29:37 – Barnstorf gratuliert dem Meister

Aurich – Dieses Gefühl, anderen beim feiern zuzusehen, während man selbst als Verlierer dasteht, ist nicht sonderlich angenehm. Für die Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz war es am Sonntagabend jedoch nicht allzu schlimm. Als die Spieler des frisch gebackenen Oberliga-Champions vom OHV Aurich ihre Meistershirts überstreiften und ihr intensives Partyprogramm inklusive Bierduschen starteten, klatschte die HSG-Fraktion anerkennend Beifall. Trainer Dag Rieken meinte nach der 29:37 (12:20)-Niederlage seines Teams über den nach wie vor ungeschlagenen Gegner: „Aurich hat eine tolle Mannschaft und ist ein absolut verdienter Meister. Da fällt es leicht zu gratulieren.“ Seine eigene Mannschaft müsse nun in den verbleibenden drei Partien versuchen, die noch fehlenden „ein, zwei Punkte“ zum sicheren Klassenerhalt zu holen. Rieken: „Darauf legen wir jetzt den Fokus.“

Dass es gegen Aurich (und dann auch noch auswärts) extrem schwer werden würde, irgendetwas mitzunehmen, war von vornherein klar gewesen. Die Barnstorfer hatten allerdings gehofft, den souveränen Spitzenreiter eine Zeit lang ärgern zu können. Das gelang nicht. „Wir haben uns mehr vorgenommen, sind aber nicht gut ins Spiel gestartet“, monierte Rieken. In Zahlen las sich das so: 0:4 (5.), 2:8 (9.), 4:12 (15.). Schon nach einer Viertelstunde war so gut wie klar, wer die Halle am Ende als Sieger verlässt. „Wenn du gegen Aurich so früh so hoch zurückliegst, wird es schwierig, das noch umzudrehen. Die wollten die Meisterschaft klarmachen und haben Vollgas gegeben“, sagte Rieken, dessen Team fortan darauf bedacht war, nicht richtig unter die Räder zu kommen. „Wir müssen ja auch noch ein bisschen auf das Torverhältnis achten“, betonte der HSG-Coach und stellte fest: „Kämpferisch kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, da hat sie alles gegeben und nicht die Köpfe hängenlassen.“

Dass die Niederlage am Ende nicht noch höher ausfiel, war auch Frederik Hohnstedt zu verdanken, der wegen der Schulterverletzung von Donatas Biras fast durchspielte – nur bei einem Siebenmeter stand Simon Schreiner im HSG-Tor. „Freddy hat zwölf Bälle gehalten und es sehr gut gemacht“, lobte Rieken. Auch Saulius Liutikas (5 Tore) und Arunas Srederis (4) hätten auf Barnstorfer Seite eine auffällige Partie geboten. Bester Werfer bei Aurich war Jonas Schweigart (8/4). mr