hier“, sagt er: „Und nächste Saison wollen wir oben angreifen.“

Der Ehrenburger, der mit seiner Freundin in Vechta lebt und dort studiert (Lehramt), spielte in der Jugend in Neuenkirchen und als A-Junior ein Jahr beim TuS Sulingen unter seinem jetzigen Coach Mustafa Cali. „Die Cali-Schule“, sagt Hülseberg und lacht. Ein paar Jahre war Fußball dann Nebensache, im Fokus stand das Kickboxen – im „Siam Muay Thai Club“ in Ehrenburg. Nun kickt der Tattoo-Freund wieder mehr mit dem Ball und sagt: „Ich hab’ einfach Bock drauf.“ mr

Und am Ende gab´s den Meistersekt: Marian Pingel führte den FC Sulingen in seiner ersten kompletten Saison als Chefcoach direkt zum Aufstieg. Zusätzlicher Lohn: Der Titel als „Trainer des Jahres“ - auch wenn er ihn sich teilen muss. © Wiechert

TRAINER DER SAISON: Marian Pingel (FC Sulingen) und Mustafa Cali (TV Neuenkirchen) Auf dem Thron wird‘s eng: Marian Pingel (FC Sulingen) und Mustafa Cali (TV Neuenkirchen) bekamen von ihren Kollegen jeweils vier Stimmen und teilen sich den Titel „Bezirksliga-Trainer der Saison“. „Das Team ist für Marian durchs Feuer gegangen“, lobt Wagenfelds Jürgen Damsch. „Nach den wenigen Rückschlägen hat er die richtigen Entscheidungen getroffen“, findet Pascal Witt vom SV Heiligenfelde. „Top-Trainerkollege, absoluter Fachmann“, sagt Sudweyhes Benjamin Jacobeit über Cali. Vilsens Torsten Klein ergänzt: „Sehr sympathisch – und Platz vier mit einem Aufsteiger ist wirklich herausragend.“ mr/fat

Platz vier mit Aufsteiger TV Neuenkirchen - zudem einer der beiden „Trainer des Jahres“ in der Bezirksliga. Da könnte Mustafa Cali ruhig etwas fröhlicher dreinschauen... © Töbelmann

SO haben die zehn Trainer abgestimmt: Alle Votings mit Begründungen!

Marian Pingel (FC Sulingen) Tor: Thorben Klöcker (FC Sulingen)

Abwehr: Martin Roughley (FC Sulingen), Marvin Luchtmann (TV Neuenkirchen), Philipp Meyer (SC Twistringen)

Mittelfeld: Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen), Bennet Lüdecke (FC Sulingen), Tobias Dickmann (FC Sulingen), Maurice Krüger (FC Sulingen)

Angriff: Maximilian Meyer (TV Neuenkirchen), Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld), Lauritz Meyer (FC Sulingen)

Trainer: Torsten Klein (SV Br.-Vilsen) Torwart

Thorben Klöcker (FC Sulingen): „Hat die Saison nicht durchgespielt, aber zur richtigen Zeit im April war er absolut da und hat mit vier Zu-null-Spielen in Folge den Aufstieg festgehalten.“ Abwehr

Martin Roughley (FC Sulingen): „Sorgte mit dafür, dass wir die wenigsten Gegentore kassiert haben – und hat selbst dreimal getroffen. Ein absoluter Führungsspieler.“

Marvin Luchtmann (TV Neuenkirchen): „Er könnte noch A-Jugend spielen! Völlig abgeklärt – ein riesiges Talent.

Philipp Meyer (SC Twistringen): „Kapitän einer starken Twistringer Mannschaft, zudem vier Saisontore als Innenverteidiger.“ Mittelfeld

Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen): „Mittelfeldmotor, der darüber hinaus noch zehn Saisontore geschossen hat.“

Tobias Dickmann (FC Sulingen): „Als Anker im zentralen Mittelfeld immer anspielbar und verbal präsent, stark im Ordnen des Spiels.“

Bennet Lüdecke (FC Sulingen): „Unser nimmermüder Motor im Mittelfeld. Zudem mit neun Toren auch treffsicher.“

