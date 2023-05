„Schlag ins Gesicht“: Rassismus-Eklat in der Regionalliga endet mit Ottensen-Niederlage

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Fußball-Regionalligist FC Teutonia 05 Ottensen hat das gegen ihn gefällte Urteil des Sportgerichts des Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) scharf kritisiert.

Hamburg – Nach dem Rassismus-Eklat in der Regionalliga Nord, bei dem ein Spieler des Bremer SV ein Teammitglied von Teutonia Ottensen rassistisch beleidigt haben soll, wurde eine Entscheidung gefällt. Das Spiel wird demnach 5:0 für den Bremer SV gewertet. Die Hamburger nennen das Urteil des Norddeutschen Fußball-Verbands (NFV) „einen Schlag ins Gesicht“.

„Neues Element des Wegschauens“: Stellungnahme des FC Teutonia Ottensen kritisiert scharf

Die Entscheidung sei „das neueste Element eines aktiven Wegschauens, das neueste Element einer Entscheidung, die den Rassismus im Sport und dadurch in der Gesellschaft toleriert“, teilte Teutonia Ottensen am Dienstag, 30. Mai, mit. Mehr noch: Die Bedeutung dieser Entscheidung reicht weit über die Grenzen des Spieles gegen den Bremer SV hinaus, so der Club aus dem Hamburger Westen.

Marcus Coffie, Kapitän von Teutonia Ottensen, soll im Regionalliga-Spiel beim Bremer SV rassistisch beleidigt worden sein – jetzt bezog er auf Instagram Stellung zum Urteil des NFV-Sportgerichtes. © IMAGO/Roberto Seidel

„Es signalisiert an alle auf dem Fußballplatz mit rassistischen Beleidigungen konfrontierten Spielerinnen und Spieler, dass sich ihre Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen, auf die Sichtbarkeit des Geschehens für das Schiedsrichtergespann beschränken. Es wertet eine Aktion der Spieler, die eine Reaktion auf den Angriff auf ihre Persönlichkeit symbolisiert, nicht nur herab, sondern stellt sie unter das Licht der ‚Wettbewerbsverzerrung‘“, heißt es in dem Statement.

Rassismus-Eklat in der Regionalliga endet mit Ottensen-Niederlage – „ein Armutszeugnis“

Teutonia-Kapitän Marcus Coffie, der behauptet, von einem BSV-Spieler rassistisch beleidigt worden zu sein, meldete sich auf Instagram zu Wort: „Es ist ein Armutszeugnis, wenn mich Menschen als Lügner beschuldigen oder behaupten, ich hätte mich verhört.“ Der 28-Jährige „verstehe auch die Wichtigkeit dieser besagten Partie, doch es gibt Wichtigeres im Leben, und zwar das Leben selbst“.

Es gebe zwar öffentliche Kampagnen gegen Rassismus, doch nun reiche es „mit den leeren Worten. Es muss Zeichen geben und aufgezeigt werden, dass wir das nicht tolerieren. Dieses Zeichen gab es am Samstag von mir und meiner Mannschaft.“

NFV-Urteil hat weitreichende Folgen

Teutonia Ottensen verließ nach dem Vorfall geschlossen den Platz. Da der Schiedsrichter die Partie nicht abgebrochen hatte – er selbst will von einer rassistischen Beleidigung nichts mitbekomme haben – musste der Ausgang der Partie am sogenannten Grünen Tisch entschieden werden.

Ergebnis: Das Sportgericht konnte die angeblich rassistische Beleidigung nicht aufklären und wertete das Spiel daher mit 5:0 für den BSV. Mit weitreichenden Folgen: Nicht nur schaffte es das Team aus Bremen-Walle auf Tabellenplatz 14 – und damit auf einen Relegationsplatz – Werder Bremens U23 rutschte dadurch ab, so das Werder-Portal Deichstube, und muss als Absteiger nächstes Jahr in der fünftklassigen Bremen-Liga antreten.

Was genau an diesem Tag zwischen Coffie und dem BSV-Spieler passierte, wissen nur die beiden selbst. Es steht Aussage gegen Aussage. Eventuelle Zeugen des Vorfalls haben sich bislang nicht gemeldet. Die Bremer bestreiten hingegen eine derartige Äußerung.