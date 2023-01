Ab in die Mitte! Drei Neue für Rehden

Von: Cord Krüger, Fabian Terwey

Verstärkung hoch drei: Rehdens Sportvorstand Sandy-Peter Röhrbein freute sich über die Zusagen von Alexander Schlobohm, Mustafa Fatiras und Alexander Schmitt (von links). © Krüger, Cord

Innenverteidiger Mustafa Fatiras, Sechser Alexander Schmitt und Stürmer Alexander Schlobohm schnüren künftig für den BSV Rehden die Fußballschuhe. Am Montagabend, einen Tag vor dem Schließen des Transferfensters, stellte der Nord-Regionalligist die Neuzugänge vor.

Rehden – Lange herrschte beim BSV Rehden – zumindest transfertechnisch – Winterruhe. Lediglich Stürmer Serhat Koruk hatte der Fußball-Regionalligist seit Jahresbeginn als Neuzugang präsentiert. Bis Freitag, als die Schwarz-Weißen die Verpflichtung von Alexander Schmitt bekannt gaben (wir berichteten). Doch am Montagabend, 24 Stunden vor Ende der Wechselfrist, stellte Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein noch zwei weitere Akteure vor, die den Tabellen-14. mit aus der Gefahrenzone hieven sollen.

Fatiras froh: „Bin super aufgenommen worden“

Bereits seit Beginn der Wintervorbereitung dabei ist Mustafa Fatiras. Der Innenverteidiger lernte gleich an seinem ersten Wochenende das komplette Pensum kennen: vormittags trug er zum 6:1-Testspielsieg beim OSC Bremerhaven bei, nachmittags wirbelte er bis zum Finale beim Sulinger Hallenturnier mit. „Ja, das war schon einiges“, meinte „Musti“ grinsend: „Auch die Tests gegen die Profis von Fortuna Düsseldorf und zuletzt gegen Ahlen waren intensiv. Aber ich bin in der Mannschaft super aufgenommen worden.“

Zuletzt stand der 23-Jährige in Diensten der Zweitliga-Reserve der SpVgg Greuther Fürth in der Regionalliga Süd. Dort verbrachte der in Nürnberg aufgewachsene 1,90-Meter-Hüne auch das Ende seiner Juniorenzeit. Dass er ebenso im Sturm und offensiven Mittelfeld auflaufen könnte, machte ihn für den BSV interessanter. „Ich habe aber auch schon als Sechser und auf beiden Außenbahnen gespielt“, verrät er.

Sein neuer Trainer Kristian Arambasic hatte Fatiras schon länger auf dem Zettel. Bereits im September spielte er mal bei den Schwarz-Weißen vor, „damals ist ein Wechsel nicht zustande gekommen. Jetzt bin ich froh, dass es geklappt hat. Mustafa passt charakterlich gut in die BSV-Familie“, sagt der Coach.

Zudem köderte Arambasic Alexander Schlobohm. „Kristian hat mich überzeugt – so etwas kann er ja“, scherzt der Stürmer über den 45-Jährigen, der ihn 2016 beim Brinkumer SV trainiert hatte. Seit seinem Abschied von der SG Aumund-Vegesack in diesem Sommer war der 30-Jährige vereinslos, als Marketing-Spezialist für eine Softwarefirma aber nicht unterbeschäftigt: „Für mich war der Fußball bisher ein guter Ausgleich zum Beruf, die Oberliga reichte mir aber“, erläutert der Angreifer. Dass er nun die Chance in der Regionalliga bekommt, freut ihn sichtlich – er setzt sich aber nicht zu sehr unter Druck: „Ich bin froh, dass ich hier weiter fußballerisch an mir arbeiten kann und bin gespannt, wie viele Einsatzzeiten ich sammeln darf. Aber ich hatte hier von Anfang an ein gutes Bauchgefühl.“

„Tanker“ Schlobohm laut Arambasic der „perfekte Joker“

Arambasic ebenfalls: „Alexander hat ein brutales Kopfballspiel, ist der perfekte Joker, den man in der Schlussphase als Tanker vorne reinwerfen kann und der weiß, wo das Tor steht. Ein intelligenter Spieler“, urteilt er über den Linksfuß.

Ein weiterer Alexander, Schmitt mit Nachnamen, ist künftig weiter hinten zu finden. Und der defensive Mittelfeldakteur brennt nach seiner schweren Verletzung vor eineinhalb Jahren bei Rehdens Liga-Rivale VfB Lübeck auf einen Neuanfang: „Noch wohne ich im Hotel, aber ich will so schnell wie möglich hier nach Rehden oder Diepholz ziehen, um keine weiten Wege zum Training zu haben. Alles andere wäre verlorene Zeit.“

„Waschechter Ossi“ Schmitt mit Kämpferherz

Zu seinen Anfangszeiten im Nachwuchsleistungszentrum des Halleschen FC spielte der heute 27-Jährige auch mal als Achter, später, in Dänemarks Zweiter und Dritter Liga, meist als Sechser. Oder, wie er selbst es klassisch formuliert, „als Abräumer vor der Abwehr“. Seine Mentalität komme ihm dabei zugute: „Ich bin waschechter Ossi – und in Sachsen-Anhalts Jugendauswahlen haben wir schnell gemerkt, wie wir die spielerisch besseren Länderteams bezwingen könnten – mit kämpferischen Tugenden.“ Eine Einstellung, die dem BSV Rehden im Abstiegskampf gut zu Gesicht stehen dürfte.

Das denkt auch Röhrbein, der jedoch vom neuen Trio insgesamt angetan ist: „Wir sind froh, dass wir uns nochmal gezielt verstärken konnten“, unterstrich der Sportchef: „Alle drei konnten sportlich und menschlich überzeugen.“