Maurice Krüger (FC Sulingen): „Sein linker Fuß ist eine echte Waffe – viele Tore, viele Vorlagen, immer gefährlich.“ Angriff

Maximilian Meyer (TV Neuenkirchen): „Wenig Spiele, viele Tore. Ein ständiger Unruheherd und absolut kompletter Stürmer.“

Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld): „Die zweitmeisten Tore der Liga – und das in einer Mannschaft, die abgestiegen ist. Tormaschine!“

Lauritz Meyer (FC Sulingen): „Was für ein erstes Herrenjahr! 13 Tore gemacht, fünf Elfmeter rausgeholt – und zwei Rote Karten für den Gegner, weil er nicht zu stoppen war. Arbeitet sehr viel für das Team.“ Trainer

Torsten Klein (SV Bruchhausen-Vilsen): „Hat seine Fachkenntnisse gezeigt, indem er im März als einziger auf uns als Meister tippte (schmunzelt).“

Benjamin Jacobeit (TuS Sudweyhe) Tor: Maximilian Kues (SV Br.-Vilsen)

Abwehr: Martin Roughley (FC Sulingen), Hannes Lüdeke (TuS Sudweyhe), Joris Dettmer (TV Neuenkirchen)

Mittelfeld: Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen), Moritz Warnke (SV Bruchhausen-Vilsen), Hannes Fortkamp (SC Twistringen), Jonas Lüdeke (TuS Sudweyhe)

Angriff: Bastian Helms (TuS Sudweyhe), Joshua Brandhoff (TuS Sudweyhe), Maurice Krüger (FC Sulingen)

Trainer: Mustafa Cali (Neuenkirchen) Torwart

Maximilian Kues (SV Bruchhausen-Vilsen): „Stark auf der Linie und der Garant für Vilsens wenige Gegentore.“ Abwehr

Martin Roughley (FC Sulingen): „Unaufgeregter Stabilisator in der Sulinger Defensive. Auch wegen ihm kassierte der FC wenige Gegentore.“

Hannes Lüdeke (TuS Sudweyhe): „Bester Linksverteidiger der Liga, sowohl defensiv als auch offensiv.“

Joris Dettmer (TV Neuenkirchen): „Hat als 2004er Jahrgang eine überragende Saison gespielt. Defensiv stark und mit vielen Akzenten nach vorne.“ Mittelfeld

Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen): „Absoluter Führungs- und guter Abschlussspieler beim Aufsteiger.“

Moritz Warnke (SV Bruchhausen-Vilsen): „Bester Umschaltspieler der Liga. Hat zum Saisonende – nach Verletzung – zu bekannter Klasse gefunden.“

Hannes Fortkamp (SC Twistringen): „Technisch beschlagener und torgefährlicher Mittelfeldmann.“

Jonas Lüdeke (TuS Sudweyhe): „Ein Leader im zentralen Mittelfeld, technisch stark und bissig im Zweikampf – während seiner Verletzung haben wir unsere ersten Spiele verloren.“ Angriff

Bastian Helms (TuS Sudweyhe): „Im Eins-gegen-Eins fällt mir in der Liga keiner ein, der stärker ist. Zu seinen acht Toren kommen noch etliche Assists.“

Joshua Brandhoff (TuS Sudweyhe): „Nach schwerem Einstand aufgrund von Verletzungen ist er sehr stark geworden. Ein extrem guter Boxspieler.“

Maurice Krüger (FC Sulingen): „Stärkster Offensivmann des Meisters – es bedarf keiner weiteren Erklärung.“ Trainer

Mustafa Cali (TV Neuenkirchen): „Ein top Trainerkollege und zudem absoluter Fachmann. Seine Handschrift ist bei Neuenkirchen deutlich erkennbar.“

Mustafa Cali (TV Neuenkirchen) Tor: Yanik Klenke (TV Neuenkirchen)

Abwehr: Bennet Könker (FC Sulingen), Konstantin Meyer (TV Neuenkirchen), Joris Dettmer (TV Neuenkirchen)

Mittelfeld: Maximilian Wirth (TuS Sudweyhe), Rajann Leymann (TV Neuenkirchen), Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen), Nils Willenborg (TV Neuenkirchen)

