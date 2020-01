Handball-EM 2020: So sehen Sie das Finale heute live im Free-TV und im Live-Stream 

Seit dem 9. Januar 2020 findet die Handball-EM in Norwegen, Österreich und Schweden statt. Welche Sender übertragen das heutige Finale live im Free-TV und Live-Stream?

Vom 9. bis zum 26. Januar 2020 findet die 14. Handball-EM statt.

statt. Gastgeber sind in diesem Jahr Norwegen, Österreich und Schweden .

. Welche Sender die Spiele Deutschlands im Free- TV übertragen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

München - Das Jahr 2020 startet gleich mit einem sportlichen Großereignis. Wie gewohnt sind es die Handballer, die das sportliche Jahr ordentlich einläuten dürfen. Nach der WM 2019 steht 2020 wieder die Handball-EM an, um begeisterte Fans in ganz Europa vor die Bildschirme zu locken. Zum 14. Mal wird eine Europameisterschaft der Handball-Herren ausgetragen und als Gastgeber agieren 2020 gleich drei Nationen. Auf Gastgeber Österreich treffen die Deutschen nun in der Hauptrunde. Wir berichten im Live-Ticker.

Nachdem die Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und Dänemark gastiert hatte, bleibt auch die Handball-EM ein Jahr später in Mitteleuropa und Skandinavien. Deutschlands Nachbar Österreich teilt sich die Austragung des Turniers mit Norwegen und Schweden. Am 9. Januar 2020 fällt der Startschuss für die EM in der Steiermark, wenn Weißrussland und Serbien das Turnier in Graz, dem südlichsten Austragungsort der Handball-EM, gebührend einläuten werden. Zeitgleich findet ein zweites Eröffnungsspiel in der nördlichsten Halle des Turniers statt - im norwegischen Trondheim.

Handball-EM 2020: Deutschland eröffnet das Turnier gegen die Niederlande

Dort trifft ebenfalls am 9. Januar die deutsche Nationalmannschaft auf die Auswahl der Niederlande. Neben den Holländern bekommt es das Team von Bundestrainer Christian Prokop in der Gruppe C mit Lettland und Titelverteidiger Spanien zu tun. Die Iberer sicherten sich 2018 in Kroatien ihren ersten Titel bei einer Handball-EM und werden auch 2020 wohl wieder alles daran legen, den Pokal mit nach Hause zunehmen.

Doch auch das deutsche Team hat sich für die Handball-EM 2020 einiges vorgenommen. Angeführt von Kapitän Uwe Gensheimer, zog die DHB-Truppe bei der WM 2019 ins Halbfinale ein, wo man eher deutlich dem späteren Vize-Weltmeister Norwegen unterlag. Auch im Spiel um Platz drei zogen die Deutschen trotz sieben Gensheimer-Treffern den Kürzeren und beendeten die Heim-WM auf einem eher unbefriedigenden vierten Platz. Die Handball-EM 2020 bietet für die Mannschaft von Christian Prokop die erste Möglichkeit nach der Heim-WM, sich wieder auf der großen Bühne zu beweisen.

Handball-EM 2020: Grund zu Freude für Handball-Fans - diese Sender übertragen die Europameisterschaft

Bei den Handball-Großereignissen der vergangenen Jahre mussten die Fans immer wieder darum bangen, ob die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im Fernsehen übertragen werden.

So schauten wohl auch bei der anstehenden Europameisterschaft die einen oder anderen Handball-Fans kritisch auf die Vergabe der TV-Rechte für die Handball-EM.

2020 gibt es aber gute Nachrichten für alle Handball-begeisterten Fernsehzuschauer. ARD und ZDF haben sich die Rechte für alle Spiele mit deutscher Beteiligung bei der Handball-EM gesichert. Diese laufen also für alle frei empfänglich und live im TV und darüber hinaus auch im kostenlosen Live-Stream.

Und auch für die Fans von anderen Nationalteams gibt es gute Nachrichten. Das kostenloseStreaming-Portal sportdeutschland.tv hat sich die Rechte für alle Spiele ohne deutsche Beteiligung bei der Handball-EM gesichert und bietet diese für interessierte Fans im Live-Steam an.

Der Sport-Privatsender Eurosport hat sich die Sublizenzen für 18 Spiele (ohne deutsche Beteiligung) gesichert. Handball-Begeisterte kommen bei der anstehenden Handball-EM also auf ganzer Linie auf ihre Kosten.

Handball-EM 2020: Diese Sender zeigen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im TV

Handball-EM 2020: Welcher Sender überträgt die Hauptrunde?

Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde bei der Handball-EM. Sollte die deutsche Nationalmannschaft sich für die Hauptrunde qualifizieren, würde die Prokop-Truppe vier Spiele in Wien bestreiten. In diesem Fall würden auch ARD und ZDF alle Partien live im Free- TV und im Live-Stream zeigen. Die Sender würden dann wohl abwechselnd jeweils zwei Spiele übertragen. Die restlichen Spiele - ohne deutsche Beteiligung - gibt es dann wieder bei sportdeutschland.tv zusehen. Die Spiele der Hauptrunde werden zwischen dem 16. und dem 22. Januar ausgetragen.

