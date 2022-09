Alt ausgesehen gegen Neu-Ulm: Werder Bremen verliert Pokal-Viertelfinale

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Die unerwartete Niederlage von Mattias Falck leitete das Bremer Pokal-Aus gegen Neu-Ulm ein. © imago

Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen und der deutsche Pokal – diese zwei „Königskinder“ finden einfach nicht zusammen. Noch nie konnten die Hanseaten bislang den Pokal in die Höhe stemmen, und auch in dieser Saison wird es nicht der Fall sein. Trotz erbitterter Gegenwehr scheiterten die Grün-Weißen am Freitagabend im Achtelfinale mit 0:3 am TTC Neu-Ulm und tanzen so nur noch auf einer Hochzeit.

Bremen – Dabei wäre eine Überraschung durchaus möglich gewesen, da beim Ulmer Star-Ensemble der Weltklasse-Taiwanese Lin Yun-ju aufgrund fehlender Papiere nicht spielberechtigt war.

Doch sein Vertreter Vladimir Sidorenko spuckte den Hausherren kräftig in die Suppe: Allerdings erst nach Anlaufschwierigkeiten. Zunächst sprach nämlich alles für Bremens Nummer eins Mattias Falck. Der Schwede begann druckvoll, peitschte dem Russen immer wieder seine kurzen Noppen um die Ohren und erarbeitete sich schnell einen 2:1-Satzvorsprung. Auch im vierten Durchgang sah es lange gut aus für Falck, doch der sonst so nervenstarke „Nordmann“ konnte satte fünf Matchbälle nicht nutzen, sodass Sidorenko im Spiel blieb. Im Entscheidungssatz wehrte Falck dann zwar drei Matchbälle in Folge noch ab, aber den vierten verwertete Sidorenko zum vorentscheidenden „Break“. „Das war der Knackpunkt“, seufzte Bremens Manager Sascha Greber: „Als Außenseiter muss man jede Chance nutzen – und das ist uns leider nicht gelungen. Danach wurde es schwer.“

DTTB-Pokal, Achtelfinale, SV Werder Bremen - TTC Neu-Ulm 0:3 Falck - Sidorenko 11:8, 11:13, 11:3, 15:17, 10:12; Aguirre - Ovtcharov 7:11, 3:11, 10:12; Gerassimenko - Moregard 6:11, 9:11, 8:11.

Stimmt. Nach der unerwarteten Pleite von Falck tendierten die SVW-Chancen gegen null. Schließlich gingen für Ulm anschließend Dimitrij Ovtcharov sowie der amtierende Vizeweltmeister Truls Moregard an den Tisch. Und gegen dieses „Duo Infernale“ war schlichtweg kein Kraut gewachsen. Erst fertigte Ovtcharov in drei Sätzen Marcelo Aguirre ab, ehe Moregard gegen Kirill Gerassimenko in drei umkämpften Durchgängen den Schlusspunkt zum Ulmer 3:0 setzte.

Unerwartet kam das Ausscheiden für die Gastgeber sicherlich nicht, trotzdem trauerte Greber leicht der verpassten Möglichkeit hinterher: „Mit einer 1:0-Führung im Rücken wird das ein komplett anderes Match. Dann hätte Ulm gleich unter Druck gestanden. Schade, es sollte wohl nicht sein.“