Eis auf Rehdens Platz: Abpfiff kurz vorm Anpfiff

Von: Cord Krüger

Teilen

Abmarsch nach dem Aufwärmen: Rehdens Trainer Kristian Arambasic (6. v. r.) erklärt seinen Regionalliga-Fußballern in dieser Szene, dass sie wenige Minuten später nicht gegen Hildesheim spielen dürfen. © Krüger

Auf den letzten Drücker ist das Regionalliga-Heimspiel des BSV Rehden gegen Borussia Hildesheim am Mittwochabend ausgefallen. Der Schiedsrichter hatte das letzte Wort.

Rehden – Schiedsrichter müssen auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Oft sind es viele davon in solchen 90 Minuten, die ein Fußballspiel dauert. Florian Pötter fasste am Mittwochabend ebenfalls einen Entschluss, der einigen Aktiven und ihren Anhängern so gar nicht schmeckte. Allerdings schon – oder erst – kurz vor dem Anpfiff. Wegen des teilweise vereisten Hauptplatzes der Rehdener Waldsportstätten sagte er das Regionalliga-Heimspiel zwischen dem BSV Rehden und Borussia Hildesheim um 19.10 Uhr ab – 20 Minuten, ehe dieses Kellerduell hätte losgehen sollen. „Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, versicherte der Referee vom FC Voran Ohe im Namen seiner Assistenten, „aber das Gesundheitsrisiko für die Spieler war einfach zu groß.“

Auch, wenn das im Moment keiner hören will: Wir haben wegen der Verletzungsgefahr zum Wohl der Spieler gehandelt.

Die meisten Fans trugen es mit Fassung

Kurz darauf instruierten sie die Teamofffiziellen, wenig später riefen Rehdens Trainer Kristian Arambasic und sein Hildesheimer Kollege Markus Unger ihre Akteure vom Aufwärmprogramm zu Spielerkreisen zusammen und überbrachten ihnen die frustrierende Nachricht. Um 19.11 Uhr hatte Stadionsprecherin Silvia Lange dann die undankbare Aufgabe, die knapp 100 Besucher zu informieren. „Auch ich hatte mich so auf dieses Spiel gefreut“, verriet sie – der Rest ihrer Ausführungen ging in Unmutsbekundungen wie „Sch...dreck“ oder „Idioten“ unter. Es blieben allerdings vereinzelte Rufe, der Rest schlenderte gefasst zur Tageskasse und holte sich sein Geld zurück. Andere gingen ins Vereinsheim oder verlegten den Konsum der Pausen-Bratwurst zeitlich nach vorn.

500 Quadratmeter vereiste Fläche

In der Schiedsrichterkabine erläuterte Pötter unterdessen, was genau den Ausschlag gegeben hatte: Der Bereich vor der Haupttribüne, deren Dach tagsüber keine wärmende Sonne auf den Rasen lässt, sei nach wie vor zu einem beträchtlichen Teil gefroren gewesen. „Wir sind die Stellen noch mal abgegangen und haben insgesamt 500 Quadratmeter vereiste Fläche geschätzt“, schilderte der 29-Jährige – und ergänzte mit gequältem Lächeln: „Auch, wenn das im Moment keiner hören will: Wir haben wegen der Verletzungsgefahr zum Wohl der Spieler gehandelt.“

Vorarbeit mit Planen und Heizgeräten vergebens

Die Mühen der Gastgeber waren damit vergebens. Nachdem am Dienstagnachmittag eine neutrale Platzkommission alles begutachtet hatte, begannen weitere Sonderschichten für die Helfer. „Noch in der Nacht haben wir die gefrorenen Stellen mit Planen ausgelegt und heute mit Heizgeräten gangbar gemacht. Ich würde sagen, der Platz war nicht gefroren, sondern angefroren“, meinte Rehdens Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein.

Rehdens Manager Röhrbein frustriert: „Wann sollen wir noch spielen?“

Zwar räumte der Manager ein, dass „unter der ersten Schicht weiter das Eis steckte“, gleichwohl konnte er sich leise Kritik an der finalen Entscheidung nicht verkneifen: „Wir haben Winter. Wann sollen wir denn überhaupt noch spielen?“

Am Ende Training statt Kellerduell

Stattdessen stand nach dem nun vierten abgesagten Rehdener Heimspiel mal wieder „nur“ Training für das Regionalliga-Team an. Arambasic bat sein Personal zur außerplanmäßigen Einheit auf einen der Nebenplätze, anschließend feierten alle ein wenig den Geburtstag ihres Offensivspielers Kevin Coleman. Das eine oder andere selbst erzielte Tor zu seinem 25. Wiegenfest wäre dem für die Startelf eingeplanten US-Amerikaner zweifellos lieber gewesen, doch die bedauernswerten Hildesheimer dürften während ihrer knapp 150 Kilometer langen Rückfahrt weitaus weniger Spaß gehabt haben.

NACHSPIELZEIT

Altes Problem, arme Hildesheimer VON CORD KRÜGER Rehden gegen Hildesheim – kurzfristig abgesagt. Da war doch mal was? Richtig, im März 2018. Genau diese beiden Regionalliga-Teams standen schon damals in den Waldsportstätten parat, doch der Schiedsrichter pfiff nicht an. Wegen einer vereisten Rasenfläche im Schatten der Haupttribüne. Ein altes Problem also. Nur: Wie wäre es zu lösen? Die Forderung nach einer Rasenheizung wäre in diesem noch nicht professionellen Bereich des Fußballs wohl zu vermessen. Doch die Schufterei mit Planen und Heizlüftern erwies sich ebenfalls als umsonst.

Alles andere als umsonst war die teure Tour für Hildesheim und dessen Anhang. Wer von diesen Fans künftig noch im Winter auf gut Glück die 150 Kilometer nach Rehden juckelt, muss schon zu den ganz Treuen zählen.

Immerhin etwas hat sich seit 2018 aber verändert: Damals lief während der gesamten abgesagten Partie die automatische Livestream-Kamera von „Sporttotal“ unerbittlich weiter. Genauso lange zeigte der Live-Ticker vom „kicker“ das 0:0 an. Beide Dienste reagierten am Mittwoch schnell: Die Kamera schaltete ab, der „kicker“ vermeldete Rehdens „Eiszeit“.