Angriff: Aaron Djulic (SC Twistringen), Maximilian Meyer (TV Neuenkirchen), Joshua Brandhoff (TuS Sudweyhe)

Trainer: Nils Jakobsen (St. Hülfe-Heede) Torwart

Yanik Klenke (TV Neuenkirchen): „Sehr spielstark, super Überblick, tolle Reflexe. Für mich der beste Keeper der Liga.“ Abwehr

Bennet Könker (FC Sulingen): „Schnell, zweikampf- und kopballstark. Wenn er in Gang kommt, ist er nur schwer aufzuhalten.“

Joris Dettmer (TV Neuenkirchen): „Kann sogar noch U 19 spielen, ist aber schon jetzt ein nahezu gestandener Herrenspieler. Bis auf einmal immer in der Startelf. Super Technik, schon total abgebrüht.“

Konstantin Meyer (TV Neuenkirchen): „Im Winter gekommen, eine echte Bereicherung für uns. Als Innenverteidiger mit Top-Stellungsspiel.“ Mittelfeld

Maximilian Wirth (TuS Sudweyhe): „Sehr feiner Fuß. Dribbelstark, gute Pässe, gute Flanken, gute Standards. Ein bombastischer Typ auf der Außenposition.“

Rajann Leymann (TV Neuenkirchen): „Was er auf der Sechs leistet, ist Wahnsinn. Verliert fast keinen Zweikampf.“

Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen): „Ein überragender, offensiver Sechser. Enorm torgefährlich, gute Distanzschüsse – und schwer zu kriegen vom Gegner.“

Nils Willenborg (TV Neuenkirchen): „Vorher Verteidiger, jetzt im Mittelfeld – und dann gleich zehn Tore. Kaum zu bremsen, wenn er losdüst.“ Angriff

Aaron Djulic (SC Twistringen): „Im Eins-gegen-Eins nur schwer zu knacken, dazu eine super Technik.“

Joshua Brandhoff (TuS Sudweyhe): „Einfach genial, wie konstant er seine Leistung bringt. Es gibt nichts, was er als Stürmer nicht hat.“

Maximilian Meyer (TV Neuenkirchen): „War ein halbes Jahr nicht da, dann zwölf Tore in 13 Spielen. Ein Top-Typ. Seine Vorzüge könnte ich von A bis Z aufzählen. Sorry, wenn ich so viele Spieler aus dem eigenen Team nehme. Aber ich rede die Jungs immer stark - und sie sind es auch.“ Trainer

Nils Jakobsen (TuS St. Hülfe-Heede): „Klasse Hinrunde mit Mitaufsteiger St. Hülfe, den er aus der 2. Kreisklasse hochgebracht hat. Hat dann bis zum Ende durchgezogen – trotz der Unruhen im Verein. Respekt. Nils, du bist es für mich. Du hast es verdient!“

Pascal Witt (SV Heiligenfelde) Tor: Yanik Klenke (TV Neuenkirchen)

Abwehr: Philipp Meyer (SC Twistringen), Martin Roughley (FC Sulingen), Nick Plate (SV Heiligenfelde)

Mittelfeld: Aaron Djulic (SC Twistringen), Tamino Köhler (SV Heiligenfelde), Tobias Dickmann (FC Sulingen), Bennet Lüdecke (FC Sulingen)

Angriff: Aydin Sünün (St. Hülfe-Heede), Maximilian Meyer (TV Neuenkirchen), Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld)

Trainer: Marian Pingel (FC Sulingen) Torwart

Yanik Klenke (TV Neuenkirchen): „Ein sehr guter Torwart, der Neuenkrichen von hinten heraus eine große Sicherheit verliehen hat und gleichzeitig wichtig für den Spielaufbau war.“ Abwehr

Philipp Meyer (SC Twistringen): „Seine körperliche Präsenz in fast allen Bezirksligaspielen hat der Mannschaft zu einer guten defensiven Standfestigkeit verholfen.“

Martin Roughley (FC Sulingen): „Verlieh der besten Defensive der Liga die nötige Konstanz – gleichzeitig ein hervorragender Leader.“

