Mehr Eintritt, keine Sauna: Das ändert sich 2023 in Bremer Bädern

Von: Fabian Pieper

Zum Jahresbeginn 2023 haben die Bäder in Bremen und Bremerhaven Preissteigerungen umgesetzt. Gäste müssen mit geringerem Angebot rechnen.

Bremen/Bremerhaven – Die Inflation hält Deutschland und Europa weiterhin fest im Griff, was auch die Menschen in Bremen und Bremerhaven im täglichen Leben zu spüren bekommen. Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise verteuert das Leben in sämtlichen Bereichen zunehmend. Das bekommen nun auch Gäste der Bäder in Bremen und Bremerhaven weiter zu spüren.

Denn laut einem Bericht von buten un binnen haben die Bäder im kleinsten Bundesland Deutschlands zum Jahresbeginn ihre Preise angezogen. Aufgrund der gestiegenen Betriebskosten zahlen Badegäste in Bremerhaven nun rund 10 Prozent höhere Eintrittspreise. Die bewegen sich nun für Erwachsene in den Bädern 1, 2 und 3 zwischen 4,40 Euro und 5,90 Euro. Der dreistündige Saunabesuch kostet nun 16 Euro.

Preissteigerungen in Bremer und Bremerhavener Bädern aufgrund der Energiekrise

Auch in den Bremer Bädern steigen die Preise. Dort müssen erwachsene Badegäste nun in den Stadtteilbädern 10 Cent und im Südbad sowie im Freizeitbad Vegesack 30 Cent mehr bezahlen. Auch hier werden die gestiegenen Energiekosten als Begründung für die Anhebung aufgeführt.

Das sind die Bäder in Bremen und Bremerhaven

Bremen:

Schloßparkbad, Westbad, Freizeitbad Vegesack, Südbad, Hallenbad Huchting, OTeBad, Vitalbad, Horner Bad, Unibad, Stadionbad, Freibad Blumenthal, Bad in der Tegeler Plate

Bremerhaven:

Bad 1, Bad 2, Bad 3, Freibad Grünhöfe, Weser-Strandbad

Größere Einschnitte müssen Wellness-Kunden hinnehmen. In Bremen haben die Saunen bis auf Weiteres geschlossen. Mit dieser Maßnahme will die Bädergesellschaft die Energiekosten weiter senken. Bereits im Sommer hatten die Bäder ihre Wassertemperatur um ein bis zwei Grad Celsius gesenkt. In Bremerhaven bleibt lediglich eine Sauna im Bad 2 geöffnet, alle anderen schließen bis auf weiteres ihre Pforten. Die Öffnungszeiten der Bäder selber bleibt von den Maßnahmen allerdings unberührt.

Saunen in Bremen geschlossen – aber Besucherzahlen erholen sich

Rückgänge der Besucherzahlen aufgrund des kühleren Wassers seien nicht eindeutig auszumachen, wird der Geschäftsführer der Bremerhavener Bädergesellschaft, Robert Haase, zitiert. Trotz steigender Besucherzahlen seien die Zahlen in Bremerhaven noch nicht wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. In Bremen hätten sich die Besucherzahlen hingegen wieder erholt.

Und noch eine gravierende Änderung: Das Westbad in Bremen hatte am 1. Januar 2023 zum letzten Mal nach 48 Jahren geöffnet. Es wird abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt. Wenn alles klappt, öffnet das Bad im Jahr 2026 neu.