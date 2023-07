Deutschland trifft auf Ungarn: Finale der U21-Handball-WM läuft im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

David Späth sorgt mit dem DHB-Team bei der U21-Handball-WM in Deutschland für Furore. © Marco Wolf/dpa

Bei der U21-Handball-WM 2023 steigt am Sonntag das Finale. Lesen Sie hier, wie Sie Deutschland gegen Ungarn live im TV und Stream schauen können:

Am Sonntag (2. Juli) steigt bei der U21-Handball-WM 2023 das große Finale. Mit-Gastgeber Deutschland trifft im Finale in Berlin auf Ungarn. Das Endspiel wird im Free-TV übertragen.

Finale der U21-Handball-WM – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie Deutschland gegen Ungarn live im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Anwurf in der Max-Schmeling-Halle in Berlin ist um 18 Uhr. Zuvor findet an gleicher Stelle das Spiel um Platz 3 zwischen Serbien und Island statt. (nwo)