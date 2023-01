Auftakt der Handball-WM 2023: Eröffnungsspiel kommt live im Free-TV

Von: Nils Wollenschläger

Die Handball-WM 2023 findet in Polen und Schweden statt. © Frank Molter/dpa

Am Mittwoch (11. Januar) wird die Handball-WM 2023 eröffnet. Hier lesen Sie, wie Sie das Auftaktspiel Frankreich gegen Polen live verfolgen können:

Mehr zum Thema Eröffnungsspiel der Handball-WM 2023: Frankreich gegen Polen live im TV und Stream

Vom 11. bis 29. Januar findet in Polen und Schweden die Handball-Weltmeisterschaft 2023 statt. Zum Auftakt treffen am Mittwochabend Frankreich und Polen aufeinander. Anwurf in Kattowitz ist um 21 Uhr.

Eröffnungsspiel der Handball-WM 2023 – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie Frankreich gegen Polen live im Free-TV und Stream schauen können.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steigt erst am Freitag (13. Januar) in das Turnier ein. Im ersten Spiel trifft das DHB-Team auf Katar. (nwo)