Handball-EM 2020: Die Hauptrunde im Überblick

Datum Uhrzeit Gruppe Begegnung TV-Sender Live-Stream Donnerstag, 16. Januar 2020 16.00 Uhr 1 Spanien - Tschechien - sportdeutschland.tv Donnerstag, 16. Januar 2020 18.15 Uhr 1 Kroatien - Österreich Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Donnerstag, 16. Januar 2020 20.30 Uhr 1 Weißrussland - Deutschland ARD ARD, sportdeutschland.tv Freitag, 17. Januar 2020 16.00 Uhr 2 Slowenien - Island Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Freitag, 17. Januar 2020 18.15 Uhr 2 Norwegen - Ungarn - sportdeutschland.tv Freitag, 17. Januar 2020 20.30 Uhr 2 Portugal - Schweden Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Samstag, 18. Januar 2020 16.00 Uhr 1 Weißrussland - Tschechien Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Samstag, 18. Januar 2020 18.15 Uhr 1 Spanien - Österreich Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Samstag, 18. Januar 2020 20.30 Uhr 1 Kroatien - Deutschland ZDF ZDF, sportdeutschland.tv Sonntag, 19. Januar 2020 14.00 Uhr 2 Portugal - Island - sportdeutschland.tv Sonntag, 19. Januar 2020 16.15 Uhr 2 Slowenien - Ungarn - sportdeutschland.tv Sonntag, 19. Januar 2020 18.30 Uhr 2 Norwegen - Schweden Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Montag, 20. Januar 2020 16.00 Uhr 1 Kroatien - Tschechien Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Montag, 20. Januar 2020 18.15 Uhr 1 Weißrussland - Spanien Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Montag, 20. Januar 2020 20.30 Uhr 1 Österreich - Deutschland ARD ARD, sportdeutschland.tv Dienstag, 21. Januar 2020 16.00 Uhr 2 Portugal - Slowenien - sportdeutschland.tv Dienstag, 21. Januar 2020 18.15 Uhr 2 Norwegen - Island Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Dienstag, 21. Januar 2020 20.30 Uhr 2 Ungarn - Schweden Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Mittwoch, 22. Januar 2020 16.00 Uhr 1 Kroatien - Spanien Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Mittwoch, 22. Januar 2020 16.00 Uhr 2 Portugal - Ungarn - sportdeutschland.tv Mittwoch, 22. Januar 2020 18.15 Uhr 1 Weißrussland - Österreich Eurosport Eurosport Player, sportdeutschland.tv Mittwoch, 22. Januar 2020 18.15 Uhr 2 Norwegen - Slowenien - sportdeutschland.tv Mittwoch, 22. Januar 2020 20.30 Uhr 1 Tschechien - Deutschland ZDF ZDF, sportdeutschland.tv Mittwoch, 22. Januar 2020 20.30 Uhr 2 Island - Schweden - sportdeutschland.tv

Handball-EM 2020: Welche Sender übertragen die Finalspiele?

Sollte die deutsche Handball-Nationalmannschaft auch die Hauptrunde überstehen und ins Halbfinale der Handball-EM einziehen, gilt das gleiche Prinzip, wie in der Hauptrunde. Das ZDF würde das Halbfinale mit deutscher Beteiligung übertragen, während die ARD das Finale bzw. das Spiel um Platz drei ausstrahlen würde. Die jeweils anderen Partien laufen auf sportdeutschland.tv.

Handball-EM 2020: Spiel um Platz 5

Datum Uhrzeit Begegnung TV-Sender Live-Stream Samstag, 25. Januar 2020 16.00 Uhr Deutschland - Portugal ARD One ARD One

Handball-EM 2020: Halbfinale

Datum Uhrzeit Begegnung TV-Sender Live-Stream Freitag, 24. Januar 2020 18.00 Uhr Spanien – Slowenien - sportdeutschland.tv Freitag, 24. Januar 2020 20.30 Uhr Norwegen – Kroatien - sportdeutschland.tv

Spanien trifft am Freitag, den 24. Januar, im ersten Halbfinale der Handball-EM 2020 auf Slowenien. Am Abend duellieren sich dann Norwegen und Kroatien. Die deutsche Nationalmannschaft konnte sich nicht für die Runde der letzten vier Teams qualifizieren.

Handball-EM 2020: Spiel um Platz 3

Datum Uhrzeit Begegnung TV-Sender Live-Stream Samstag, 25. Januar 2020 18.30 Uhr Norwegen - Slowenien ZDF ZDF

Handball-EM 2020: Finale

Datum Uhrzeit Begegnung TV-Sender Live-Stream Sonntag, 26. Januar 2020 16.30 Uhr Kroatien - Spanien ARD One/Eurosport ARD One/ Eurosport Player/sportdeutschland.tv

