HSG Stuhr kämpft im Landesliga-Saisonfinale um die Rettung: „Alle glauben daran“

Von: Malte Rehnert

Den Klassenerhalt im Blick: Stuhr-Coach Mike Owsianowski will mit seinem Team „alles tun“. © diekmann

Die HSG Stuhr hofft im Zitter-Endspurt der Handball-Landesliga auf die Rettung. Im letzten Spiel am Samstag bei der SG Bremen-Ost kann das Team den Klassenerhalt schaffen. Möglich aber auch, dass am Ende noch ganz viel gerechnet werden muss.

Stuhr – In seiner alten sportlichen Heimat hat Mike Owsianowski mit der SG Bremen-Ost „viele Schlachten geschlagen“. Fünf Jahre spielte „Owo“ dort, nun ist er Coach des Handball-Landesligisten HSG Stuhr – und kehrt quasi in heikler Mission zurück. Am Samstag (19.30 Uhr) kämpft die HSG im letzten Saisonspiel der gesamten Liga um ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt.

Momentan sind die Stuhrer Drittletzter, doch es ist super-eng und mega-spannend, wen es am Samstag erwischt. Gleich fünf Mannschaften, die alle auswärts antreten, zittern noch gewaltig. Die letzten zwei steigen ab, Rang zwölf ist als Relegationsplatz ausgewiesen. Am Ende der Saison zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich – das kann noch eine schöne Rechnerei werden.

„Wir tun alles, was wir tun können – und gucken, ob es reicht“, sagt Owsianowski: „Und wenn nicht, haben wir es nicht in den letzten Wochen verloren – sondern in der Hinrunde.“ Zuletzt haben die Stuhrer den Tabellendritten Hoykenkamp mit 33:27 besiegt. „Das gibt sehr viel Rückenwind. Wir haben gesehen, dass wir auch ein Team von oben schlagen können“, sagt Owsianowski. Jetzt wünscht er sich eine Wiederholung: Bremen-Ost ist Vierter. „Die Jungs sind gut drauf“, betont der Coach: „Alle glauben daran, es schaffen zu können.“ Und die Unterstützung im gesamten Verein sei „einfach toll“, schwärmt Owsianowski: „Das gibt Energie ohne Ende.“

Personell sieht es ganz gut aus. Lediglich Christian Arlt (privat verhindert) fällt aus, dafür kehrt Ralf Warfelmann zurück.