Alarm? „Das kann schnell passieren“: Löwen vor Abstiegskrimi beim TV Neerstedt

Von: Cord Krüger

Gut trainiert haben Luis Lengauer (beim Wurf) und die HSG Hunte-Aue Löwen. Gut so, denn Kraft und Kondition dürften sie am Freitagabend im Derby beim abstiegsbedrohten TV Neerstedt brauchen. © Krüger

Das könnte ungemütlich werden für die HSG Hunte-Aue Löwen: Wenn die Verbandsliga-Handballer am Freitagabend ab 20.00 Uhr beim TV Neerstedt antreten, treffen sie auf einen Konkurrenten, der den Abstiegskampf längst ausgerufen hat. Denn die Grün-Weißen stehen nur einen Punkt vor Platz zwölf, dessen Inhaber bestenfalls in die Relegation müsste, vielleicht aber sogar direkt absteigt. Die Löwen hingegen rangieren noch drei Punkte vor dieser Zone – aber nur einen Platz vor dem TVN. Die Zuschauer erwartet also ein Krimi im Kampf um den Klassenerhalt. „Alarm würde ich jetzt noch nicht schlagen, aber das kann schnell passieren“, sagt Löwen-Spielertrainer Marko Pernar: „Wir müssen vorsichtig sein.“

Neerstedt – Während der 60 Minuten in der Neerstedter Sporthalle gelte das mit der Vorsicht allerdings nur bedingt, ergänzt der 30-Jährige: „Wenn wir gegen diese Mannschaft nur für fünf Minuten nachlassen, bringt das alles nichts, was wir vorher besprechen werden.“ Unter anderem wird er seinen Männern in der Videoanalyse einiges zu Neerstedts Laufwegen darlegen, sie an die „gute, offensive 6:0-Deckung“ erinnern und ihnen zeigen, „dass dieses Team auf Tempo setzt und seine Tore gern auch über die schnelle Mitte macht. So wie wir.“

Die nötigen weiteren „Körner“ dafür habe sich seine Mannschaft während der jüngsten zwei Wochen zugelegt, schildert der Löwen-Coach: „Die einwöchige Spielpause hat uns gutgetan, wir sind viel gelaufen und haben einiges an Krafttraining gemacht.“

Pernar froh, dass Lengauer mittrainieren konnte

Sich selbst musste er da hingegen herausnehmen. Der Spielertrainer fällt wegen seines Knochenödems im Knie ebenso weiter aus wie Abwehrspezialist Dennis Wulf wegen seiner hartnäckigen Knöchelbeschwerden. „Ansonsten sind alle dabei, und ich bin froh. dass Luis Lengauer in diesen zwei Wochen komplett mittrainieren konnte“, sagt Pernar über den Rückraummann, der wegen seines Polizeidienstes gelegentlich für die Übungseinheiten passen muss.

Aufpassen müssen der 21-jährige Ordnungshüter und seine Kollegen unter anderem auf den wurfstarken Kreisläufer Julian Hoffmann (102 Tore in bisher 18 Einsätzen), Regisseur Andrej Kunz (78 Treffer) und den 20-jährigen Max Hülsmann (100). Im Hinspiel hatte er den Löwen während ihrer 25:26-Heimniederlage siebenmal aus dem rechten Rückraum und der Rechtsaußen-Position eingeschenkt.

TVN-Trainer Müller bangt um Kunz und Schröder

Hinter dem Einsatz von Mittelmann Kunz steht allerdings noch ein Fragezeichen. Er konnte in dieser Woche nicht trainieren. Zudem bangt TVN-Trainer Andreas Müller um den ebenfalls angeschlagenen Kreisläufer Stjorven Schröder.

Pernar hat die Derby-Atmosphäre aus den großen gemeinsamen HSG- und TVN-Zeiten in der Regional- und Oberliga zwar nicht miterlebt, doch er weiß: „Da herrscht immer eine besondere Stimmung.“