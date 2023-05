FC Sulingen startet Ü 30-Party: Routiniers machen ihr Meisterstück

Von: Daniel Wiechert

Hoch die Schale! Benjamin Barth als Vortänzer. © Wiechert

Bei Fußball-Bezirksligist FC Sulingen knallten am Samstag die Korken. Nach der 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den TSV Mühlenfeld feierte der bereits zuvor feststehende Meister ausgiebig seinen Landesliga-Aufstieg - inklusive Sektdusche für Trainer Marian Pingel, den der Vorsitzende Lars „Schoko“ Grunert in seiner Rede als „echten Glücksgriff“ bezeichnete.

Sulingen – Ein guter Trainer agiert vorausschauend – und zwar in allen Situationen. Und so nutzte Marian Pingel (35) eine kurze Spielunterbrechung drei Minuten vor dem Ende, schlüpfte kurz von der Coaching Zone hinter die Bande und reichte seiner Frau sein Smartphone. Rund acht Minuten später schüttelte sich Pingel den Sekt aus der Kleidung und rieb ihn aus den Augen, das Handy konnte später unbeeinträchtigt wieder genutzt werden, um Bilder für das Meister-Album des Fußball-Bezirksligisten FC Sulingen zu erstellen.

„Es war eine überragende Saison“, stellte Pingel nach der 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den TSV Mühlenfeld, die an diesem Samstagnachmittag niemanden in Nordsulingen interessierte, klar: „Es ist ein verdienter Aufstieg. Ich meine: Wir haben erstmals im April verloren – das sagt doch alles.“

So sehen die Meister der Fußball-Bezirksliga aus: Josha Ludewig (oben von links), Martin Roughley, Tobias Dickmann, Janis Ehlers, Lauritz Meyer, Joshua Lehmkuhl, Niklas Hoffmann, Bennet Könker, Viktor Gense, Kevin Thannhäuser (Mitte von links), Stefan Falldorf, Mike Schneider, Bennet Lüdecke, Felix Klare, Dennis Könker, Lars Mesloh, Alper Yildirim, Markus Norrenbrock, Simon Röper, Marian Pingel, Jonas Gutendorf, Maurice Krüger (unten von links), Patrick Rascheja, Daniel Poda, Patrick Kühn, Benjamin Barth, Tobias Plümer, Thorben Klöcker, Bjarne Meyer und Marvin Zawodny. © FC Sulingen

Tatsächlich dürfen sich die Sulinger diese Saison 2022/2023 einrahmen. Nach 26 Spieltagen kamen sie mit vier Zählern vor dem TuS Sudweyhe ins Ziel, erzielten im Schnitt 2,8 Tore pro Spiel. Am beeindruckendsten war aber zweifelsfrei die Defensive. Lediglich 20-mal klingelte es im FC-Kasten. Die Abwehr um Kapitän Benjamin Barth war der Aufstiegsgarant schlechthin. „Es ist so ein geiles Gefühl, in meinem Alter mit meinem Heimatverein diese Mission geschafft zu haben“, jubelte der 35-Jährige stellvertretend für die Spielergeneration um Martin Roughley, Viktor Gense, Tobias Plümer, Lars Mesloh oder eben Barth: „Wir waren jahrelang oben dabei, hatten mal Pech, dann kam auch noch Corona. Jetzt haben wir es mit unserem starken Teamgefüge endlich geschafft.“

Rosenthal und Jäger als Zuschauer im FC-Sulingen-Fanclub-Shirt

Noch weiter zurück blickte Lars „Schoko“ Grunert, Erster Vorsitzender, in seiner Meisterrede. Er erinnerte an den Abstieg in die Kreisliga 2016, den der damalige Trainer Stefan Rosenthal im Jahr darauf direkt wieder ausbügelte, ehe Nachfolger Sascha Jäger die Nordsulinger endgültig zurück in die Spitzengruppe der Bezirksliga führte. Rosenthal und Jäger (im FC-Sulingen-Fanclub-Shirt) verfolgten den Saisonausklang übrigens live. Pingel bezeichnete Grunert in seiner emotionalen Ansprache als „echten Glücksgriff“, der große Wurf Landesliga sei ein Gemeinschaftsprojekt des gesamten Vereins gewesen, betonte der Erste Vorsitzende: „Mit Demut und harter Arbeit haben wir uns diesen Erfolg verdient – und wir werden auch die Landesliga rocken.“

Barth: „Wir werden die Korken knallen lassen – komplett egal, wo das endet.“

Das Spiel gegen Mühlenfeld, das dessen Torjäger Patrick Mesenbring (3./70.) nach zwischenzeitlichem Ausgleich von Lars Mesloh (28.) entschieden hatte, war kein Gradmesser für kommende sportliche Aufgaben, dafür stand es schon zu sehr unter den Eindrücken des bereits in der Vorwoche perfekt gemachten Aufstiegs. Erste Feiern hatten ihre Spuren hinterlassen, doch die Kondition sei noch nicht aufgebraucht, versprach Barth, nachdem er die Meisterschale hochgerissen hatte: „Wir werden die Korken knallen lassen – komplett egal, wo das endet.“

Fußball-Bezirksliga: FC Sulingen - TSV Mühlenfeld 1:2 (1:1) Sulingen: Poda - D. Könker, Barth (82. Ludewig), Roughley - B. Könker (53. Rascheja), Gense, Ehlers, Dickmann (46. Zawodny), Lehmkuhl (46. F. Klare) - L. Meyer (Krüger), Mesloh. Tore: 0:1 (3.) Mesenbring, 1:1 (28.) Mesloh, 1:2 (70.) Mesenbring. Schiedsrichter: Niklas Seide (Hannover 96).