Um 6.15 Uhr ist die Welt in Ordnung

Brinkum - Von Gerd Töbelmann. Viermal in der Woche ist die Nacht für Kevin Artmann schon um 5.30 Uhr zu Ende. Aufstehen, frischmachen – und dann ab ins Fitness-Studio. Wie bitte? „Spätestens um 6.15 Uhr bin ich an den Geräten, also vor meiner Arbeit in Bremen“, sagt Artmann, der in dieser Saison als spielender Co-Trainer für den Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV im Einsatz ist.

Nun plant der 33-Jährige keine Karriere als Kraftsportler oder Bodybuilder, die einen derartigen Kraftaufwand notwendig erscheinen lassen. Artmann will einfach nur Fußball spielen. Das kann er derzeit aufgrund einer hartnäckigen Verletzung an der rechten Achillessehne nicht.

Den Ehrgeiz, möglichst schnell wieder fit zu werden, haben sicherlich auch andere Spieler, die schnell in den Kader zurück wollen. Aber muss das schon um 6.15 Uhr der Fall sein? Für den ehemaligen Profi des SV Werder Bremen (Artmann stand dort von 2007 bis 2010 unter Vertrag, machte unter Trainer Thomas Schaaf aber kein einziges Bundesligaspiel) ist die Sache mit dem Aufwand nichts Außergewöhnliches: „Das ist aus der Zeit als Profi noch in mir drin. Ich kenne es nicht anders, dass man alles dafür tun muss, um schnell wieder Anschluss zu finden. Andere Bremen-Liga-Spieler mögen das anders sehen, aber in dieser Liga gibt es wohl keinen, der mal Profi in der Bundesliga war.“

Und so schindet sich Artmann, der zwischen 2013 und 2018 auch Leistungsträger beim Regionalligisten BSV Rehden war, um den Brinkumern möglichst bald wieder zu helfen. Einen genauen Zeitplan hat der offensive Mittelfeldspieler dabei nicht: „Ich kann nicht sagen, ob es bis zum Ligastart morgen gegen den amtierenden Meister Bremer SV klappen wird. Momentan sieht es nicht so gut aus. Erst einmal muss ich komplett gesund sein. Vorher macht ein Einsatz keinen Sinn.“

Beim „Württemberg-Cup“ in Ristedt wischte der gelernte Industriekaufmann alle Bedenken vom Tisch und lief auf, was letztlich falsch war. „Das hat der Sehne auf dem harten Platz nicht gutgetan. Auch das Training danach auf unserem Kunstrasenplatz war nicht so gut“, erklärt Artmann.

Aber da ist ja noch ein zweiter Job, den er in Brinkum ausfüllen soll. Erstmals in seiner Karriere ist Artmann auch als Co-Trainer verpflichtet worden. Und seinen Chef kennt er nur zu gut, denn Brinkums neuer Coach Mike Gabel war zuletzt Co-Trainer beim Oberligisten TB Uphusen – und hatte dort den Spieler Artmann unter seinen Fittichen. „Der Austausch zwischen uns ist sehr gut. Wir reden ständig über das bevorstehende Training“, sagt Artmann, „so vier- bis fünfmal am Tag telefonieren wir schon“, sagt Gabels „Assi“ und muss dabei etwas schmunzeln.

Aber Artmann will auch unbedingt spielen. Muss man sich in Brinkum jetzt etwa Sorgen machen, dass der in Syke wohnende Hoffnungsträger vielleicht noch für längere Zeit ausfällt? Brinkums Neuer gibt zumindest eine leichte Entwarnung: „Ich habe diese Verletzung ja immer mal wieder und kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass ich bestimmt noch viele Spiele für den Brinkumer SV machen werde.“ Und dafür tut er alles – auch schon um 6.15 Uhr in einem Syker Fitness-Studio.