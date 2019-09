1:4-Niederlage war das i-Tüpfelchen

Diese Konstellation gehört in Sudweyhe ab sofort der Vergangenheit an: Co-Trainer Sven Paul (li.), Torwarttrainer Joachim Neumann (M.) und Chefcoach Christian Mach haben am Sonntag ihren Rücktritt beim Fußball-Bezirksligisten erklärt. Foto: krüger

Sudweyhe - Von Julian Diekmann. Die Entscheidung reifte schon länger – Doch die 1:4-Pleite beim TSV Mühlenfeld war dann auch für Christian Mach und seinem Trainerteam zu viel. „Ich habe meine Spieler nach dem Abpfiff zusammengeholt und ihnen erklärt, dass Co-Trainer Sven Paul, Torwarttrainer Joachim Neumann und ich zurücktreten und keine Verantwortung mehr für die Mannschaft tragen“, erklärt Christian Mach, der am Sonntagabend als Chefcoach des Fußball-Bezirksligisten völlig überraschend seinen Posten geräumt hatte: „Da legt man sich im Vorfeld natürlich viele Worte zurecht, aber vor den Jungs war es dann doch sehr emotional. Es floss auch die eine oder andere Träne.“

Für die Sudweyher war es bereits die fünfte Niederlage in der noch jungen Saison. Aktuell laufen die Grün-Weißen ihren Ansprüchen hinterher, belegen nach dem sechsten Spieltag mit gerade einmal drei Punkten auf der Haben-Seite den vorletzten Tabbellenplatz.

Grund für den Rücktritt ist laut Mach der Zusammenhalt: „Ich glaube, die Mannschaft hat sich noch nicht endgültig gefunden.“ Zudem monierte der Coach die Grüppchenbildung innerhalb des Teams. „Vielleicht haben wir die Jungs aber auch einfach nicht mehr erreicht oder ihnen das Falsche mit auf den Weg gegeben“, gibt sich der ehemalige Sudweyhe-Trainer selbstkritisch: „Sie müssen sich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Wir erhoffen uns durch den Rücktritt natürlich neue Impulse für die Mannschaft. Denn sie ist definitiv besser als sie momentan spielt. Das Team muss jetzt geschlossen zusammenwachsen.“

Mit den Rücktrittsgedanken schlug sich Mach aber nicht erst seit Sonntag herum. „Der Entschluss, nicht mehr weiterzumachen, ist nach der 0:3-Niederlage gegen Steimbke gereift“, berichtet der 42-Jährige. Doch ein Rücktritt unter der Woche kam für das Trio nicht infrage. „Das hätte sich einfach nicht gehört“, so Mach, der nun erst mal durch Markus Pieprzyk ersetzt wird. „Ich springe quasi als Feuerwehrmann ein“, erklärt der 50-jährige Interimscoach: „Ich kenne Christian ja gut und habe ihn bereits in der Vergangenheit öfter vertreten, wenn er mal keine Zeit hatte oder verletzt war. Zudem liegt mir der Verein einfach am Herzen. Aber für ewig werde ich es natürlich nicht machen. Nur so lange, bis wir einen neuen Cheftrainer gefunden haben. Das Wichtigste ist jetzt erst einmal, dass die Spieler ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen“, erklärt Pieprzyk, der seit fast 20 Jahren dem Verein angehört: „Dass die Jungs Fußball spielen können, ist ja unbestritten. Wir müssen jetzt einfach nur die Köpfe frei bekommen. Und ich bin mir sicher, dass es auch klappt.“

Während Pieprzyk nun versucht, die Mannschaft aus dem Tabellenkeller zu führen, basteln die TuS-Verantwortlichen im Hintergrund an der Cheftrainer-Lösung. Und wenn es nach Ex-Trainer Mach geht, sollte der Verein keinen Übungsleiter mit Stallgeruch installieren: „Ich denke, dass eine externe Lösung die bessere Alternative ist. So würde neuer, frischer Wind in die Mannschaft kommen.“

Fakt ist jedenfalls, dass es gestern Abend eine Gesprächsrunde stattgefunden hatte, in der geeignete Kandidaten sondiert wurden. „Wir haben ungefähr vier bis fünf Kandidaten auf der Liste, die wir jetzt abarbeiten“, informiert Sudweyhes Herrenkoordinator Peter Woller: „Auf der Liste sind sowohl externe als auch interne Kandidaten vermerkt. Wir wollen aber nichts überstürzen. Der neue Trainer muss am Ende ja auch zum TuS Sudweyhe passen. Für die Suche haben wir uns einen Zeitraum für vier Wochen vorgenommen. Bis dahin sollten wir einen neuen Cheftrainer gefunden haben.“