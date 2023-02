Ahrens schafft „Wohlfühl-Oase“: Medizinische Betreuerin des TuS Sulingen massiert, backt und rettet Leben

Enge Bindung: Corinna Ahrens (li.), medizinische Betreuerin bei Fußball-Landesligist TuS Sulingen, hilft Marco Brockmann beim Weg zurück aufs Feld. © Mörke / Tus Sulingen

Corinna Ahrens blickte spät abends auf ihr Handy. „Du hast mir gerade das Leben gerettet“, stand da in einer Text-Nachricht an die medizinische Betreuerin des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen. Absender: Marco Brockmann. Die 52-Jährige hatte den Angreifer an diesem Dezember-Tag wenige Stunden zuvor mit Verdacht auf eine Blinddarm-Entzündung zum Arzt beordert. Der Doktor überwies den 30-jährigen Verwaltungsfachangestellten im öffentlichen Dienst weiter an das Krankenhaus. Denn Ahrens’ Vermutung erwies sich als richtig, das Organ war sogar bereits geplatzt. Die Not-Operation im Bremer St. Joseph-Stift sei gerade noch rechtzeitig gekommen, berichtet Brockmann. Andernfalls hätte es für den Offensivmann lebensgefährliche Folgen haben können. Ahrens – erst seit November im Verein – genießt nicht nur deshalb bei den Spielern und Verantwortlichen des TuS Sulingen hohes Ansehen.

Sulingen – „Es ist schön zu wissen, dass ich Corinna 24/7 anrufen kann“, berichtet Brockmann, der seit August „alle drei Wochen Krämpfe und Fieberschübe“ gehabt hatte: „Ohne Medikamente ging gar nichts. Mein Arzt hat aber nichts erkannt. Als Corinna zum TuS Sulingen kam, ist sie mit mir gemeinsam der Sache auf den Grund gegangen – bis sie mir schließlich gesagt hat, ich solle endlich zu einem anderen Arzt gehen. Ich weiß nicht, was ohne sie gewesen wäre.“

Bi Ria: „Weltoffen, wie sie ist, hat sie mich einfach angesprochen“

Die Nienburgerin war im vergangenen Herbst von Liga-Konkurrent SV BE Steimbke nach Sulingen gewechselt. „Weltoffen, wie sie ist, hat sie mich bei unserem Auswärtsspiel in Steimbke einfach angesprochen – und wir haben geschnackt“, berichtet TuS-Trainer Iman Bi Ria, der zu dieser Zeit „händeringend“ auf Nachfolger-Suche für den privatbedingt ausgeschiedenen Physiotherapeuten Philipp Liberra war.

„Er kann Leute begeistern und schenkt dir sein Vertrauen“

„Ich wollte sowieso etwas Neues ausprobieren. Iman hat mich dann gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, für den TuS zu arbeiten“, berichtet Ahrens: „Ich dachte, so eine Chance bekomme ich nicht wieder. Iman hat etwas, was ich vorher so noch nicht gesehen habe. Er kann Leute begeistern und schenkt dir sein Vertrauen.“

Ahrens erkennt, „ob der Spieler Ärger mit seiner Freundin oder Mutter hat“

So wirkt die zweifache Mutter, die gemeinsam mit ihrem Mann mit einer Fliesenfirma selbstständig ist, nun in ihrem Physio-Raum im Sulinger Sportpark – von Bi Ria als „Wohlfühl-Oase für die Spieler“ bezeichnet. „Ich bin zwei, drei Stunden vor dem Spiel da, tape, lockere die Beine der Spieler und schmiere sie mit japanischem Öl ein“, erklärt Ahrens, die Physiotherapie gelernt, die Ausbildung aber nicht abgeschlossen hat. „Weil ich nie in einer Praxis arbeiten wollte“, erklärt Ahrens: „Beim TuS Sulingen ist meine Arbeit nur ein Angebot, die Spieler müssen nicht zu mir kommen. Ich mache den Betreuer-Job aber schon seit 20 Jahren und kann viel daran erkennen, wie zum Beispiel jemand geht – auch ob der Spieler Ärger mit seiner Freundin oder seiner Mutter hat.“

„Alles, was sie mir erzählen, bleibt bei mir“

So übernehme Ahrens häufiger auch die Rolle der Psychologin: „Einige legen sich hin und reden los. Alles, was sie mir erzählen, bleibt aber bei mir. Das geht ohne Zustimmung des Spielers auch nicht zum Trainer.“ Der wiederum schwärmt: „Corinna ist mit ihrem Fachwissen ein Sechser im Lotto für uns. Es ist der Wahnsinn, was sie darüber hinaus macht.“

„Fußballkuchen“ aus Mandeln und Kakao

„Ich bin Mädchen für alles“, lacht Ahrens. Denn sie wäscht nicht nur die Trikots, Hosen und Stutzen der Spieler, sondern backt am Abend vor dem Spieltag auch stets ihre Brownie-förmigen „Fußballkuchen“ fürs Team. „Den lieben die Spieler“, betont Bi Ria. „Und Iman auch“, ergänzt Ahrens lächelnd. Die enthaltenen Mandeln und der Kakao hielten laut Ahrens lange satt, ohne ein Völlegefühl zu erzeugen und würden den Körper mit den wertvollen Vitaminen B6 und B12 fürs Spiel versorgen. Ihr ebenfalls zubereiteter Ingwer-Shot, bestehend aus dem gleichnamigen Gewächs, Orangen, Zitronen und Cayennepfeffer „verhindert Krämpfe“. Zuckerhaltige Energydrinks hat Ahrens dagegen aus der Kabine verbannt.

Brockmann weiß „seine Gesundheit jetzt umso mehr zu schätzen“

In Selbige kehrt Brockmann bald zurück. „Seit Anfang Januar laufe ich wieder. Meine 20 Zentimeter lange Narbe ist verheilt. Ich denke, nach der Vorbereitung habe ich schon wieder Luft für 45, 60 Minuten“, sagt Brockmann, der Ende 2022 Vater eines Sohnes geworden ist, und nach seiner erfolgreichen Not-Operation „seine Gesundheit jetzt umso mehr zu schätzen weiß“.

„Faire Geste des Monats“: Ahrens geehrt Corinna Ahrens hatte schon einmal bei einem Notfall erfolgreich eingegriffen, erhielt dafür im August 2022 die Auszeichnung „Faire Geste des Monats“ vom Vorsitzenden des Fußballkreises Nienburg, Markus Schenke. Damals, noch in Diensten des SV BE Steimbke, stürmte die heutige medizinische Betreuerin des TuS Sulingen umgehend aufs Feld, als ein gegnerischer Spieler des 1. FC Sarstedt nach einem Zweikampf im Landesliga-Duell schreiend am Boden liegen geblieben war. Ahrens versorgte den Spieler umgehend und wies andere Helfer an, den Notarzt anzurufen. Bis zum Eintreffen des Krankenwagens kümmerte sich die zweifache Mutter um den Verletzten, der zwischenzeitlich keine Luft bekam.