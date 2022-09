Lohnes Neziri und Rehdens Tomic: Alte Kumpels nun Konkurrenten im Derby

Von: Cord Krüger

Wiedersehen: Rehdens Josip Tomic (am Ball) trifft am Samstag im Mittelfeld auf Rilind Neziri, mit dem er zu gemeinsamen BSV-Zeiten arbeitete und wohnte. © Krüger, Cord

Die Regionalliga-Fußballer des BSV Rehden starten am Samstag zur kürzesten Dienstreise der Saison - ins gut 20 Kilometer entfernte Lohne zum Derby beim Aufsteiger. Dort haben einige Leistungsträger eine Rehdener Vergangenheit.

Lohne/Rehden – Mehr Derby geht nicht! Zumindest nicht in der Regionalliga Nord mit ihren weit verstreuten Clubs von der Flensburger Förde bis Borussia Hildesheim. Nur 20 Kilometer liegen zwischen den Waldsportstätten des BSV Rehden und dem Heinz-Dettmer-Stadion von Aufsteiger BW Lohne, wo die Schwarz-Weißen am Samstag ab 18.00 Uhr zum ersten Punktspiel-Duell seit sechseinhalb Jahren antreten. „Ein besonderes Spiel“, sprudelt es aus Rehdens Trainer Kristian Arambasic heraus: „Ohnehin liebe ich Derbys – und dass es dann auch noch zuerst in Lohne ist, macht die Sache noch schöner“, weiß er um die Mentalität der Südoldenburger Fans.

Zudem sehen sich einige alte Bekannte wieder. Lohnes Thorsten Tönnies zählte 2012 zu Rehdens Regionalliga-Aufstiegshelden, Offensivspieler Aaron Goldmann trug in der Serie 2014/15 das schwarz-weiße Trikot, und Rilind Neziri ackerte insgesamt zweieinhalb Serien im defensiven Mittelfeld des BSV.

Vor zwei Jahren wechselte „Lindi“ von dort nach Lohne – ein Glücksfall, wie der heute 27-Jährige sagt: „Es passt alles, nicht erst seit dem Aufstieg und dem Niedersachsenpokalsieg im Sommer“, sagt der Büroangestellte eines Dinklager Holz- und Baustoffhandels: „Die Stimmung in der Mannschaft ist super, das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt im Fußball.“ Deshalb verlängerte er nun seinen Vertrag um zwei Jahre: „Es gibt keinen Grund, in meinem Alter noch die Region zu wechseln.“

Neziri und Tomic: Das Duell der früheren Mitspieler und Arbeitskollegen

Jetzt „freue ich mich auf meinen Ex-Club“, verdeutlicht Neziri, „und vor allem auf Josip Tomic“. Beide Sechser wohnten und arbeiteten während ihrer Rehdener Zeit zusammen: „Wir sind nach wie vor befreundet und haben regelmäßig Kontakt.“ Nur zu gern würde er dem 29-Jährigen und dem Tabellenelften am Samstag vor dem Gang übers Lohner Stadtfest drei Punkte abknöpfen, „aber dafür müssen wir alle 120 Prozent geben“, fordert der Mittelfeldmann, der die Blau-Weißen regelmäßig als Kapitän aufs Feld führt.

Die ersten sechs Partie hätten bereits gezeigt, dass sein Team mithalten könne: „Dass wir chancenlos waren, sehe ich überhaupt nicht“, erinnert Neziri etwa an die knappen Niederlagen gegen Phönix Lübeck, Werder II und Drochtersen.

Rehdens Trainer Arambasic: „Lohne ist längst Regionalliga-tauglich“

So sieht es auch Arambasic: „Lohne hat seine Regionalliga-Tauglichkeit längst unter Beweis gestellt und durch den Sieg gegen Atlas Delmenhorst das Glück erzwungen“, sagt er über Goldmanns spätes Tor zum ersten, aber laut Arambasic sicher nicht letztem Saisonsieg.

Entwarnung bei Karam Han - Comeback von Djumo?

Die Gäste sind also gewarnt. Umso erleichterter ist Arambasic, fast mit voller Kapelle antreten zu dürfen. Selbst der am Samstag beim 2:1 gegen St. Pauli II schwer gestürzte Karam Han kommt mindestens für einen Platz im Kader, womöglich sogar für die Startelf in Betracht. „Das MRT hat ergeben, dass alle Wirbel korrekt aufeinandersitzen“, berichtet sein Coach erleichtert. Auch Stürmer Bocar Djumo, der an einem Ermüdungsbruch im Schienbein laboriert, fährt mit. „Eigentlich ist er noch kein Thema, aber ich weiß um seine Torgefahr“, begründet der 45-Jährige.

Definitiv nicht dabei ist Kerem Sahan. Seinen eingerissenen Meniskus haben die Ärzte entfernt. „Die OP ist gut verlaufen, aber Kerem wird uns noch sechs bis acht Wochen fehlen“, erläutert der A-Lizenz-Inhaber.

Dafür könnte am Samstag ein Neuzugang auf der Bank sitzen. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagt der Trainer. Denn nach wie vor offen sind beim BSV Planstellen im Sturm, auf der Zehn und im Abwehrzentrum. ck

Lohnes Rilind Neziri (am Ball, hier während eines Testspiels im Februar gegen Rehdens grätschenden Niklas Kiene) ist heiß auf das Spiel gegen seinen Ex-Club. © Krüger