Alexander Schmitt neuer Sechser des BSV Rehden: Fußball-Regionalligist vermeldet Verpflichtung

Beim VfB Lübeck war er Stammspieler – bis zu seinem Schienbeinbruch und Außenmeniskusriss im Herbst 2021. Jetzt ist Alexander Schmitt zurück in der Regionalliga Nord – allerdings nicht in Lübeck, sondern beim BSV Rehden. Am Freitag gaben die Schwarz-Weißen die Verpflichtung des 27-Jährigen bekannt. „Wir sind sehr froh, dass wir ihn von uns überzeugen konnten“, sagte Rehdens Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein.

Rehden - Nach seiner schweren Verletzung war der 1,83-Meter-Mann zuletzt vereinslos. Sofort weiterhelfen müsse er laut Röhrbein noch nicht: „Jetzt geben wir ihm erst mal die Zeit, die man braucht, um wieder reinzufinden.“

Empfehlung kam von Pierre Becken

Trainer Kristian Arambasic bekommt damit jenen Sechser, den er zur Verstärkung des defensiven Mittelfelds brauchte. „Alex bringt jede Menge Erfahrung mit“, sagt Röhrbein über den beim Halleschen FC ausgebildeten Spieler, der nach seiner Jugendzeit 2014 in den Drittliga-Kader der Hallenser kam. Über die TSG Neustrelitz, Tennis Borussia Berlin und Germania Halberstadt führte ihn der Weg zu Rot-Weiß Erfurt, wo er mit dem heutigen BSV-Kapitän Pierre Becken in der Regionalliga Nordost um Punkte kämpfte – als Sechser meist direkt vor dem Innenverteidiger. „Von Pierre kam auch die Empfehlung“, berichtete Röhrbein.

„Läuferisch ist Alexander topfit, jetzt braucht er wieder Matchpraxis“

Das klingt in puncto Einstellung schon mal vielversprechend. „Läuferisch ist Alexander ebenfalls topfit, jetzt braucht er wieder Matchpraxis“, sagt der Sportvorstand über den Mann mit der Erfahrung aus 88 Regionalliga- und über 50 Oberliga-Spielen, aber auch Referenzen aus Dänemarks Zweiter und Dritter Liga.