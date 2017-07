Andreas Henzes klare Kante

Sudwalde - Einem routinierten Schiedsrichter wie Andreas Henze hätte dieser Anblick Unbehagen bereiten können: 72 Gelbe Karten reckten sich dem Vorsitzenden des Fußballkreises Diepholz am Samstagnachmittag im Sudwalder Gasthaus Stühring entgegen. Doch es handelte sich um gelbe Stimmzettel während des Fußball-Kreistags, mit der die Delegierten von 64 Vereinen (zwölf glänzten durch Abwesenheit) den Kreisvorsitzenden für weitere drei Jahre im Amt bestätigten; weitere acht Stimmen kamen von seinen wenig später ebenfalls einmütig wiedergewählten Vorstandskollegen. Henze dankte für den Vertrauensbeweis und sicherte weiter maximalen Einsatz zum Wohle der Clubs zu: „Wenn es möglich ist, werden wir eure Wünsche immer berücksichtigen.“

Arbeit an der Basis und für die Basis also, die sich manchmal allerdings nicht einfach gestalte, wie der Mann vom TSV Bassum zugab: Denn der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) „dürfen uns nicht zu sehr reglementieren“, wünschte sich der Kreis-Boss. Als Beispiele nannte er „hochgelobte Masterpläne und neue Sportarten wie Futsal und Beachsoccer, die unter dem Dach des DFB vereint werden. Leider wurde dabei nicht immer beachtet, was die Vereine wollen“, monierte Henze: „Plötzlich wird Hallenfußball als offizieller Wettbewerb verboten, die Kreise sind gezwungen, das umzusetzen – so kann dann der Spaß auf der Strecke bleiben.“ Hier vermisse er manchmal den Teamgeist zwischen oben und unten: „Der Einzelne ist nur ein Teil des Ganzen. Nur gemeinsam können wir Erfolg haben.“

Als bestes Beispiel diene die sagenhafte Saison des TuS Sulingen, die Henze und Bezirksvorsitzender August-Wilhelm Winsmann als einer der vielen Ehrengäste hervorhoben. So habe der TuS nicht nur die Landesliga-Meisterschaft gefeiert, sondern auch das Double – durch den Gewinn des Bezirkspokals. „Es ist auch der einzige Club, der es meiner Meinung nach geschafft hat, den Bezirkspokal zu vereidigen“, erinnerte Winsmann an den Coup von 2016. „Schade nur, das Sulingen den Pokal jetzt nicht nochmal vereidigen kann“, ergänzte Henze – denn die Mannschaft von Trainer Maarten Schops starte ja jetzt im Niedersachsenpokal.

Der Verein stand auch im Mittelpunkt der persönlichen Ehrungen. Mit der silbernen Ehrennadel des Fußballkreises zeichnete Henze Maurice Krüger für dessen mehrjährige Tätigkeit als Mädchen- und Frauentrainer aus. Die goldene Ehrennadel ging an Uwe Aukthun, beim TuS Sulingen lange Koordinator im Frauenbereich und als Vorstandsmitglied aktiv.

Einen Fairplay-Preis nahm Dominik Schütte für den SV Marhorst in Empfang – stellvertretend für die A- und B-Junioren: Kurioserweise am selben Tag des 13. Mai hatten beide Teams einen Gegner in Unterzahl zu Gast – also entschieden A-Jugend-Coach Bernhard Bavendiek und B-Jugend-Übungsleiter Stefan Schwarze, ihre Mannschaften ebenfalls zu reduzieren. Ein weiterer Fairness-Preis ging an Florian Hammer von AS United II.

