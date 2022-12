Heimrechttausch: TuS Sulingen empfängt 1. FC Sarstedt zum Nachholspiel

Von: Fabian Terwey

Kaum zu halten: Janik Dieckmann zerrt an Cemet Ac, der beim Debüt für den TuS Sulingen überzeugte. © krüger

Nachdem sich Iman Bi Ria den Wetterbericht angeschaut hatte, griff der Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen kurzerhand zum Telefon. Für Freitag waren Schneeschauer in Sarstedt angekündigt, für Samstagnachmittag war das Nachholspiel auf Rasen beim ortsansässigen 1. FC angesetzt. „Ich habe daraufhin beim Gegner und beim Staffelleiter Thorsten Schuschel angerufen und einen Heimrechttausch angeboten. Denn auf unserem Platz kann man definitiv spielen.“ Nachdem der Vorschlag zunächst abgelehnt worden war, einigte man sich am Freitag auf den Spielortwechsel. Die Partie findet nun am Samstag um 14.00 Uhr im Sulinger Sportpark statt.

Sulingen – „Wir wollen auf jeden Fall spielen und die Euphorie aus der Döhren-Partie mitnehmen“, hatte Bi Ria bereits vor dem Heimrechttausch erklärt. Mit 4:1 hatten sich die abstiegsbedrohten Sulinger durchgesetzt. „Die Jungs sind gut drauf, wissen aber auch, dass wir noch immer sieben Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz haben“, so Bi Ria: „Alles andere als ein Sieg gegen Sarstedt wäre deshalb nicht zielführend.“

„Aktiv und griffig“ – Ac überzeugt

Gegen den Tabellenneunten kehrt Lennart Greifenberg nach abgesessener Rotsperre zurück. Marven Rupp (Muskelfaserriss), mit dem sich Greifenberg das Kapitänsamt teilt, fällt aus. Ebenso wie der erkrankte Marco Brockmann. „Aber wir haben genügend Qualität zur Verfügung, um Ausfälle aufzufangen“, sagt Bi Ria und nennt Cemet Ac als Startelfkandidaten. Der Neuzugang, gegen Döhren von Beginn an dabei, hatte den Coach bei seinem Debüt überzeugt – zuvor war der Mittelfeldspieler wegen Wechselmodalitäten noch nicht spielberechtigt gewesen. „Der Junge hat noch Fitnessrückstand, ist aber sehr, sehr aktiv und griffig in den Zweikämpfen. Mit seinem Tor hat er Selbstbewusstsein getankt“, sagt Bi Ria über den ehemaligen Kapitän der A-Junioren des JFV RWD Rehden. „Und wir werden im Winter weiter aufrüsten und uns von Spielern trennen“, sagt Bi Ria, ohne Namen zu nennen: „Denn wir wollen die Liga halten.“ Ein Sieg gegen Sarstedt wäre ein nächster Schritt in diese Richtung.