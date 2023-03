Handball-Partie eskaliert völlig: „Kinder rannten, so weit sie konnten“

Von: Janik Boeck

Bei einem Handball-Derby in Nordmazedonien gab es heftige Krawalle. Die zwei Fanlager randalierten so doll, dass Kinder sich in Sicherheit bringen mussten.

Skopje – In der Superleague, der ersten Handball-Liga von Nordmazedonien, kam es am 26. März zum Derby zwischen RK Varda Skopje und RK Eurofarm Pelister. Das Duell Erster gegen Zweiter konnte Vardar mit 31:24 für sich entscheiden. Überschattet wurde das Spiel allerdings von heftigen Ausschreitungen beider Fanlager. Das Spiel musste für 20 Minuten unterbrochen werden und Eltern flohen mit ihren Kindern, um diese zu schützen.

Handball-Derby in Nordmazedonien eskaliert komplett – Spiel muss 20 Minuten unterbrochen werden

Dass Fanlager zumindest verbal aneinander geraten, ist keine Seltenheit. Die Ausschreitungen in Nordmazedonien zwischen RK Varda Skopje, die von den Europapokalen ausgeschlossen wurden und RK Eurofarm Pelister, überschritten aber jedwede Grenze. Rasmus Boysen, ehemaliger Handball-Profi, schrieb dazu auf Twitter, es seien „die schlimmsten Szenen, die ich im Handball je gesehen habe“.

Alles habe damit begonnen, dass der Pelister-Torwart eine Münze an den Kopf geworfen bekam. Wenig später kamen die Gästefans mit 15 Minuten Verspätung ins Stadion. Bei Derbys dieser Art ist das in Nordmazedonien gängige Praxis. Sobald die Pelister-Fans in der Halle waren, begann allerdings die Eskalation.

Handball-Partie eskaliert völlig: „Kinder rannten, so weit sie konnten“

Im Gästeblock wurde Pyrotechnik gezündet, die wenig später in den Block der Vardar-Fans geworfen wurde. Daraufhin stürmten Teile der Vardar-Anhänger den Platz und begannen ihrerseits die Trinkflaschen der Spieler auf die Tribüne zu werfen. Die Spieler auf dem Feld versuchten, die Gemüter zu beruhigen, scheiterten aber.

Der Sportjournalist Filip Mishov, unter anderem tätig für Sky und The Athletic berichtete: „Eltern mit kleinen Kindern rannten, so weit sie konnten“. Die Ausschreitungen seien aber keine Überraschung gewesen. Mishov sieht in den Krawallen auch Behörden-Versagen.

Handball-Derby eskaliert – Fans bewerfen sich mit Pyrotechnik © Twitter: Rasmus Boysen

Handball-Derby eskaliert – Sportjournalist gibt Behörden Mitschuld

Mishov teilte ein Video eines Derbys von vor genau einem Jahr. Auch im März 2022 flogen Objekte zwischen den Fanlagern von RK Varda Skopje und RK Eurofarm Pelister. Man habe vorher wissen können, dass beim diesjährigen Derby ähnliche Zusammenstöße passieren würden.

„Die Sicherheitsleute haben bei ihrer Arbeit versagt, weil es unmöglich ist, dass jemand so viel Pyrotechnik hat, nachdem er durch eine Sicherheitskontrolle gegangen ist.“ Ob und welche Konsequenzen aus den Krawallen beim Handball-Derby gezogen werden, bleibt abzuwarten. Das Rückspiel findet am 6. oder 7. Mai statt und die Stimmung dürfte dann kaum freundlicher sein. Wer sich statt Krawallen lieber Sport ansehen will, bekommt in der Handball-Bundesliga den spannendsten Titelkampf seit Jahren.