Nick Plate (SV Heiligenfelde): „Absolvierte 25 der möglichen 26 Spiele und ist in der Spieleröffnung sowie in der Defensivarbeit eine echte Säule.“ Mittelfeld

Aaron Djulic (SC Twistringen): „Junges Talent, welches der guten offensiven Abteilung des SC Twistringen weiteren Glanz verliehen hat und im Eins-gegen-eins immer eine große Gefahr darstellt.“

Tamino Köhler (SV Heiligenfelde): „Im ersten Jahr in der Bezirksliga hat er sich zum Stammspieler entwickelt und war ein wichtiger Bestandteil mit seiner körperlichen und spielerischen Stärke im Mittelfeld.“

Tobias Dickmann (FC Sulingen): „Durch seine Laufstärke und spielerische Intelligenz ein wichtiger Bestandteil im Mittelfeld des FC Sulingen, bringt mit seiner enormen Erfahrung eine große Souveränität rein.“

Bennet Lüdecke (FC Sulingen): „Sticht durch seine körperliche und spielerische Intelligenz hervor und findet die richtigen Lösungen in den gefährlichen Situationen in Offensive und Defensive.“ Angriff

Aydin Sünün (TuS St. Hülfe-Heede): „Ein Spieler, der im Sechzehner immer große Gefahr und Stress für die gegnerische Abwehr auslöst und mit seinen 18 Saisontoren einen großen Anteil am Klassenerhalt des TuS St. Hülfe-Heede hatte.“

Maximilian Meyer (TV Neuenkirchen): „Er hat seine Wichtigkeit für seine Mannschaft mit seinen zwölf Toren in nur 13 Ligaspielen unter Beweis gestellt.“

Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld): „Durch sein enormes Tempo und die Spielintelligenz strahlt er eine besondere Torgefahr aus.“ Trainer

Marian Pingel (FC Sulingen): „Er hat seiner Mannschaft von Anbeginn der Saison stets die richtigen Mittel an die Hand gegeben, um die konstanteste Mannschaft der Liga zu sein. Außerdem hat er die richtigen Entscheidungen nach den wenigen Rückschlägen getroffen.“

Timo Rathkamp (SC Twistringen) Tor: Jannik Blome (SC Twistringen)

Abwehr: Felix Klare (FC Sulingen), Martin Roughley (FC Sulingen), Marco Obst (SC Twistringen)

Mittelfeld: Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen), Tobias Dickmann (FC Sulingen), Joris Dettmer (TV Neuenkirchen), Maximilian Wirth (TuS Sudweyhe)

Angriff: Christoph Harms (SC Twistringen), Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld), Maurice Krüger (FC Sulingen)

Trainer: Marian Pingel (FC Sulingen) Torwart

Jannik Blome (SC Twistringen): „Wenig Fehler, hat uns viele Punkte gerettet. Eine Klasse-Saison, ich bin hochzufrieden mit ihm. Für mich ist er der beste Torwart der Bezirksliga.“ Abwehr

Felix Klare/Martin Roughley (beide FC Sulingen): „Die beiden harmonieren prächtig. Ein souveränes Top-Duo, das mit den Abwehrkollegen den Grundstein für die Sulinger Meisterschaft gelegt hat. Beide sind echte Maschinen!“

Marco Obst (SC Twistringen): „War Sechser, jetzt umfunktioniert zum Verteidiger. Sehr ruhig am Ball – und immer da. Hat einen Riesenschritt gemacht.“ Mittelfeld

Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen): „Wer den nicht in seiner Top-Elf hat . . . dann weiß ich auch nicht mehr. Boah, ist der stark. Der hat mir schlaflose Nächte bereitet. Tolle Dynamik, super Körper – er bringt alles mit. Ich wollte ihn letztes Jahr unbedingt nach Twistringen holen, hat leider nicht geklappt. Für mich der beste Spieler der Bezirksliga-Saison.“

Tobias Dickmann (FC Sulingen): „Jeder kennt ihn. Der Kopf der Sulinger Meistermannschaft. Lenkt das ganze Spiel und weiß immer, was zu tun ist. So ein Spieler hat dem FC in den letzten Jahren gefehlt, sonst wären sie vielleicht schon früher aufgestiegen.“

