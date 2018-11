Rumpfteam der HSG Barnstorf/Diepholz II geht in Langen unter

Ahmad sieht Rote Karte

+ © G. Müller Stellte sich in den Dienst der Mannschaft und wirkte trotz einer Erkältung mit: Barnstorfs Sascha Recht. Er spielte auf der ungewohnten Linksaußenposition und erzielte zwei Tore. © G. Müller

Langen - In dieser Besetzung ist die HSG Barnstorf/Diepholz II in der Handball-Verbandsliga nicht konkurrenzfähig: Der Tabellenelfte kassierte am Samstag die vierte Niederlage in Folge, verlor ohne Kapitän Matthias Andreßen (Schulterbeschwerden), Nils Mosel, Arne Thiemann (beide privat verhindert), Finn Richter (Urlaub) und Jan-Eric Rechtern (krank) beim TV Langen mit 21:43 (9:20).