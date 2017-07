Ein 1:8, das Hoya strahlen lässt

HOYA - Lange Zeit stand das Freundschaftsspiel zwischen Fußball-Bezirksligist SG Hoya und der U 23 des SV Werder Bremen gestern aufgrund heftiger Regenfälle auf der Kippe, doch am Ende strahlte Hoyas Co-Trainer Florian Steinbach mit der Abendsonne um die Wette: „Immerhin haben wir nur 1:8 gegen einen Drittligisten verloren und uns toll gewehrt. Das war ein Riesenereignis!“

Und von den Hausherren zudem eine äußerst respektable Vorstellung. Gerade im ersten Abschnitt verlangte Hoya dem Team von Trainer Florian Kohfeldt alles ab, so dass die „Werder-Bubis“ das Runde lediglich zweimal ins Eckige befördern konnten. In der sechsten Minute traf der letztjährige Bundesliga-Profi Lennart Thy, und in der 43. Minute verwandelte Dennis Rosin einen Foulelfmeter zur Bremer 2:0-Pausenführung. „Die Jungs haben vorbildlich gefightet und jede Lücke sofort zugestellt. Viel besser als in der ersten Halbzeit geht es bei uns kaum“, schnalzte Steinbach mit der Zunge.

Oder etwa doch? Zumindest gerieten die 550 Zuschauer fünf Minuten nach dem Seitenwechsel aus dem Häuschen, als sich eine abgefälschte Bogenlampe von Christopher Koppermann unhaltbar zum 1:2-Anschluss ins Netz senkte. Der einzige Haken daran: Danach wollten es die Grün-Weißen dem aufmüpfigen Underdog zeigen – und erhöhten deutlich die Schlagzahl. Mit durchschlagendem Erfolg: Gerade die Einwechslungen von Leon Jensen sowie Levent Aycicek (letzte Saison noch für 1860 München in der 2. Bundesliga aktiv) belebten das Bremer Spiel ungemein. Zusammen lochten die beiden hochqualifizierten Neuen fünfmal ein. Jensen erzielte das 3:1 (55.), 6:1 (85.) sowie den 8:1-Schlusspunkt (90.), und Aycicek zeichnete für die Treffer vier (61.) und fünf (80.) verantwortlich. Dazwischen lag noch das 7:1 durch Ole Käuper in der 88. Minute, so dass der Drittligist am Ende doch noch einen standesgemäßen Erfolg einfuhr.

Allerdings erst nach einem harten Stück Arbeit, wie Steinbach betonte: „Bis zehn Minuten vor Schluss stand es nur 4:1 für Werder. Dann haben uns zwar etwas die Kräfte verlassen, aber insgesamt war das eine sensationelle Leistung der Jungs.“

Und bestimmt ein unvergesslicher Abend für die Kreisstädter, die laut Steinbach „richtig Spaß“ an dem Freundschaftsspiel hatten: „An das Match werden wir noch lange zurückdenken. Eine würdige Partie für die Einweihung unserer Haupttribüne.“ - drö