Drochtersen - Saimir Dikollari zeigte am Samstagnachmittag beim Brinkumer Befreiungsschlag in Drochtersen seine zwei Gesichter. Abseits des Platzes ist er ein liebevoller Familienmensch. Auf dem grünen Rechteck ist er der Vollstrecker.

Kurz vor dem Anpfiff gegen Teutonia 05 Ottensen lief der Offensivspieler des Brinkumer SV noch einmal Richtung Tribüne. Er verteilte Küsschen an Frau und Kind. Auf der Wiese verteilte er dagegen Streicheleinheiten Richtung Ball. Bei einem langen Pass spekulierte er richtig, nahm das Spielgerät perfekt an und hob es gefühlvoll über den rausstürmenden Teutonia-Keeper Semir Svraka zum wichtigen 1:1 in die Maschen. Nach der Pause übernahm der 34-Jährige Verantwortung, als er einen Foulelfmeter zum 2:1 ins Netz donnerte. Und wenig später bewies er Coolness, als er frei vor Svraka überlegt zum 4:2 (63.) einschob.

Ganz klar, Dikollari war der Mann des Spiels. Wenngleich er nach dem 6:4-Erfolg lieber vom „Wir“ sprach. „Wir haben als Team das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten – ein Brinkumer SV, der gemeinsam kämpft, der gemeinsam arbeitet“, sagte er, während sich sein Nachwuchs an sein Bein klammerte und Papa zum Spielen aufforderte.

Er verhehlte auch nicht, dass dieser Sieg nach der 0:7-Klatsche in Kiel besonders süß schmeckte: „Alle haben umsonst gelästert.“ Der Hohn und Spott, gerade in den sozialen Netzwerken, lieferte Extra-PS für die Brinkumer. „Alle haben auf uns eingeschlagen. Es hat uns an der Ehre gepackt.“ In Kiel sei seiner Mannschaft „der Spaß genommen worden. Doch den Spaß haben wir uns heute zurückgeholt!“

Und jetzt lebt plötzlich wieder der Traum von der Regionalliga – dank Dikollari. Auch, wenn er so etwas nie sagen würde. „Ich bin nur ein Teil des Ganzen“, sagt der Torjäger und verschwindet zum Spielen. - wie