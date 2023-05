„60 Jahre Handball – eine Ewigkeit“: Brinkums Jürgen Schneider hört auf

Von: Malte Rehnert

Im Strandkorb ist aktuell kein Platz zum Relaxen: Dort – im großen Garten des Hauses in Brinkum – stehen die beiden PV-Module, die Jürgen Schneider aufs Garagendach bauen möchte. © Rehnert

Nun warten Garten, „Haus-Arbeit“ und PV-Module: Jürgen Schneider hatte fast sein ganzes Leben lang mit Handball zu tun - als Spieler, als Trainer. Nun hat der 66-Jährige auch seine Funktionärsämter abgegeben. Schneider war Spartenleiter beim FTSV Jahn Brinkum und 2. Vorsitzender bei der HSG Stuhr. Jetzt wird der Ruheständler seine Freizeit anders gestalten. Für die Kreiszeitung blickt er nochmal auf seine außergewöhnliche Karriere mit reichlich Anekdoten zurück.

Brinkum – Sein Sohn Christoph (37) hat sich kürzlich in Brinkum ein Haus gekauft – nicht weit weg von den Eltern und 40 Jahre alt. Da gibt es einiges zu tun, da hilft der Vater gerne. Und die umfangreichen Sanierungsarbeiten hinterlassen ihre Spuren. Jürgen Schneider streckt seine nicht eben blitzblanken Hände wie zum Beweis nach vorne und sagt: „Die sind gerade ganz schön im Eimer. Wir geben da ordentlich Gas.“ Zeit dafür hat er. Seit 2018 ist der ehemalige Polizist im Ruhestand, nun hat er auch seine Funktionärsämter abgegeben. Schneider war Spartenleiter beim FTSV Jahn Brinkum und 2. Vorsitzender bei der HSG Stuhr, hatte fast sein ganzes Leben lang mit „seiner“ Sportart zu tun. „60 Jahre Handball – das ist eine Ewigkeit“, findet Schneider. Jetzt, mit 66, sieht seine Freizeitgestaltung anders aus.

Pickels Mauer-Tor In der langen Handball-Karriere von Jürgen Schneider gab es natürlich einige Anekdoten – eine der schönsten: Der 66-Jährige war mit seiner Frau Doris im Ski-Urlaub in Österreich. Doch als sein Verein Brinkum rief und er mitspielen sollte, brach er das Schneevergnügen ab. „Eine Todsünde“, sagt Schneider und schmunzelt. Gegen Barnstorf führte Brinkum bis kurz vor Schluss. Beim letzten Wurf von Peter Pickel landete der Ball in der Mauer – und sprang von dort ins Tor. Ausgleich! „Ich glaube, wir sind am Ende aber trotzdem als Zweiter aufgestiegen“, sagt Schneider.

Renovierung beim älteren Sohn, häufigere Besuche beim jüngeren. Matthias (33) lebt in der Nähe von Wiesbaden. „Der eine ist 500 Meter entfernt, der andere 500 Kilometer“, sagt Schneider und lacht. Matthias hat eine Tochter, Christoph wird im Sommer erstmals Vater. Die bald zwei Enkelkinder möchte er natürlich so oft wie möglich sehen. Und dann sind da auch noch die Reiselust (gerne an die Algarve oder nach Kreta) und der 1 000 Quadratmeter große Garten, in dem Schneider gerne herumfuhrwerkt. Das neueste Projekt: Er will Photovoltaik aufs Garagendach bauen. Momentan stehen die beiden Module im Strandkorb. Er ist noch nicht dazu gekommen, sie zu montieren, erzählt er beim kurzen Gartenspaziergang zum Abschluss des Hausbesuchs.

Freundschaftsspieler gegen THW Kiel, VfL Gummersbach und TV Großwallstadt

Vorher hat Schneider, dessen Frau Doris und die Söhne auch Handball spiel(t)en, ausführlich über seine Karriere als Spieler und Offizieller gesprochen – und sogar zwei Zettel mit seinem Lebenslauf vorbereitet. Zu den Highlights gehörten sicher die Freundschaftsspiele gegen die Bundesligisten THW Kiel, VfL Gummersbach und TV Großwallstadt: „Immer perfekt organisiert von Heinz-Wilhelm Düßmann.“

Dass Schneider, der gebürtige Lübecker, mal beim Handball landen würde, war eigentlich klar. Sein Vater Horst-Günter war ein international aktiver Schiedsrichter, pfiff für Deutschland 39 Länderspiele – sogar ein WM-Finale. 1964 in Prag, Schweden gegen Rumänien (22:25), vor 18 000 Zuschauern.