Joris Dettmer (TV Neuenkirchen): „Eigentlich Rechtsverteidiger – aber ich stelle ihn ins Mittefeld, weil ich ihn so gerne dabei haben wollte. Dynamisch wie Jan Hülseberg. Von ihm wird man noch einiges hören.“

Maximilian Wirth (TuS Sudweyhe): „Ein Klasse-Kicker, den finde ich gut. Supergeiler Fuß, brandgefährliche Standards.“ Angriff

Christoph Harms (SC Twistringen): „Endlich mal nicht verletzt und regelmäßig dabei. Neun Tore und bestimmt noch mal so viele Vorlagen. Zudem hat er eine perfekte Einstellung.“

Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld): „Man sieht ihn oft kaum – und dann steht er immer da, wo der Ball hinkommt – wie Thomas Müller. Ein toller Mittelstürmer, der einfach nichts verballert. Nicht umsonst bester Torschütze aus dem Kreis.“

Maurice Krüger (FC Sulingen): „Viel Speed, guter Schuss, cooler Typ. Maßgeblicher Anteil am Aufstieg.“ Trainer

Marian Pingel (FC Sulingen): „Meister und Aufsteiger in seiner ersten Saison als Chefcoach. Bockstark! Da gibt es doch keine zwei Meinungen, oder . . .?“

Torsten Klein (SV Bruchhausen-Vilsen) Tor: Maximilian Kues (SV Br.-Vilsen)

Abwehr: Alexander Nandzik (TuS Wagenfeld), Martin Roughley (FC Sulingen), Jost-Eike Behrens (SV Heiligenfelde)

Mittelfeld: Nils Willenborg (TV Neuenkirchen), Tobias Dickmann (FC Sulingen), Maximilian Wirth (TuS Sudweyhe), Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen)

Angriff: Maurice Krüger (FC Sulingen), Maximilian Meyer (TV Neuenkirchen), Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld)

Trainer: Mustafa Cali (Neuenkirchen) Torwart

Maximilian Kues (SV Bruchhausen-Vilsen): „Sehr ehrgeizig, reaktionsschnell, stark im Eins-gegen-Eins und spielt gut mit.“ Abwehr

Alexander Nandzik (TuS Wagenfeld): „Total abgewichst, Man merkt, dass er mal höher gespielt hat. Ein sehr guter Linksfuß mit starken Standards.“

Martin Roughley (FC Sulingen): „Besonders gut in Aufbau und Kopfball. Abgezockt. Das Innenverteidiger-Duo mit Felix Klare und ihm – das passt.“

Jost-Eike Behrens (SV Heiligenfelde): „Schnell, mit viel Offensivdrang, gute Flanken und immer anspielbar.“ Mittelfeld

Nils Willenborg (TV Neuenkirchen): „Ein Zielspieler bei Standards, extrem kopfballstark. Wenn er da vorne auftaucht, brennt es. Gute Technik. Als Defensivmann zehn Tore: Das ist klasse.“

Tobias Dickmann (FC Sulingen): „Der Anführer des FC, sehr gutes Auge.“

Maximilian Wirth (TuS Sudweyhe): „Ein exzellenter Fußballer. Drei von vier Angriffen der Sudweyher kamen über seine rechte Seite. Punktgenaue Standards, super Technik.“

Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen): „Ihn sehe ich sehr gerne spielen. Arbeitet 90 Minuten für die Mannschaft, feine Technik, total torgefährlich.“ Angriff

Maurice Krüger (FC Sulingen): „Unterschiedspieler wie ihn gibt es nicht viele. Der Mann für das Außergewöhnliche, schießt auch mal von der Außenlinie. Seine Schusstechnik ist überragend.“

Maximilian Meyer (TV Neuenkirchen): „Mit Jan Hülseberg der Kopf der Truppe. Dass er in der Hinrunde nicht dabei war, hat man gemerkt. Sucht sofort den Abschluss und ist dabei sehr gefährlich.“

Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld): „2o von 41 Wagenfelder Toren – noch Fragen? Er macht die Dinger einfach weg.“ Trainer

Mustafa Cali (TV Neuenkirchen): „Hat die Jungs gut im Griff und ist sehr sympathisch. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Und: Platz vier mit einem Aufsteiger ist herausragend.“

