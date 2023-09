Ajala entschuldigt sich: Rehdens Elfer-Ärger vorm Emden-Spiel beigelegt

Bleibt erster Elfmeter-Schütze beim BSV Rehden: Ebrima Jobe. © Krüger

Der BSV Rehden will im Duell der Absteiger den Turnaround hinbekommen. Nach zwei Niederlagen gegen Heeslingen und Eilvese geht es für den Fußball-Oberligisten zu Kickers Emden. Den Ärger um Ajalas jüngsten Elfmeter hat das Team von Trainer Kristian Arambasic beigelegt.

Rehden – Gleich zwei Schocks hatten die Oberliga-Fußballer des BSV Rehden in der Trainingswoche zu verdauen. In der Vorbereitung auf das Absteigerduell im Ostfriesland-Stadion bei Kickers Emden (Samstag, 18.00 Uhr) erlitten Riad Stublla und Oleksii Mazur schwerere Verletzungen.

Ein Gegenspieler grätschte Stublla „in seine Kronjuwelen“, wie Trainer Kristian Arambasic berichtet. Die Folge: „Eine Hodenoperation am Mittwoch. Zum Glück ist die OP gut verlaufen, aber er fällt erstmal aus.“ Mazur zog sich derweil eine Gehirnerschütterung zu, nachdem er mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen war.

Armbasic nimmt Mannschaft im Training „hart“ ran

Weitere Rückschläge nach den zwei sportlichen Dämpfern in Heeslingen (1:2) und zuletzt gegen Aufsteiger Eilvese (0:1). Arambasic ist dennoch vom Turnaround überzeugt. „Ich glaube einfach an meine Manschaft und ich liebe es, sie Fußball spielen zu sehen“, erklärt der Coach, was ihn so zuversichtlich stimmt. Seine Meinung über den Auftritt am Freitag gegen Eilvese habe er mittlerweile revidiert. „Samstag habe ich die Jungs im Training hart rangenommen und Dampf abgelassen. Am Sonntag habe ich mir das Spiel nochmal auf Video angeschaut“, berichtet Arambasic: „Bei der Aufarbeitung am Montag taten mir die Jungs dann leid.“ Denn der Coach hatte festgestellt: „Ja, wir haben nicht überragend gespielt, aber wir hatten 65 Prozent Ballbesitz und 18 Torschüsse, darunter einige Hundertprozentige.“ Soll heißen: Nicht die zunächst vom Coach angeprangerte Einstellung war ausschlaggebend, sondern schlichtweg die Kaltschnäuzigkeit.

Ajalas Sorry ans Rehden-Team

Eine der dicken Chancen vergab Ajala beim Strafstoß. In einer Diskussion hatte der Neuzugang den etatmäßigen Elferschützen Ebrima Jobe ausgebootet und war selbst angetreten. „Am Montag hat sich Ajala beim Team entschuldigt. Beim nächsten Mal hat er da nichts zu suchen“, erklärt Arambasic. Jobe bleibe erster Schütze.

Den Vorzug im Tor erhält indes weiterhin Nikola Vujanac. Zwar kam Ole Bahr am Dienstag nach seinem Muskelfaserriss erstmals wieder im 60-minütigen Testspiel gegen die eigene U19 (3:1) zum Einsatz, doch laut Arambasic brauche er noch Zeit.

Er war ursprünglich zur Nummer eins aufgestiegen, nachdem Flemming Niemann den Club im Sommer verlassen hatte. Sein bereits vermeldeter Wechsel zum jetzigen Gegner aus Emden habe sich laut Arambasic jedoch zerschlagen, weil Niemann sein Studium doch nicht in Oldenburg antrat, sondern in Bielefeld.

Zum Wiedersehen auf dem Platz wird es am Samstag also nicht kommen. Die Vorfreude auf Emden ist bei Arambasic dennoch riesig: „Einfach geil: Viele Zuschauer, schönes Stadion.“

