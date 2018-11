Angriff bügelt Abwehr-Schnitzer aus

Brinkum - Von Gerd Töbelmann. Die Heimspiele am Freitagabend beim Brinkumer SV sorgen seit Wochen für reichlich Spektakel: Nach dem 4:0 gegen OSC Bremerhaven und dem 5:3 gegen die Leher TS folgte gestern ein 5:3 (2:2) des Fußball-Bremen-Ligisten gegen den Blumenthaler SV. Süßer Lohn: Der BSV sprang damit zumindest bis heute auf den fünften Platz.

Dabei feierte das Team von Trainer Dennis Offermann schon den dritten Sieg in Serie. Aber auch eine nicht so rühmliche Serie setzte sich gestern fort: Erneut mussten in Maximilian Wirth (Oberschenkel) und Nicolai Gräpler (Knie und Schienbein) zwei Spieler wegen Verletzung vorzeitig vom Platz. Zur Einwechslung von Offermann kam es indes nicht mehr.

Von Beginn an boten beide Teams in der Defensive keine stabile Leistung. Bei Brinkum war besonders die linke Seite mit Mirkan Pakkan und Gräpler teilweise offen wie ein Scheunentor. „Hinten hat es bei uns heute in vielen Situationen gar nicht gepasst. Wir haben viel zu viele Flanken von außen zugelassen“, monierte Offermann.

Bereits in der sechsten Minute nutzte das Mola Lamine Khan nach Pakkan-Patzer zum 1:0 der Gäste. Gut war bei den Gastgebern jedoch, dass es vorn mittlerweile wieder passt. Quasi im Gegenzug glich Saimir Dikollari per Abstauber zum 1:1 aus. In der zwölften Minute brachte der immer besser werdende Joshua Brandhoff Brinkum nach Wirth-Ecke per Kopfball mit 2:1 in Führung. Aber hinten blieb es ab und an vogelwild, denn Khan gelang im dritten Versuch das 2:2 (21.).

Auch in der zweiten Halbzeit leisteten sich beide Teams weiterhin viele Stockfehler. „Da war echt der Wurm drin“, erklärte Offermann. Doch Brinkum hatte die besseren Offensivkräfte. In der 55. Minute erlief Dikollari einen zu kurzen Rückpass auf Jascha Tiemann, umkurvte den Blumenthaler Keeper und schob locker zum 3:2 ein. Doch der erneute Nackenschlag ließ nicht lange auf sich warten. Ali Achour war nach Linksflanke zum 3:3 (69.) erfolgreich.

Nach und nach bekam Brinkum dann jedoch das Match in den Griff und holte sich mit zwei tollen Toren den verdienten Dreier. In der 80. Minute spielte Marcel Dörgeloh einen Traumpass auf den am Tag zuvor 23 Jahre alt gewordenen Enes Tiras – und schon stand es 4:3. Und mit seinem dritten Treffer machte sich Dikollari mit tollem Heber aus 23 Metern zum 5:3 (87.) zum Matchwinner.