Nils Jakobsen (TuS St. Hülfe-Heede) Tor: Yanik Klenke (TV Neuenkirchen)

Abwehr: Benjamin Barth (FC Sulingen), Marc Pallentien (TuS St. Hülfe-Heede), Hannes Lüdeke (TuS Sudweyhe)

Mittelfeld: Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen), Andre Krause (TuS St. Hülfe-Heede), Bennet Lüdecke (FC Sulingen), Johann Beuke (SC Twistringen)

Angriff: Maurice Krüger (FC Sulingen), Aydin Sünün (TuS St. Hülfe-Heede), Felician Günther (SG Diepholz)

Trainer: Mustafa Cali (Neuenkirchen) Torwart

Yanik Klenke (TV Neuenkirchen): „Ein Garant dafür, dass Neuenkirchen ein gutes Torverhältnis hat. Kommuniziert gut, spielt gut mit. Eine sehr starke Nummer eins.“ Abwehr

Benjamin Barth (FC Sulingen): „Der Kapitän der Meister- und Aufstiegsmannschaft, ein ganz wichtiger Kopf des Teams.“

Marc Pallentien (TuS St. Hülfe-Heede): „Unser ,Opa‘ muss mit rein. Eine überragende Saison. Hat der ganzen Bezirksliga-Welt gezeigt, dass er es noch drauf hat. Und dass er am Ende trotz Kreuzbandriss spielte und sich auch noch ins Tor stellte, zeigt, wie er tickt.“

Hannes Lüdeke (TuS Sudweyhe): „Ein Wahnsinnsfußballer mit viel Offensivdrang und absoluter Spielfreude.“ Mittelfeld

Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen): „Für mich die Überraschung der Saison. Als Sechser oder Achter sehr flexibel, dazu enorm torgefährlich. Und immer extrem respektvoll dem Gegner gegenüber.“

Andre Krause (TuS St. Hülfe-Heede): „Unser spielender Co-Trainer. Unermüdlicher Kampfgeist, an fast allen gefährlichen Aktionen beteiligt. Stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft.“

Bennet Lüdecke (FC Sulingen): „Auch sehr mannschaftsdienlich und in den Spielen gegen uns sehr stark. Er ist einer, der auffällt – ein Guter.“

Johann Beuke (SC Twistringen): „Ihm gehört die Zukunft, er macht den Unterschied. Unbekümmert, elegant am Ball, tolle Technik – erinnert mich an Jamal Musiala.“ Angriff

Maurice Krüger (FC Sulingen): „Macht gefühlt immer das 1:0, ist quasi der Dosenöffner für den FC. Auch wenn es direkt verwandelte Ecken sind. Ein Aushängeschild des Vereins.“

Aydin Sünün (TuS St. Hülfe-Heede): „18 Tore, 17 Vorlagen – das sagt doch schon alles. Wegen seiner vier Kinder hat er fast nie trainiert, doch er ist noch immer ein Unterschiedspieler.“

Felician Günther (SG Diepholz): „Leider verletzungsanfällig, Aber wenn er spielt, trifft er. Wahnsinniges Tempo aus der Tiefe – das habe ich in der Bezirksliga selten gesehen. Dazu stark im Abschluss.“ Trainer

Mustafa Cali (TV Neuenkirchen): „Hat mit Neuenkirchen eine Super-Saison hingelegt. Vierter trotz vieler Verletzungsprobleme - Kompliment. Er brennt wie Timo Rathkamp (Twistringens Trainer, d. Red.) – und er redet nie schlecht über sein Team,. stellt sich immer schützend davor.“

Jürgen Damsch (TuS Wagenfeld) Tor: Thorben Klöcker (FC Sulingen)

Abwehr: Michel Fischer (TuS Wagenfeld), Felician Günther (SG Diepholz), Jost-Eike Behrens (SV Heiligenfelde)

Mittelfeld: Cedric Hertes (TuS Wagenfeld), Andre Krause (TuS St. Hülfe-Heede), Daniel Lembcke (SG Diepholz), Maximilian Wirth (TuS Sudweyhe)

