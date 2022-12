Sportlerwahl: 40 Jahre fürs Kirchweyher Flaggschiff aktiv - Tischtennis-Ass Martina Nöhren

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Immer eine Stütze in der Kirchweyher „Ersten“: Martina Nöhren. An Position zwei trug sie vorige Saison maßgeblich zum Landesliga-Verbleib ihres Teams bei. © Töbelmann

Martina Nöhren gehört zur Tischtennis-Sparte der SV Kirchweyhe wie ein schön geschmückter Tannenbaum zum Weihnachtsfest. Mehr noch: Ohne die 59-Jährige würde die 1. Damenmannschaft nicht seit Jahrzehnten auf derart hohem Niveau spielen. Dabei musste die kaufmännische Angestellte am Anfang ihrer Karriere erst einmal eine große Enttäuschung verkraften. Unter ihrem Mädchennamen Schröder fing sie bereits mit neun Jahren bei der TSG Osterholz-Gödestorf – pikanterweise angeleitet von ihrem späteren Schwiegervater Hans-Peter Nöhren – an und bewies schnell Talent für das Spiel mit dem kleinen Ball.

Kirchweyhe – Einer ihrer Stützpunkttrainer sah dies jedoch anders und gab ihr einen wenig schmeichelhaften Ratschlag mit auf den Weg: „Du solltest nur schupfen und den Ball im Spiel halten. Angreifen kannst du eh nicht.“

Welch ein Irrtum. Die Bassumerin avancierte schon zu Gödestorfer Zeiten zu einer der stärksten Spielerinnen des Diepholzer Kreises, ehe sie mit 19 Jahren in Kirchweyhe eine neue Herausforderung suchte. Natürlich schaffte Nöhren auch beim damaligen Flaggschiff des Kreises auf Anhieb den Sprung in die 1. Damenmannschaft und feierte dort in dieser Saison ein Jubiläum: 40 Jahre ist sie bereits dabei – ohne eine einzige Unterbrechung wohlgemerkt.

An der Seite von Extrakönnerinnen wie Annegret Hollendiek

Auch dank ihrer konstant starken Leistungen stieg Nöhren an der Seite von Extrakönnerinnen wie Annegret Hollendiek oder Nadine Stegemann 1996 als erstes Diepholzer Team in die Oberliga auf und schaffte dort sogar den Klassenerhalt. „Das war schon eine coole Zeit. Wir haben damals sogar vor Heiligenrode gespielt“, blickt Nöhren gerne zurück.

Ohne Stegemann, die es später gar in die 2. Bundesliga schaffte, war die Oberliga zwar auf Dauer nicht zu halten, doch dafür wurde die Landesliga zur festen Heimat der SVK. Mit Ausnahme der Spielzeit 2018/19, als Kirchweyhe es noch einmal in der Verbandsliga probierte, schlagen Nöhren und Co. seit über 20 Jahren in der Landesliga auf – und haben dies zu großen Teilen ihrer Kapitänin zu verdanken.

„Ich organisiere halt gerne“

Denn: Mannschaftsführerin Nöhren hält den Laden zusammen, wie sie schmunzelnd bestätigt: „Ich organisiere halt gerne. Dann habe ich alles in eigener Hand. Einer muss ja die Arbeit machen.“

Nebenbei glänzt die 59-Jährige hinter Spitzenspielerin Qiuping Jia-Sänger an Position zwei unverändert mit zuverlässigen Auftritten. Mit nervenstarken Leistungen trug sie in der vergangenen Saison erheblich zum Klassenerhalt bei und zählte auch in der diesjährigen Hinrunde wieder zu den absoluten Leistungsträgerinnen.

Nöhren widerlegt das Vorurteil ihres einstigen Stützpunkttrainers

Nebenbei widerlegt Nöhren übrigens seit Jahren das Vorurteil ihres einstigen Stützpunkttrainers. Zwar entfacht sie kein Angriffsfeuerwerk, beherrscht aber durchaus den Topspin. Auch Trainer können irren.

Und so ist ein Karriereende der untadeligen Sportlerin überhaupt nicht absehbar. Zumal noch Ziele auf ihrer Agenda stehen, wie sie aufzählt: „Zuerst möchte ich dazu beitragen, die Landesliga wieder zu halten und ansonsten wäre eine erneute Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der Senioren echt cool.“

2015 schrammte Nöhren an Edelmetall vorbei

2015 vertrat Nöhren damals bereits in der Ü 40-Konkurrenz den Kreis und schrammte in Bielefeld mit ihrer Bad Pyrmonter Doppelpartnerin Martina Brix nur knapp an Edelmetall vorbei. Beim zweiten Versuch könnte es durchaus zu einer Medaille reichen. Verdient hätte es SVK-Legende Nöhren allemal.