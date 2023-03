Schmitt vor Debüt für Rehden: Coach Arambasic warnt vorm St. Pauli-Spiel vor bis zu fünf Absteigern

Von: Cord Krüger

Wiedersehen möglich: Rehdens Alesssio Arambasic bearbeitete Elias Saad (rechts) zuletzt im Hinspiel gegen Eintracht Norderstedt. Jetzt stürmt Saad für St. Pauli II – und könnte dem BSV am Sonntag erneut gefährlich werden. © Krüger

Dass der Rasen in den Rehdener Waldsportstätten nach Auffassung des Schiedsrichters nicht für ein Regionalliga-Spiel taugte, war „brutal frustrierend“. So umschrieb Trainer Kristian Arambasic die Stimmungslage seiner Fußballer vom BSV Rehden nach dem kurzfristig abgesagten Heimspiel am Mittwochabend gegen Borussia Hildesheim (wir berichteten). „Die Jungs waren topfit, top-motiviert – und unser Kapitän Pierre Becken versicherte mir, dass sie auch top-vorbereitet gewesen seien“, schilderte der 45-Jährige, der nachts zuvor bis 2.00 Uhr Videos zur Gegneranalyse zusammengeschnitten hatte.

Norderstedt – Unter jener kollektiven Enttäuschung über das verpasste Kellerduell musste dann noch am Abend der Trainingsplatz nebenan leiden, auf dem das Team in einer Extra-Einheit seinen Ärger ausließ. „Auf dieser Fläche waren wir seit Sonntag jeden Tag – und heute gibt es noch ein Sondertraining für die zuletzt Kranken oder Angeschlagenen“, verriet der BSV-Coach am Donnerstag: „Denn alle wissen, dass wir für den Abstiegskampf konditionell voll auf der Höhe sein müssen. Also wird im Training viel gelaufen – und es knallt oft bei uns.“

Dementsprechend ramponiert sieht das Übungsgelände aus. „Der Platz passt zu dem, wo wir stehen“, umschreibt es der Trainer des Tabellen-17.: „Wären wir Dritter, Vierter oder Fünfter, würde ich einen besseren Rasen fordern“, sagt er mit Blick auf die dann wichtigeren spielerischen Elemente.

Arambasic: „Das wird ein Fight“

Während der Rehdener Dienstreise am Sonntag kann die feine Klinge ebenfalls zu Hause bleiben, denn in Norderstedt geht es ab 14.00 Uhr gegen den nur einen Rang höher postierten FC St. Pauli II. „Das wird ein Fight“, ahnt Arambasic – und warnt besonders vor zwei Winter-Neuzugängen der Kiez-Kicker: Einerseits erinnert er an den Wechsel des Außenangreifers Elias Saad von Rehdens Liga-Konkurrent Eintracht Norderstedt in St. Paulis Profikader; andererseits fordert er, den Ende Januar von Phönix Lübeck gekommenen Julian Ulbricht bestmöglich zu beschatten: „Das ist eine absolute Granate“, sagt er über den Mittelstürmer, auf den St. Paulis Spiel bereits ziemlich gut zugeschnitten zu sein scheint: Mit seinen drei Toren und drei Vorlagen in seinen ersten vier Partien für St. Pauli II hatte der 23-Jährige erheblichen Anteil an den sieben Punkten seit Ende der Winterpause.

Ebrima Jobe vor Comeback

Da kommt es den Rehdenern gelegen, dass der im Winter verpflichtete Ex-Profi Alexander Schmitt seine Wadenblessur auskuriert hat, vor seinem BSV-Debüt steht und im defensiven Mittelfeld für mehr Stabilität sorgen kann. Stürmer Serhat Koruk (Schulter) und Verteidiger Moody Chana (Halswirbelsäulensyndrom) laborieren noch an den Folgen ihres Autounfalls und fallen aus, dafür kehrt der zuletzt erkrankte Außenbahnspieler Ebrima Jobe zurück. Zeitlich eng wird es für den an der Wade lädierten Angreifer Alexander Schlobohm. „Aber ich werde 21 gesunde Jungs im Kader haben, um unsere schlechte Auswärtsbilanz aufzupolieren“, sagt Arambasic. Denn dass jetzt dringend Punkte her müssen, weiß auch der 45-Jährige – spätestens beim Blick nach oben. Weil die Drittligisten VfB Oldenburg und SV Meppen in akuter Abstiegsgefahr schweben, rechnet er mit deren Rückkehr in die Regionalliga. Folglich „werden bei uns sicher fünf Mannschaften absteigen“.