Aguirre/Szöcs machen den Coup perfekt

Saarbrücken – Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen ist im Kampf um die Playoff-Plätze ein toller Coup geglückt: Beim Klassenprimus 1. FC Saarbrücken triumphierten die Hanseaten am Sonntag mit 3:2, stießen so die Saarländer vom Bundesligathron und kletterten selbst auf Rang drei. Kein Wunder, dass SVW-Coach Cristian Tamas nach dieser Bravourleistung über alle Maßen strahlte: „Wir haben sehr hart gearbeitet und sind dafür belohnt worden. Ich bin richtig stolz auf die Jungs.“

Mit seiner eigenen Leistung dürfte Bremens Trainer indes ebenfalls zufrieden gewesen sein. Schließlich hatte Tamas Marcelo Aguirre ins Team rotiert und lag damit goldrichtig. Denn: Obwohl der Neuzugang aus Paraguay in den ersten beiden Sätzen gegen den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska kein Land sah, gab der 26-Jährige einfach nicht auf. Unbeirrt griff der 26-Jährige weiter an und setzte sich am Ende tatsächlich noch in fünf Durchgängen durch. „Marcelo hatte super trainiert. Deshalb habe ich ihn gebracht. Ganz falsch war die Entscheidung wohl nicht“, schmunzelte Tamas. Nein, wahrlich nicht. Dumm nur, dass sich die Hausherren davon kaum irritieren ließen. Erst knackte der zur Weltklasse zählende Chinese Shang Kun Werder-Spitzenspieler Mattias Falck, dann kochte Darko Jorgic in vier Sätzen Bremens jungen Kasachen Kirill Gerassimenko ab.

Und als anschließend Franziska die ersten beiden Durchgänge gegen Falck mit 11:2, 11:4 glasklar für sich entschieden hatte, schien der hohe Favorit endgültig auf die Siegerstraße einzubiegen. Aber Pustekuchen. Vizeweltmeister Falck kämpfte wie ein Löwe, zwang Franziska in den Entscheidungssatz und triumphierte hier nach Abwehr eines Matchballs mit 12:10. Das Abschlussdoppel musste also entscheiden, doch hier standen die Gäste eigentlich vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Das neuformierte SVW-Duo Aguirre/Hunor Szöcs ging als klassischer Underdog ins Rennen – sorgte jedoch trotzdem für eine Sensation. Völlig überraschend rangen die Bremer Saarbrückens bärenstarkes Gespann Kun/Tomas Polansky in drei Durchgängen nieder und meißelten so das wertvolle 3:2 in Stein.

Natürlich zur Freude von Tamas: „Das sind zwei wichtige Punkte für uns. Damit mischen wir ganz vorne mit.“ Ebenfalls wichtig: Werder scheint sein Traumdoppel gefunden zu haben, wie Tamas bestätigte: „Marcelo und Hunor harmonieren prima zusammen. Ich denke nicht, dass sie letztmalig zusammen angetreten sind.“ drö