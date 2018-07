Abgänge bei SG Diepholz wiegen schwer

Katt strebt mit verändertem Bezirksliga-Kader Platz im Mittelfeld an und baut auf den Teamgeist

+ Das sind die Neuzugänge des Fußball-Bezirksligisten SG Diepholz (stehend von links): Edgar Eirich, Juan Sharo, Daniel Woo, Alexander Wärtz sowie hockend von links: Merlin Michaelis, Cederick Heuer, Spielertrainer Marcell Katt und Adrian Mangu. - Foto: Borchardt

DIEPHOLZ - Der neue Diepholzer Spielertrainer Marcell Katt ist um seine Aufgabe wahrlich nicht zu beneiden: Gerade die Abgänge von Goalgetter Christian Bußmann (zum SV „Falke“ Steinfeld), Klassekeeper Lukas Otto (zu SFN Vechta) und Defensiv-Allrounder Tino Senkler (zum TSV Wetschen) dürften dem Fußball-Bezirksligisten richtig weh tun. Zumal Katt selber als hochkarätigster Neuzugang gilt. Klar, auch der zuvor vereinslose Adrian Mangu hat seine Bezirksliga-Qualität in der Vergangenheit bereits nachgewiesen – und von Merlin Michaelis, der vom SuS Wulferdingsen in die Kreisstadt wechselt, versprechen sich die Diepholzer Verantwortlichen einiges. Doch ansonsten konnte Diepholz nur relativ unbeschriebene Blätter an Land ziehen. Cederick Heuer rückt aus der Zweiten auf und streitet sich fortan mit Nachwuchshoffnung Erik Noel um den Platz im SGD-Gehäuse.