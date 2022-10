„Alter Hase“ lässt „Dorfjungen“ ziehen: Überraschungsgast gewinnt 17. Marathon Bremen - Sebrantke Dritter

+ © terwey Ballt die Faust: Dauersieger Oliver Sebrantke freut sich über Platz drei beim Bremer Marathon. © terwey

Eine halbe Stunde vorm Start gab der Rekordhalter noch kurz ein TV-Interview, tauschte hier und da Handshakes aus. Auf dem vom Sonnenlicht gefluteten Bremer Marktplatz war Oliver Sebrantke am Sonntagmorgen gleichermaßen bei Medien und Läuferkollegen gefragt. Kein Wunder, hat der 46-Jährige sein „Highlight des Jahres“, den swb-Marathon der Hansestadt, doch mit seinen sieben Siegen bei 16 Teilnahmen geprägt. Bei der 17. Auflage musste der Athlet des LC Hansa Stuhr jedoch zwei seiner rund 900 Konkurrenten über die 42.195 Kilometer gewähren lassen. Debütant Lennard Peters kam, sah und siegte in 2:30:13 Stunden vor Michael Kendelbacher (TSV Barsinghausen, 2:38:33) – und eben Sebrantke (2:38:44).

Bremen – „Als Dorfjunge habe ich einen Stadtmarathon gewonnen“, strahlte der Riesenbecker Peters vom tecklenburgischen SV Teuto im Ziel. „Eine Veranstaltung in der Größenordnung habe ich noch nie gewonnen. Die Atmosphäre war echt gut und ich habe die Leute mit meiner Rassel weiter animiert“, sprach der 28-jährige Sieger und ließ bei seinem Statement erklärend den Zeigefinger in der Luft kreisen. Wusste der Überraschungsgast denn im Vorfeld von Dominator Sebrantke, den die dicht gedrängten Zuschauer im Start- Zielbereich am Rathaus feierten? „Ein Freund hat mir einen Tag vorher einen Zeitungsartikel über ihn zugeschickt“, lächelte Peters: „Er sagte mir: ,An den musst du dich dranhängen.‘“

+ „Als Dorfjunge habe ich einen Stadtmarathon gewonnen“: Lennard Peters beim Zieleinlauf in Bremen © Terwey

Sebrantke erklärte: „Beim Sieger wusste ich als alter Hase schon nach den ersten fünf Kilometern, dass ich nicht mithalten kann. Sonst hätte ich am Ende abgebaut.“ Die weitestgehend trockene Witterung bei zehn bis 15 Grad sei zwar besser als angesagt gewesen, der Wind habe jedoch allen Läufern zu schaffen gemacht. Bei Kilometer 41 habe Sebrantke auch Platz zwei abgeben müssen: „Enttäuscht bin ich aber nicht. Das wäre nach einem Treppchenplatz vermessen.“ Auch nach Rang drei wollte der Dauersieger an seinem Bremer-Marathon-Ritual festhalten: Ein Bierchen oder Glas Wein an der Schlachte – mit Freundin Christina Cordes, die ihn während des Heim-Rennens auf dem Fahrrad begleitet und versorgt hatte.

+ Herzliche Umarmung: Oliver Sebrantke (vorne) gratuliert dem Zweitplatzierten Michael Kendelbacher vom TSV Barsinghausen beim swb-Marathon Bremen © Terwey

Grund zum Anstoßen hatte auch Sebastian Kohlwes. Der Ex-Athlet des LC Hansa Stuhr triumphierte für Werder Bremen im Zehn-Kilometer-Lauf. Ein Heimspiel für ihn, denn der Kurs mit den 1 600 Teilnehmern verlief vorbei an seiner Haustür an den Weserterrasen. „Ich bin zufrieden, wäre aber gerne schneller gelaufen“, erklärte der 33-Jährige im Ziel. Eine bessere Zeit habe aber das zwischenzeitlich glitschige Kopfsteinpflaster nach kurzem Nieselregen verhindert. Die Stimmung tröstete ihn darüber hinweg: „Ich freue mich immer auf den Marktplatz. Hier ist die Hölle los. Und diesmal sind auch meine Mutter und Tante da.“ Beim Marathon schlüpfte Kohlwes selbst in die Zuschauerrolle. Die halbe Distanz war Teilnehmermagnet. Leonard Maisch (ATS Buntentor Bremen, 1:12:11) siegte unter den 2 500 Athleten. „Es macht viel Spaß bei so viel Unterstützung an der Strecke“, jubelte der 28-Jährige. Sebrantkes Fazit: „Der Bremer Marathon ist eben jedes Jahr eine gute Idee.“

+ Sieger über zehn Kilometer: Sebastian Kohlwes. © Terwey, Fabian