Angriff: Aydin Sünün (TuS St. Hülfe-Heede), Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld), Joshua Brandhoff (TuS Sudweyhe)

Trainer: Marian Pingel (FC Sulingen) Torwart

Thorben Klöcker (FC Sulingen): „Sulingen hat die wenigsten Gegentore der Liga kassiert (20, d. Red.). Er war der Torwart mit den meisten Einsätzen bei ihnen (14, d. Red.).“ Abwehr

Michel Fischer (TuS Wagenfeld): „Stark im Luftkampf und Spielaufbau. Er hat unsere Truppe angeführt.“

Jost-Eike Behrens (SV Heiligenfelde): „Hat eine Top-Einstellung, bringt Geschwindigkeit mit und ist gefährlich nach vorne.“

Felician Günther (SG Diepholz): „Solch eine Geschwindigkeit wie er hat sonst keiner.“ Mittelfeld

Cedric Hertes (TuS Wagenfeld): „Ich kenne keinen wendigeren Spieler auf seiner Position im Zentrum. Er hat enorme Qualität am Ball.“

Andre Krause (TuS St. Hülfe-Heede): „Ein Leader. Er hat das Spiel bei St. Hülfe gemacht. Wir haben ihn nicht umsonst geholt.“

Daniel Lembcke (SG Diepholz): „Gute Technik, relativ schnell, bringt Mentalität mit.“

Maximilian Wirth (TuS Sudweyhe): „Wenn er gute Tage hat, kann er Spiele entscheiden. Er treibt das Spiel an.“ Angriff

Aydin Sünün (TuS St. Hülfe-Heede): „Mit seinen Treffern (18, d.Red.) ist er ganz oben in der Torschützenliste.“

Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld): „Arbeitet extrem viel gegen den Ball und schafft viele Räume. Ein Merkmal, das es in dieser Liga nicht oft gibt. Viele Stürmer warten ja sonst nur auf Vorlagen.“

Joshua Brandhoff (TuS Sudweyhe): „Wenn er auch nicht die meisten Tore gemacht hat, aber er hat eine unglaubliche Körperlichkeit.“ Trainer

Marian Pingel (FC Sulingen): „Wenn man unerwartet Meister wird – Sudweyhe wurde ja von vielen als Topfavorit genannt – dann kann es nur einen geben. Er hat das Team zusammengeschweißt. Das ist für ihn durchs Feuer gegangen.“

Henrik Thoben (SG Diepholz) Tor: Jannik Blome (SC Twistringen)

Abwehr: Felix Klare (FC Sulingen), Martin Roughley (FC Sulingen), Alexander Kues (SV Bruchhausen-Vilsen)

Mittelfeld: Marvin Zawodny (FC Sulingen), Tobias Dickmann (FC Sulingen), Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen), Yevhen Kushnir (TuS St. Hülfe-Heede)

Angriff: Joshua Brandhoff (TuS Sudweyhe), Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld), Madun Manka (SV Br.-Vilsen)

Trainer: Mustafa Cali (Neuenkirchen) Torwart

Jannik Blome (SC Twistringen): „Er war schon im Hinspiel gut gegen uns. In der Rückrunde hat er dann nochmal den einen oder anderen Ball rausgeholt.“ Abwehr

Felix Klare (FC Sulingen): „Souverän, unaufgeregt, klare Aktionen. Die wenigen Gegentore, die Sulingen kassiert hat, sind ein Brett - und das bei wechselnden Torhütern mit verschiedenen Kommandos. Da war die Kette davor besonders stark. Dazu hat er beigetragen.“

Martin Roughley (FC Sulingen): „Er bringt Zweikampfhärte mit, ist konzentriert und hat die Ruhe.“

Alexander Kues (SV Bruchhausen-Vilsen): „Gutes Zweikampfverhalten. Und das trotz seines jungen Alters. Er hat viel Potenzial.“ Mittelfeld

Marvin Zawodny (FC Sulingen): „Ein guter Schütze bei Ecken und Freistößen. Auch wegen ihm waren Standards eine Stärke von Sulingen.“

Tobias Dickmann (FC Sulingen): „Mit seiner Übersicht ist er Dreh- und Angelpunkt bei den Sulingern. Ein echter Führungsspieler.“

Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen): „Ein überragender Box-to-Box-Spieler, stark im Umschalten als Sechser, Achter.“

Yevhen Kushnir (TuS St. Hülfe-Heede): „Zweimal haben wir das Derby gegen St. Hülfe verloren. Er war maßgeblich daran beteiligt. Um ihn komme ich nicht herum.“ Angriff

Joshua Brandhoff (TuS Sudweyhe): „Eine Sturmkante. Er bringt die Körperlichkeit mit. Ich bin auch wegen ihm von der Sudweyher Offensive begeistert.“

Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld): „Obwohl es bei Wagenfeld nicht immer rund lief und er im Spiel nicht immer präsent ist, hat er seine Tore gemacht.“

Madun Manka (SV Bruchhausen-Vilsen): „Tempo, Spielwitz, stark im Eins-gegen-Eins.“ Trainer

Mustafa Cali (TV Neuenkirchen): „Als Aufsteiger so eine Saison zu spielen, ist stark. Mustafa ist ein sehr guter Trainer.“

Lars Behrens (TSG Seckenhausen-Fahrenhorst) Tor: Yanik Klenke (TV Neuenkirchen)

Abwehr: Daniel Oduweku (SG Diepholz), Martin Roughley (FC Sulingen), Jost-Eike Behrens (SV Heiligenfelde)

Mittelfeld: Tobias Dickmann (FC Sulingen), Aaron Wieczorek (SC Twistringen), Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen), Nils Willenborg (TV Neuenkirchen)

Angriff: Chris Brüggemann (Wagenfeld), Hannes Fortkamp (Twistringen), Maximilian Meyer (Neuenkirchen)

Trainer: Marian Pingel (FC Sulingen) Torwart

Yanik Klenke (TV Neuenkirchen): „Er hat gegen uns Präsenz ausgestrahlt, am Spiel teilgenommen und von hinten dirigiert. Ich mag solche Torhüter, die aktiv sind.“ Abwehr

Daniel Umeh Oduweku (SG Diepholz): „Er war überragend gegen uns. Seine rechte Seite hat er hinten komplett dicht gemacht und nach vorne hatte er mit seinem Tempo viele Aktionen. Im Rückrundenspiel hat er auch ein Tor gemacht.“

Martin Roughley (FC Sulingen): „Im Hinrundenspiel hatten wir kaum Chancen. Die Sulinger waren mit ihm stark in der Abwehr.“

Jost-Eike Behrens (SV Heiligenfelde): „Ein schneller, torgefährlicher Außenverteidiger, der richtig gute Flanken schlägt, eine gute Übersicht hat und seine Seite hinten dicht hält.“ Mittelfeld

Tobias Dickmann (FC Sulingen): „In der Zentrale war er präsent und lautstark. Mit seinen technischen Fähigkeiten und dem taktischen Verständnis hat er einen großen Anteil am Sulinger Aufstieg.“

Aaron Wieczorek (SC Twistringen): „Er ist schwer einzufangen, will den Ball immer haben, hat gute Ideen und Tordrang.“

Jan Hülseberg (TV Neuenkirchen): „Eine gute Übersicht, eine gute Spieleröffnung.“

Nils Willenborg (TV Neuenkirchen): „Er hat ein unglaubliches Tempo und war auf Linksaußen nicht einzufangen für uns. Zwei Tore hat er gegen uns gemacht.“ Angriff

Chris Brüggemann (TuS Wagenfeld): „Ihn zeichnet seine Torgefährlichkeit aus. Man sieht ihn gar nicht - und plötzlich sind zwei Tore drin.“

Hannes Fortkamp (SC Twistringen): „Wir haben ihn nie richtig zu packen bekommen. Ein torgefährlicher Mittelstürmer, der sich in die Lücken fallen lässt.“

Maximilian Meyer (TV Neuenkirchen): „Vier Tore gegen uns – er weiß etwas mit dem Ball anzufangen.“ Trainer

Marian Pingel (FC Sulingen): „Ich finde es stark, dass er mit Sulingen das Ziel Meisterschaft souverän erreicht hat. Er hat es verdient.“