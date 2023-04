Rhein-Neckar Löwen treffen auf Magdeburg: Pokal-Finale läuft im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

Am Sonntag findet in Köln das Finale um den DHB-Pokal statt. Die Rhein-Neckar Löwen treffen dabei auf Meister SC Magdeburg. Hier finden Sie alle Infos:

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich beim Final Four um den DHB-Pokal überraschend den Einzug ins Finale gesichert. Am Samstag schlugen die Badener die SG Flensburg-Handewitt. Einen Tag später steigt in der Lanxess Arena in Köln nun das Finale gegen den SC Magdeburg.

Rhein-Neckar Löwen gegen SC Magdeburg – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie das DHB-Pokal-Finale live im Free-TV und Stream verfolgen können.

Spielbeginn in Köln ist am Sonntag (16. April) um 15:40 Uhr.