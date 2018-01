Handball-EM: Deutschland gegen Spanien im Live-Ticker

Trainer Christian Prokop (r.) und Paul Drux müssen gegen Spanien siegen, wollen sie in das Halbfinale der EM einziehen.

In der Hauptrunde der Handball-EM in Kroatien trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Spanien. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Spanien -:- (Anwurf Mittwoch, 20.30 Uhr)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Hauptrunden-Begegnung der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-EM 2018. Die „Bad Boys“ treffen am Mittwoch um 20.15 Uhr auf Spanien und wollen ihren Traum vom Halbfinale am Leben erhalten.

Handball-EM 2018: Vorbericht zu Deutschland gegen Spanien

Die 25:26-Niederlage gegen Dänemark hat die deutschen Handball-Nationalmannschaft noch immer im Kopf, nun muss sie gegen Spanien ihre rein rechnerisch letzte Chance auf das Erreichen des EM-Halbfinals wahren. Doch sie ist auf Schützenhilfe anderer Nationen angewiesen. Für die Mannschaft von Trainer Christian Prokop kommt es vor allem auf das Ergebnis der Mazedonier an. Die spielen am Dienstag gegen Tschechien und am Mittwoch gegen Tabellenführer Dänemark. Und auch das Spiel der Spanier gegen Slowenien könnte noch eine Rolle spielen.

Gewinnt die DHB-Auswahl gegen Spanien am Mittwoch, kann nur noch Mazedonien den Deutschen den Platz unter den letzten vier streitig machen.

Ins Halbfinale ziehen Uwe Gensheimer und Co. ein, sollte Deutschland das Spanien-Spiel gewinnen und

Mazedonien aus den verbliebenen zwei Partien maximal zwei Punkte holen.

Mazedonien aus den verbliebenen zwei Partien drei Punkte holen und Spanien gegen Slowenien gewinnen.

Mazedonien aus den verbliebenen zwei Partien drei Punkte holen und Spanien gegen Slowenien nicht gewinnen. Dann entscheidet das Torverhältnis.

Sollte Mazedonien beide Spiele gewinnen, hat die deutsche Nationalmannschaft keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

