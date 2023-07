Alternativlos und „total schade“: Rückzug schmerzt St. Hülfes Vorsitzenden Weghöft, Dikhtyar enttäuscht

Von: Carsten Drösemeyer

„Natürlich fühlt man sich jetzt schlecht“, sagt St. Hülfe-Heedes 1. Vorsitzender Rainer Weghöft zum Rückzug aus der Fußball-Bezirksliga, doch es habe keine Alternative gegeben. Neu-Trainer Sergiy Dikhtyar empfindet die Abmeldung derweil als „total schade“. Und Vorgänger und Erfolgscoach Nils Jakobsen „blutet das Herz“.

Sankt Hülfe-Heede – Ende eines Fußball-Märchens: Im Jahr 2016 startete der kleine Dorfclub TuS St. Hülfe-Heede unter Trainer Nils Jakobsen in der 2. Kreisklasse, um nur sechs Jahre später als Bezirksligist zu grüßen. Damit nicht genug schloss der Aufsteiger die Hinrunde sogar auf einem sensationellen vierten Platz ab und schien vor einer äußerst erfolgreichen Zukunft zu stehen. Doch schon in der Rückrunde taten sich erste Risse auf. Erfolgscoach Jakobsen sowie zahlreiche Spieler gaben ihren Abschied zum Saisonende bekannt – brachten zunächst aber noch dank einer gemeinsamen Kraftanstrengung den Klassenerhalt unter Dach und Fach. Der entpuppte sich im Nachhinein allerdings als sportlich wertlos. Hülfe-Heede zog am Montag sein Team aus der Bezirksliga zurück und meldete die 1. Herren vom Spielbetrieb ab.

Für Jakobsen ein regelrechter Schock: „Mir blutet das Herz. Ich bin genauso enttäuscht und traurig wie viele meiner ehemaligen Spieler. Richtig rechnen konnte man damit nicht. Aber vom Kader der letzten Saison standen ja nur noch Yevhen Kushnir, Peter Braun und Mathis Stahl zur Verfügung.“

Leistungsträger wie der abgewanderte Ur-Heeder Alexander Quante, Abwehrchef Marc Pallentien, Torjäger Aydin Sünün, Topkeeper Marvin Ekuase oder Stratege Andre Krause hingegen nicht mehr – um nur einige Korsettstangen zu nennen. Wohl auch deshalb sah sich Rainer Weghöft als 1. Vorsitzender nun dazu genötigt, die Reißleine zu ziehen: „Wir – und damit meine ich den gesamten Vorstand – hatten bis zuletzt Hoffnung, trotz aller Abgänge eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen zu können. Die Hoffnung stirbt ja immer erst am Schluss. Wir haben wirklich alles versucht, aber der Aderlass war zu groß. Es gab zum Rückzug leider keine Alternative.“

Leicht fiel Weghöft die Entscheidung indes nicht: „Natürlich fühlt man sich jetzt schlecht. Momentan weiß ich auch noch nicht, wie und ob es weitergehen wird. Dafür ist alles noch zu frisch.“

Nicht weitergehen wird es auf alle Fälle für den im April als Jakobsen-Nachfolger vorgestellten Sergiy Dikhtyar. Der mit großen Ambitionen angetretene Ukrainer wirkte nach der Hiobsbotschaft wie vor den Kopf gestoßen: „Ich hatte bis zum Schluss auf ein Wunder gehofft, aber das trat leider nicht ein. Stand jetzt hätten uns nur 14 Spieler zur Verfügung gestanden. Das wäre für eine ganze Saison natürlich viel zu wenig gewesen.“

Allerdings befand sich Dikhtyar noch in Gesprächen mit weiteren potentiellen Neuzugängen. Kam die Abmeldung demnach zu früh? Vielleicht, doch mit vergossener Milch mag sich der 47-Jährige nicht mehr beschäftigen: „Solche Überlegungen bringen ja nichts. Der Verein hat diese Entscheidung getroffen und das muss man respektieren. Es ist nur total schade. Ich hatte mich schon sehr auf das spannende Projekt in Hülfe-Heede gefreut.“

Damit steht der kleine Verein vor den Toren der Diepholzer Kreisstadt vor einem kompletten Neuanfang. Den Jakobsen seinem Ex-Club aber zutraut: „Wir haben damals ja auch in der 2. Kreisklasse angefangen. Es ist also möglich. Auch wenn es wohl einige Jahre dauern wird.“

„Wir sind die Leidtragenden und wir sind traurig“, sagte TuS Wagenfelds Trainer Jürgen Damsch zu St. Hülfes Bezirksliga-Rückzug: „Wir haben es sportlich nicht geschafft, aber wir hätten den Nachrücker-Anspruch gehabt.“ Doch weil St. Hülfes Abmeldung nach dem Stichtag (30. Juni) erfolgte, war dem Absteiger in die Kreisliga der Bezirksliga-Verbleib über den Umweg verbaut, wie Staffelleiter Axel Rose am Montag erklärt hatte. Damsch wünscht sich deshalb zukünftig einen späteren Stichtag beziehungsweise „mehr Flexibilität bei den Regularien. Ligastart ist ja erst Anfang August. In der Zwischenzeit kann es immer eine Menge Abgänge geben.“ (fat)