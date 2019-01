Live-Ticker zur Handball-WM: Partie läuft! DHB-Team gegen Brasilien

Handball-WM 2019: Deutschland trifft im zweiten Gruppenspiel auf Brasilien, das am Freitag Frankreich ärgerte. Gibt es den nächsten Sieg? Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Brasilien 5:2 (-:-), Samstag, 18.15 Uhr

10. Minute: Taktisch haben die Brasilianer ein wenig umgestellt. Kurz nach Wiederaufnahme gelingt der zweite Treffer.

9. Minute: Wahnsinn! Andreas Wolff hat vier von fünf großen Chancen des Gegners zunichte gemacht. Und vorne klingelt es erneut! Brasilien nimmt sich die erste Auszeit...

7. Minute: Besonders auffällig: Die deutsche Abwehrarbeit funktioniert in den ersten Minuten dieser Begegnung nahezu perfekt. Und zack, da klingelt es schon wieder vorne. Weinhold zum 4:1.

5. Minute: Die Südamerikaner können verkürzen, doch im Gegenzug verwertet Gensheimer einen Siebenmeter.

4. Minute: Und da klingelt es erneut im Tor der Brasilianer! Gensheimer versenkt mit scharfem Wurf aus linker Position.

3. Minute: Das erste Tor ist gefallen. Erzielt hat es Steffen Weinhold aus halbrechter Position.

2. Minute: Wahnsinn! Und die nächste Rettung des Keepers. Möchte der heute überhaupt einen reinlassen?

1. Minute: Schon hat Andreas Wolff die erste Möglichkeit, sich auszuzeichnen! Glanztat und der Gegenangriff läuft.

Anpfiff um 18.15 Uhr! Die Begegnung Deutschland gegen Brasilien ist im Gange!

Handball-WM 2019: Kann Brasilien das DHB-Team überraschen?

18.12 Uhr: „Blüh im Glanze...“, die DHB-Handballer singen aus voller Kehle mit, während sie Arm in Arm stehen. Wie sieht heute die Startformation aus? Hier die Auflösung:

18.09 Uhr: Die Unparteiischen kommen heute aus Norwegen. Nun ertönen in der Hauptstadt die Nationalhymnen der beiden Mannschaften.

18.02 Uhr: Und da war doch noch etwas? Bei Olympia 2016 in Brasilien ging die deutsche Auswahl gegen die Gastgeber gar als Verlierer vom Platz. In der Gruppenphase musste sich die DHB-Auswahl in einem hitzigen Gefecht am Ende mit 30:33 geschlagen geben...

17.58 Uhr: Wer denkt, dass das zweite Duell gegen die Brasilianer ein Selbstläufer wird, der könnte sich getäuscht sehen. Am Freitag zeigten die Südamerikaner bereits gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, dass sie zu einer hervorragenden Leistung befähigt sind. Der Favorit wurde lange Zeit in Bedrängnis gebracht und konnte sich gerade mal mit 24:22 durchsetzen.

17.45 Uhr: Es wird langsam ernst. In einer halben Stunde geht es los und unsere Handballer machen sich gerade warm. Gelingt heute im zweiten Turnierspiel der zweite Sieg? Davon ist fest auszugehen!

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum zweiten Gruppenspiel der DHB-Auswahl bei der Handball-WM 2019. Das Team von Trainer Christian Prokop trifft heute in Berlin auf Brasilien. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Brasilien: Handball-WM 2019 im Live-Ticker

Berlin - Ein toller WM-Start liegt hinter der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Beim ersten Spiel der Handball-WM 2019 haben die DHB-Jungs den erwarteten Sieg eingefahren. Mit 30:19 (Ticker zum Nachlesen) gelang den Handballern nach der Eröffnungszeremonie ein gelungener Einstand in das Heim-Turnier.

Nun kommt mit Brasilien ein weiteres schlagbares Team - aber ein deutlich schwererer Brocken als Korea im ersten Match. Die Südamerikaner sollten aber auch bezwungen werden, will man ein Wörtchen um die nächste Runde mitreden. Mit Russland (Montag), Frankreich (Dienstag) und Serbien (Donnerstag) warten deutliche ambitionierte Mannschaften in der nächsten Woche.

In der „Woche der Wahrheit“ kann sich schon die erste Tendenz zeigen. Und die Antwort auf die Frage, ob es sich rentiert hat, erfahrene Spieler wie Tobias Reichmann nicht zu nominieren.

