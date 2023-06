Alles normal – oder nicht? Wie Matthias Kidler nach schwerer Krankheit zurück ins (Tennis-)Leben fand

Von: Felix Schlickmann

Wieder mittendrin: Matthias Kidler (links) freut sich über jegliche Form der Interaktion mit seinen Teamkollegen vom Barrier TC – wie hier mit Markus Wischmann. © Töbelmann

Matthias Kidler vom Barrier Tennis-Club hat ein Jahr hinter sich, das härter nicht hätte sein können. Der 33-Jährige berichtet, wie er nach einem bösartigen Hirntumor zurück ins (Tennis-)Leben fand.

Barrien/Vechta – Matthias Kidler läuft auf der roten Asche von links nach rechts, von rechts nach links. Auf der anderen Seite des Netzes scheppert die Vorhand auf die Linie, Sekunden später schlägt er einen Winner mit seinem Paradeschlag, der beidhändigen Rückhand. Alles scheint normal. Kidler macht, was er am besten kann. Verdammt gut Tennis spielen. Doch kaum jemand weiß: Das ist ganz und gar nicht normal. Der 33-Jährige vom Barrier TC hat ein Jahr hinter sich, das härter nicht hätte sein können.

Und alles begann ausgerechnet am schönsten Tag in Kidlers Leben. Vor 14 Monaten, am 23. April 2022, heiratete er seine Partnerin Anne und trat die Flitterwochen – mitsamt Söhnchen Emil (2) – zwei Tage später mit einem „Brummschädel“ an. Das machte ihn noch nicht stutzig. „Ich habe ordentlich Gas gegeben“, verrät Kidler schmunzelnd über die Hochzeit: „Außerdem bin ich lange nicht mehr geflogen.“

Das Problem: Es wurde nicht besser. Kidler musste sich mehrfach übergeben, er hatte das Gefühl, unter der Sonne zu „zerfließen“, brach den Urlaub ab – auch wegen der plötzlich auftretenden koordinativen Verluste.

Die machten auch Kidlers Hausärztin hellhörig. Sie überstellte ihren Patienten ins Krankenhaus nach Damme, und nach dem Röntgen brach für ihn „die Welt zusammen“. In DIN-A4-Größe sah Kidler seinen Kopf vor sich. Darin gut sichtbar: eine Zyste.

Alles war von nun an eine „Katastrophe“, gesteht er, die Blaulichtfahrt ins Krankenhaus nach Oldenburg, auf der er „angeschnallt und falsch herum“ liegend „die Tüte bis zur Autobahn“ wieder gefüllt hatte, das Gespräch mit den Ärzten, die nach dem MRT betonten, dass „definitiv etwas gemacht werden“ muss – bis hin zu Kidlers Entscheidung, erst alles entfernen und im Anschluss die Biopsie machen zu lassen. „In dem Moment ist irgendwie nichts begreiflich“, schaut er auf dieses Schockerlebnis zurück: „Man wusste zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nichts über Gutartig- oder Bösartigkeit oder so.“

Sechs Stunden lag Kidler am 6. Mai im Operationssaal, „ich sah zwar hinterher aus, als wäre ich vom Hai gebissen worden“, sagt er, „aber ansonsten war alles gut“. Zehn Tage später kam Kidler aus dem Krankenhaus, doch überstanden war es noch lange nicht. „Du wusstest schon, dass es nicht so fein aussieht“, erzählt er von seinem Eindruck von den operierenden Ärzten vor dem entscheidenden Gespräch: Es war ein bösartiger Hirntumor. „Ich bin völlig zusammengebrochen“, sagt Kidler, der ein „Google-Verbot“ für seine Krankheit bekommen hat: „Ich bin froh, dass meine Frau da war.“

Ich bin fest davon überzeugt, dass mein Umfeld Anteil daran hat, dass ich schon wieder Tennis spielen kann. Es lässt sich schwer in Worte fassen, was da geleistet worden ist.

Gemeinsam mit Familie, Freunden und Firma (Kidler: „Mir wurde direkt gesagt: Du nimmst dir so viel Zeit wie du brauchst, du brauchst dir keine Sorgen um deinen Arbeitsplatz zu machen“) stellte er sich der Behandlung. Die 30 Sitzungen Bestrahlung im Wohnort Vechta klappten täglich „wunderbar, ich habe immer die Augen zugemacht und das gar nicht mitbekommen“. Mit der Chemotherapie hatte Kidler mehr Probleme: sechs Tage Tabletten, fünf Wochen Ruhe für den Körper, sechs Zyklen. Die ersten hielt er gut durch, aber „fünf und sechs waren echt große Arschlöcher“, meint Kidler, die Übelkeit und alles weitere überstand er durch die „Motivation des Kleinen und meiner Frau, dem Fels in der Brandung, zu Hause“ sowie mit Hilfe von allen weiteren Unterstützern: „Mein Umfeld hat mir jeglichen Raum gegeben für das, was ich gebraucht habe – sei es Ruhe, sei es Entertainment, was auch immer. Es war unfassbar, ich bin so unglaublich dankbar.“

Und als die Chemo Anfang des Jahres überstanden war, dachte sich Kidler: „Ich habe mal wieder Bock auf Tennis.“ Langsam bewegte er sich erst einmal wieder auf einem Heimtrainer zu Hause, irgendwann schlug er ein paar Bälle – und nach gemächlicher Steigerung stand plötzlich die Mannschaftsfrage im Raum. „Ich habe mich so gefühlt, dass ich es könnte“, erzählt Kidler. Und er kann. Bei den Herren 30 des BTC in der Oberliga – jedoch mit anderen Prioritäten.

„Ich sehe es als Hobby, als Genuss, hinterher mit den Jungs ein Bier zu trinken und zu quatschen oder sie zu coachen, wenn es bei mir doch nicht geht“, erklärt Kidler, der so viel Stress vermeidet wie möglich und alle drei Monate zur Kontrolle zum MRT muss. Seit Anfang Mai ist er zurück in seinem Job als Unternehmensberater, allerdings heruntergefahren auf eine 20-Stunden-Woche. „Ich habe eine Balance gefunden“, sagt Kidler.

Dieser Satz könnte auf sein ganzes, neues Leben bezogen sein. Denn er verspürt mittlerweile vor allem eines: Dankbarkeit für alles, das schnell mal als selbstverständlich abgetan werden kann, „aber in solchen Momenten merkst du noch mal, was Familie, Tennisumfeld, Arbeitskollegen, die richtig gute Freunde geworden sind, was das bedeutet“, betont Kidler. Denn „Achtung: Das Leben kann ganz schnell auch anders laufen.“