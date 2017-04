Die „alte Leute“ holen sich Vizetitel

HEILIGENRODE - Riesenjubel bei Tischtennis-Landesligist TSV Heiligenrode: Bei der Spvg. Hüpede-Oerie triumphierten Spitzenspieler Andre Nieber und Co. mit 9:5 und machten so die Vizemeisterschaft perfekt. Sehr zur Freude von TSV-Kapitän Andre Meyer: „Unfassbar, jetzt spielen die alten Leute tatsächlich Mitte Mai in der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga. Wahnsinn.“

Wirklich überraschen konnte dieser letzte Schritt allerdings nicht mehr. Schließlich hätte den Gästen bereits ein Remis gereicht, um den zweiten Platz ins Ziel zu retten. Und dieses Ziel geriet eigentlich auch zu keiner Zeit in Gefahr. Zwei gewonnene Doppel sorgten für einen Start nach Maß, den anschließend Heiligenrodes Nummer zwei Stefan Schulz weiter veredelte. Sein Dreisatztriumph über Hüpedes Edelexzentriker Rudolf Varga stellte die TSV-Weichen frühzeitig auf Sieg. „Schulle war bärenstark. Das waren genau die richtigen Gegner für ihn“, strahlte Meyer.

Wohl wahr. Denn Schulz war es auch, der die Gegenwehr der Gäste endgültig im Keim erstickte. Zwischenzeitlich war es nämlich kurzzeitig doch wieder enger geworden, da Hüpede zum 5:5 ausgeglichen hatte. Aber „Schulle“ beseitigte sämtliche Restzweifel durch einen spektakulären Viersatzerfolg gegen Emrah Özlü. Somit fehlten noch zwei Pünktchen zur Vizemeisterschaft und dem Ticket zur Aufstiegsrelegation. Und nach dem knappen 3:1 von Jens Oehlmann gegen Horst Dangers nur noch eins.

Viktor Mittelstädt hatte es jetzt also bereits in der Hand, sein Team zu erlösen. Gesagt, getan. Zwar musste der Routinier mächtig schuften, behielt aber am Ende in fünf Sätzen die Oberhand über Fabian Beichert. Heiligenrode war im Ziel und setzte in Gestalt von Meyer sogar noch einen drauf – 9:5.

„Nicht schlecht für uns alte Säcke“, schmunzelte der TSV-Kapitän: „Mal sehen, wer jetzt als Gegner auf uns wartet. Im Idealfall wird Fuhlen in der Verbandsliga Achter, fällt auseinander und verzichtet auf die Relegation. Dann hätten wir gegen den Vizemeister der Parallelstaffel ein geiles Endspiel.“

Möglich. Gerüchten zufolge denkt Fuhlen tatsächlich über einen freiwilligen Rückzug nach. Entschieden ist es allerdings noch nicht. - drö