Andreßen wechselt zum TV Cloppenburg

+ Wechselt nach der Saison zum Handball-Oberligisten TV Cloppenburg: Matthias Andreßen. Foto: G. Müller

Barnstorf – Der Kapitän geht von Bord: Linkshänder Matthias Andreßen verlässt den Handball-Verbandsligisten HSG Barnstorf/Diepholz II und schließt sich zur Spielzeit 2019/2020 dem ambitionierten Oberligisten TV Cloppenburg an. „Ich stehe jedes Jahr in Kontakt mit Cloppenburg, da ich mich da in der Saison 2013/14 super wohl gefühlt habe, die Halle und die Euphorie sind einfach unglaublich. Ich will nächste Saison unbedingt wieder Oberliga spielen, und da hat mir das Konzept in Cloppenburg am besten gefallen“, erläutert der 26-Jährige seinen Wechsel. Eines versichert der in Vechta wohnende Dualstudent (Business Administration & IT): „Ich habe mich in der Zweiten sehr wohl gefühlt und freue mich, vergangene und diese Saison deren Kapitän sein zu dürfen, aber ich wollte handballerisch noch mal die Herausforderung suchen.“ Mit 80 „Buden“ ist „Matze“ Andreßen aktuell zweitbester Werfer bei der HSG Barnstorf/Diepholz II.