Kahn reagiert auf Bayern-Gerüchte: „Irgendeiner“-Satz schmeckt Experte Fjörtoft überhaupt nicht

Von: Antonio José Riether

Oliver Kahn reagierte zuletzt auf die Gerüchte um seine Person. Der Urheber der Spekulationen antwortete nun auf die Aussagen des Bayern-Bosses.

München - Der FC Bayern steckt in der Krise. Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn steht während der sportlichen Negativserie mächtig in der Kritik, Berichten zufolge soll der 53-Jährige alles andere als fest im Sattel sitzen. Der FCB-Boss spielte zuletzt die Gerüchte um seine Zukunft herunter, die Jan Åge Fjörtoft in die Welt gesetzt hatte und bezeichnete diese als „Hype“. Nun reagierte der norwegische TV-Experte auf Kahns Aussagen.

Oliver Kahn Geboren: 15. Juni 1969 in Karlsruhe Profi-Stationen: Karlsruher SC, FC Bayern Pflichtspiele für den FC Bayern: 632 Länderspiele: 86 für Deutschland

TV-Experte Fjörtoft setzte Spekulationen zu Oliver Kahn per Tweet in die Welt

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Fjörtoft, der zwischen 1999 und 2001 für Eintracht Frankfurt auflief, widmete sich nach seiner Karriere der Fernsehberichterstattung. So ist der 56-Jährige heute als Experte und Co-Kommentator für mehrere Sender tätig, darunter Viaplay aus Skandinavien oder ServusTV aus Österreich. Dementsprechend groß ist seine Gefolgschaft auf Twitter, wo er sich am vergangenen Donnerstag über Kahns Zukunft äußerte.

„Mir wurde gesagt, dass es ‚ein laufendes Verfahren‘ und eine ‚Frage der Zeit‘ sei, bis Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, von seinem Amt entfernt werde“, schrieb Fjörtoft am Tag nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Manchester City. Seit einigen Tagen halten sich die Spekulationen um Kahn, auch weil die Bayern – wie zuletzt in Mainz – scheinbar nicht mehr gewinnen können.

Oliver Kahn reagierte auf den Tweet von Jan Åge Fjörtoft – dieser konterte prompt. © Revierfoto/Sven Simon/imago

Oliver Kahn reagiert auf Gerüchte: „Irgendeiner hat eine Twitter-Nachricht abgesetzt“

Kahn wurde nach der Niederlage am Samstag im Aktuellen Sportstudio des ZDF auf das Thema angesprochen und reagierte überraschend gelassen. „Wenn ich das richtig verstanden habe, hat irgendeiner eine Twitter-Nachricht abgesetzt und alle anderen sind dann draufgesprungen“, fasste der Badener den Sachverhalt aus seiner Sicht zusammen und meinte: „Und dann ist irgendwie ein Hype um dieses Thema entstanden.“

Die jüngsten Aussagen des Bayern-Chefs gingen nicht an Fjörtoft vorbei, dieser reagierte mit einem Video auf Twitter auf Kahns Antwort. Der Norweger postete die Sequenz des ZDF-Interviews, in der der gebürtige Karlsruher davon spricht, dass „irgendeiner eine Twitter-Nachricht abgesetzt“ habe und scherzt in Anlehnung an James Bond: „My name is Irgendeiner, James Irgendeiner“. Um einen Kontext herzustellen, versah er den kurzen Clip mit den Worten: „Kahn spricht über einen Tweet“.

FC Bayern droht eine „Katastrophen“-Saison – Kahns Job in Gefahr?

Ob es sich bei Fjörtofts Tweet über eine mögliche Entlassung des Vorstandsvorsitzenden nur um Spekulationen oder Tatsachen handelt, ist unklar. Auch die Bild berichtete zuletzt darüber, dass Kahns Job aktuell in Gefahr sei. Demnach stehen ihm und den Bayern turbulente Wochen bevor.

Auch aus sportlicher Sicht werden die kommenden Spieltage enorm wichtig, denn mit dem 1:3 in Mainz verlor der FC Bayern die Tabellenführung an Borussia Dortmund. Mit einem Punkt liegt der BVB vor den Münchnern, die nun auf Fehler der Konkurrenz hoffen müssen. Andererseits würde die Saison in einer „Katastrophe“ enden, wie es Kahn bezeichnete. (ajr)