Schneider zu seinem Trainer: „Ich gehe nicht auf die Bank, ich gehe nach Brinkum“

Er selbst begann bei der Lübecker Turnerschaft und spielte in der Oberliga Schleswig-Holstein, ehe es ihn 1977 nach Bremen verschlug. Wegen der Polizei-Ausbildung. Schneider schloss sich dem TV Stuhr an, erlebte vier Aufstiege mit (von der Kreis- bis in die Nordseeliga). Dann ging er zum ATSV Habenhausen, blieb aber nur ein halbes Jahr. Nach einem guten Saisonstart habe sein Trainer gesagt: „,Spielmacher Werner Paul ist wieder fit, du musst auf die Bank‘“, erinnert sich Schneider: „Aber ehrgeizig, wie ich war, antwortete ich: ,Ich gehe nicht auf die Bank, ich gehe nach Brinkum.‘“

„Super-Zeit“ in Brinkum

Beim Jahn habe Coach Werner Rohlfs ihm während des Probetrainings noch nicht recht über den Weg getraut. „Er ließ mich bei den Besprechungen draußen“, erzählt Schneider. Doch dann durfte er rein. In die Kabine – und in die Mannschaft, als Spielmacher. „Ich war technisch ganz gut und hatte Tricks drauf, allerdings kein gutes Sprungvermögen. Da passte gerade mal ein Bierdeckel drunter . . .“ Seine Brinkumer Jahre in Ober-, Verbands- und Bezirksliga bezeichnet der 66-Jährige rückblickend als „Super-Zeit“.

Als die eigene Karriere (auch wegen einer Kreuzbandverletzung und Rückenbeschwerden) vorbei war, wechselte Schneider an die Seitenlinie. Seine Söhne hatte er bis zur D-Jugend trainiert, es folgten Stationen in Brinkum, Bassum (jeweils Damenteam) und als Assistenzcoach beim Regionalligisten SG Bremen-Ost.

Schon ein paar Jährchen her: Jürgen Schneider als Handball-Trainer. © Schneider

Vor 15 Jahren gab dann Brinkums Spartenleiter Heinz-Dieter („Fidi) Harries sein Amt ab. „Er war beruflich stark eingespannt“, sagt Schneider: „Ich wollte es eigentlich gar nicht machen, bin aber eingesprungen, im Team mit Angela Peters und Andreas Stelljes.“

2016 gründeten Brinkum, der TV Stuhr und die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst die HSG Stuhr, deren Geschicke Schneider als 2. Vorsitzender mit leitete – bis zum 11. April 2023. Bei der Abteilungsversammlung wurde Sebastian Ratering zum neuen Brinkumer Spartenleiter gewählt. Schneider, der als Co-Trainer von Martin Gromus mit der Stuhrer A-Jugend kürzlich die Meisterschaft in der Regionsoberliga feierte, reichte den Staffelstab weiter. „Sebastian wollte es unbedingt machen, ich brenne nicht mehr so – ein optimaler Zeitpunkt“, meint er und lobt: „Sebastian ist bestens vernetzt, das Amt geht in gute Hände.“

Wechsel in der Handball-Spartenleitung des FTSV Jahn Brinkum: Spielwartin Angela Peters verabschiedete Jürgen Schneider und begrüßte Sebastian Ratering. © jahn brinkum

Schneider besorgt über Entwicklung des Handballs in Diepholz

Mit etwas Sorge betrachtet Schneider jedoch die Entwicklung seines Sports – vor allem im Landkreis Diepholz, wo es aktuell nur noch einen Oberligisten (die Hunte-Aue Löwinnen) gibt: „In der Region sieht es leider schon seit Jahren schlecht aus, da male ich auch für die Zukunft ein bisschen schwarz.“

Der eigene Verein glänzt ebenfalls nicht gerade: Die erste Damen- und die zweite Herrenmannschaft sind abgestiegen (aus der Regionsoberliga), der ersten Herren (Letzter) droht der Sturz von der Landes- in die Regionsoberliga. „Das Team kämpft im dritten Jahr hintereinander um den Klassenerhalt“, weiß Schneider. Vielleicht sei deshalb ein Neuanfang eine Liga tiefer gar nicht so schlecht. Immerhin gebe es – bei Damen und Herren – keinen großen personellen Aderlass.

Ratering: „Jürgen ist ein großes Vorbild“ Mit 20 Jahren schon Spartenleiter? Ungewöhnlich früh! Aber wer sich den Werdegang von Sebastian Ratering anschaut, wird nicht überrascht sein. Mit 13 fing er als Co-Trainer an, „die Spieler waren nur ein, zwei Jahre jünger als ich“. Seither ist der neue Handball-Abteilungsleiter des FTSV Jahn Brinkum und zweite Vorsitzende der HSG Stuhr als Coach dabei, künftig betreut er die B-Jugend. Der HSG-Vorsitzende Mario Wittenberg „ist privat mein bester Freund“, sagt Retering, „zusammen sind wir auch als Schiri-Gespann in der Landesliga unterwegs“. Der angehende Einzelhandelskaufmann aus Weyhe spielt zudem in der zweiten Herren. Als Spartenleiter und Nachfolger von Jürgen Schneider („zu ihm schaue ich auf, ein großes Vorbild“) will Ratering den Fokus auf die Jugendarbeit legen und sich um die Attraktivität der HSG kümmern.

Die HSG „ist ein Erfolgsmodell“

Fünf Teams stellt die HSG im Erwachsenen-, 15 im Nachwuchsbereich aktuell. Und die „gute Jugendarbeit“ macht Schneider Mut, den Negativtrend in Zukunft irgendwie umkehren zu können: „Man muss Begeisterung bei den jungen Leuten auslösen, damit sie auch später beim Handball bleiben.“ Dafür tue die HSG viel. „Sie ist ein Erfolgsmodell“, findet Schneider: „Aber man muss sagen: mittlerweile eher im Breiten- als im Leistungssport.“