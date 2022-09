1 500 Euro für den fairen FC Sulingen

Von: Cord Krüger

Faire Wiederholungstäter: Peter Miklis und Andreas Henze vom Fußballkreis Diepholz sowie Andreas Müller von der sponsernden VGH (Mitte von links) und NFV-Vizepräsident August-Wilhelm Winsmann (2.v.r.) gratulierten dem FC Sulingen zur fünften Fairplay-Platzierung in Folge. © Krüger

Zum fünften Mal in Folge nahmen die Bezirksliga-Fußballer des FC Sulingen einen silbernen Fairness-Pokal entgegen. Doch diesmal reichte es für ganz vorn in der Region der Landkreise Diepholz und Nienburg. Darüber freute sich die „Erste“, der ganze Verein - und insbesondere eine Nachwuchsmannschaft.

Sulingen – Andreas Müller hat die Verdener Straße in Sulingen schon seit längerer Zeit im „Navi“ eingespeichert. Bereits vor der Corona-Pandemie hatte der Leiter der VGH-Direktion „Mitte“ regelmäßig den FC Sulingen für faires Verhalten geehrt – entweder im Clubhaus oder im ein paar hundert Meter entfernten Restaurant Dahlskamp. Am Dienstagabend durfte er den nächsten Silberpokal auf der Anlage der „Wiederholungstäter“ überreichen: Zweimal hatten die Nordsulinger zuvor auf dem Gebiet der VGH-Direktion Nienburg Platz drei im Fairplay-Cup belegt, zweimal Platz zwei. Jetzt gelang den „Roten“ der große Wurf: Die Bezirksliga-Fußballer beendeten die vorige Saison als fairste Männermannschaft dieser VGH-Region, die die Landkreise Diepholz und Nienburg sowie Teile der Region Hannover umfasst. Dafür erhielt die „Erste“ einen Sportartikel-Gutschein in Höhe von 500 Euro und machte zudem noch ihre U 11-Jugendmannschaft glücklich: Denn für die übernahm die VGH eine Patenschaft in Höhe von 1 000 Euro, ebenfalls in Form eines Sportartikel-Gutscheins.

„Macht einfach weiter so“

„Man kennt sich schon“, rief Müller den Kickern schmunzelnd zu, die tatsächlich größtenteils bereits seit Jahren so zusammenspielen: „Ich freue mich immer, hierher zu kommen, weil ich weiß, was mich erwartet.“ Deshalb wünschte er dem Sieger dieses Geschäftsgebiets, das fast die Größe des Saarlands hat: „Macht einfach weiter so!“

August-Wilhelm Winsmann als Vizepräsident des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) erinnerte daran, dass der FCS den 34. Platz im Feld der landesweit 991 Männerteams von der Bundesliga bis zur Kreisklasse erreicht habe. Dies sei eine stolze Leistung, „aber es ist immer noch Luft nach oben“, meinte der Vorsitzende des Bezirks Hannover. Als Anreiz für die laufende Serie nannte er das Trainingslager als einen der Preise für den Gesamtsieger. Aktuell scheint die Mannschaft von Trainer Marian Pingel als Spitzenreiter der Bezirksliga 1 aber keinen Bedarf an weiteren Übungseinheiten zu haben…

Ebenfalls Glückwünsche kamen vom Fußballkreis-Vorsitzenden Andreas Henze, der wie Winsmann und Müller zudem einige neue Bälle im Gepäck hatte: „Unser Vorstand und die Vereine im Kreis Diepholz sind stolz darauf, eine solche Mannschaft in ihren Reihen zu haben.“

Fairplay Teil der Vereinsphilosophie

Zuletzt hatte erst die „Zweite“ des FC Platz drei im Fairnesswettbewerb des Südkreises Diepholz belegt, in den Vorjahren waren auf dieser Ebene weitere Teams erfolgreich. Es muss also auch an der Gesamtphilosophie des Vereins hinsichtlich eines respektvollen Umgangs miteinander liegen. Kai-Christian Siemering aus dem Spartenleitungsteam wollte dem nicht widersprechen – und nannte ein Beispiel: „Vor Jahren hatten wir in der Dritten mal eingeführt, dass jeder, der eine Gelbe Karte wegen einer Unsportlichkeit kassiert, ein Jugendspiel in unserem Verein pfeifen muss.“ Das habe die Anerkennung des Schiri-Jobs erhöht.

So kam der Bezirksligist in der abgelaufenen Serie mit 26 Gelben Karten in 23 Spielen aus. Einmal Gelb-Rot gab es ebenfalls – für Kapitän Benjamin Barth. Böse war ihm deshalb niemand. „Benni“ durfte den Fairness-Pokal entgegennehmen.