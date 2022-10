2:2 in der 94. Minute: Wetschens Freistoßkünstler Reinking rettet Punkt gegen Spitzenreiter Evesen

Von: Fabian Terwey

Gelb-blaue Ekstase: Wetschens Kapitän Lukas Heyer (Nummer 6) umarmt Sören Sandmann und Kevin Reinking, der nach seinem Last-Minute-Ausgleich die Faust ballt. © terwey

Kevin Reinking machte einen Satz in die Arme von Teamkollege Sören Sandmann und ballte die Faust. Dann versank der Ausgleichstorschütze in einer gelb-blauen Jubeltraube. Es war der große Aufatmer in der Nachspielzeit. Der „Zehner“ hatte Fußball-Landesligist TSV Wetschen mit einem 20-Meter-Freistoßknaller zum 2:2 (1:1) noch einen Punkt im Topspiel-Krimi gegen Spitzenreiter VfR Evesen gerettet (90.+4). So mischt das Team von Oliver Marcordes weiter ganz oben mit.

Wetschen – „Ein gefühlter Sieg“, kommentierte Reinking mit breitem Grinsen den Last-Minute-Punkterfolg vor rund 140 Zuschauern in Wetschen. Angesprochen auf den Plan für den Samstagabend entgegnete der 24-Jährige: „Wir sind sowieso immer lange im Vereinsheim, heute bleiben wir noch länger.“ Reinkings ebenso glücklicher Trainer Marcordes sagte über den Standardspezialisten: „Kevin hat eine wahnsinnige Schusstechnik. Vorm Freistoß habe ich mir allerdings gedacht: Mach es nicht wie vorher. Und dann hat er zum Glück das Einfache gemacht.“ Nämlich den Ball vorbei an der Mauer ins Eck zu setzen. „Im dritten Anlauf hat es geklappt. Zuvor habe ich zwei Freistöße nicht so gut getroffen“, meinte der Techniker selbstkritisch: „Das 2:2 zu dem Zeitpunkt ist glücklich, aber nach Chancen habe ich uns sogar vorne gesehen.“

Fußball-Landesliga: TSV Wetschen - VfR Evesen 2:2 (1:1) Wetschen: Becker - F. Raskopp, Pasiov, Sandmann, J. Heyer - Kürble (62. Hainke), L. Heyer, Reinking, Tenti (68. M. Raskopp) - Bors (73. Rittmeyer), Suljevic (68. Wessels).

Tore: 1:0 (17.) Bors, 1:1 (37.) Heine, 1:2 (65.) Heine, 2:2 (90.+4) Reinking.

Schiedsrichter: Till Schierbaum (SV Lembruch).

Doch Wetschen hatte Alu-Pech. Zweimal knallte Philip Kürble den Ball an die Latte. Mit 1:0 in Führung liegend küsste sein 20-Meter-Geschoss die Oberkante (25.), beim Stand von 1:1 sprang sein wuchtiger Volleyschuss von der Unterkante der Latte zurück ins Feld (50.). Doch auch Evesens Emilio Enzi scheiterte beim Stand von 2:1 für die Gäste per 16-Meter-Schuss nur am Pfosten (85.).

Lennart Bors erhält Sonderlob

Ins Tor hatte Lennart Bors getroffen. Marcordes’ „Spieler des Spiels“ hatte die gallig beginnenden Wetscher in Führung geschossen (17.). Akrobatisch spitzelte der Stürmer einen langen Ball von Finn Raskopp von der Sechzehnerkante ins lange Eck – über den herauseilenden Evesen-Keeper Christian Förster hinweg. Doch nachdem sich Wetschens Kapitän Lukas Heyer im Zentrum festgelaufen hatte, schaltete Evesen blitzschnell um: Pass in die Gasse auf den schnellen Jan-Christoph Thom und am Fünfer drückte Bennett Heine die scharfe Hereingabe über die Torlinie (37.). Nachdem TSV-Torwart Tim Becker einen Thom-Knaller noch entschärft hatte, jagte Heine die Kugel im zweiten Anlauf aus 16 Metern zu Evesens 2:1 ins lange Eck. Spiel gedreht. Und so ließ der Doppelpacker ein Freudentänzchen vor der Gästebank folgen (65.).

Evesen-Coach ärgert sich über späten Ausgleich

„Mit dem 2:1 hatten wir unsere beste Phase“, sagte Evesen-Coach Heiko Thürnau: „Ärgerlich, dass wir in der Nachspielzeit noch das 2:2 bekommen. Aber das Ergebnis ist gerecht. Wetschen war in der ersten Halbzeit besser.“ Und der TSV hätte einen Elfer bekommen können. Kürble war im Duell mit Keeper Förster zu Boden gegangen (30.). „Doch die Berührung hat dem Schiedsrichter nicht ausgereicht“, berichtete Marcordes vom Gespräch mit Till Schierbaum. Doch bei allem Elfer-Ärger und Alu-Frust herrschte beim Coach vor allem „Stolz aufs Team“ vor: „Respekt vor Moral, Willen und der Qualität in einem Spiel auf Topniveau.“

Spieler des Spiels: Bennett Heine Evesens Stürmer traf doppelt und sorgte mit seiner Klasse immer wieder für Gefahr vorm Wetscher Kasten.