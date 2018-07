Wie 2013: Sulingen verliert nach Führung Final-Krimi

Ristedt - Von Gerd Töbelmann. Tolles Finale, tolles Wetter, toller Zuspruch: Der Finaltag beim 19. Ristedter Fußball-Turnier um den „Württemberg-Cup“ übertraf gestern Abend fast alle Erwartungen. Knapp 600 Zuschauer sahen dabei fast die Ablösung des Abonnementsmeisters Bremer SV durch den Landesligisten TuS Sulingen. Aber nur fast, denn die Bremer machten ein 0:2 wett, glichen zum 2:2 aus, gewannen das Elfmeterschießen mit 4:1 und kassierten 500 Euro Siegprämie. Dritter wurde der TuS Sudweyhe idurch ein 2:0 (1:0 gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit 2:0 (1:0). Insgesamt kamen weit mehr als 2 000 Zuschauer zu den sieben Turniertagen.

Spiel um Platz drei, TuS Sudweyhe - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 2:0 (1:0): Sudweyhes Coach Christian Mach war vor allem in der ersten Halbzeit gar nicht zufrieden mit seiner Mannschaft: „Da hatten wir überhaupt keine Ideen. Wir hätten sogar in Rückstand geraten können. Ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist. In der Kabine bin ich richtig laut geworden.“

Seckenhausen, ohne Auswechselspieler angetreten, gebührt ob des Kampfgeistes ein Sonderlob. Auch beim Stand von 0:2 wurde hinten noch alles gegeben, um weitere „Einschläge“ zu verhindern. „Dass wir heute noch um Platz drei gespielt haben, hatten wir vor dem Turnier kaum erwartet“, meinte TSG-Trainer Dirk Hofmann.

Im ersten Abschnitt hatte Sudweyhe viel mehr Ballbesitz, leistete sich hinten aber einige „Böcke“. Arne Budelmann (17./26.) und auch Tobias Thiemann (30.) konnten daraus kein Kapital schlagen. Zwei Minuten später klingelte es auf der anderen Seite: Nach Freistoß von Nico Zumbruch traf Pascal Feldmann mit der ersten Sudweyher Chance per Kopfball zum 1:0.

Auch nach der Pause änderte sich an der Optik wenig. Mit dem Unterschied, dass Seckenhausen noch weniger Entlastungsangriffe starten konnte. Für die Entscheidung sorgte der eingwechselte Jannik Liebig nach Ablage von Stephen Bohl mit seinem Schuss zum 2:0.

Finale, TuS Sulingen - Bremer SV n.E. 3:6 (2:2/2:1): Die Sulinger Wirbelwinde Salam Garaf, Maximilian Meyer und Ramien Safi stellten den jetzt neunfachen Turniersieger aus dem Bremer Westen vor große, große Probleme. Nach feinem Safi-Zuspiel umkurvte Garaf (25), der selbst mal für den BSV spielte, noch Bremens Keeper Kevin Kuhfeld und schob aus spitzem Winkel zum 1:0 ein.

Der Bremer SV schaltete zwar ebenfalls schnell bei Ballbesitz um, doch vor dem TuS-Kasten wurde es im ersten Abschnitt nie so richtig gefährlich. Das sah auf der Gegenseite anders aus, denn in der 32. Minute zielte Marvin Zawodny aus 22 Metern haargenau: Innenpfosten, Tor – 2:0. Doch in der 37. Minute schöpfte das Team des neuen Trainers Ralf Voigt neue Hoffung, denn Emrullah Gülalan hatte aus 23 Metern per Heber zum 1:2 getroffen.

In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. Beim 2:2 (79.) leistete TuS-Keeper Tim Becker aber Schützenhilfe, denn den Schuss von Marcel Lück von der linken Strafraumkante ins kurze Eck hätte der 26-Jährige parieren müssen. Im fälligen Elfmeterschießen war es wie im Jahr 2013 für die Sulinger, die ein 5:2 gegen den Brinkumer SV noch hergaben und mit 9:10 im Elferschießen unterlagen. Gestern traf für den TuS nur Garaf, während sich der BSV keine Fahrkarte leistete.

BSV-Trainer Voigt meinte: „Wir lagen verdient mit 0:2 hinten, haben dann aber Moral gezeigt. Hoffentlich werden wir wieder eingeladen, denn das ist ein ganz tolles Turnier.“ Sulingens Trainer Maarten Schops, 2013 noch nicht dabei, war ein fairer Verlierer: „Die erste Halbzeit waren wir besser, danach der Bremer SV. Da sind uns ganz klar die Kräfte ausgegangen. Aber dennoch haben wir ein gutes Turnier gespielt.“