Geheimer Code im Live-Bild von DAZN: Das steckt hinter den Zahlen und Buchstaben

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Allen, die regelmäßig DAZN gucken, dürfte die Zahlenfolge aufgefallen sein, die immer wieder eingeblendet wird. Doch was bedeutet sie?

München - Die meisten kennen ihn, aber irgendwie weiß niemand, was er bedeutet. Die Rede ist von dem Code, der immer wieder in den Live-Streams des kostenpflichtigen Streaming-Anbieters DAZN auftaucht. Er besteht aus Zahlen und Buchstaben und bleibt für einige Sekunden auf dem Bild, ehe er wieder verschwindet. Doch was hat es damit auf sich?

„Zunächst einmal eine Entwarnung an alle, die befürchten, dass etwas mit Ihrem DAZN-Account oder dem Endgerät nicht in Ordnung ist. Das ist ganz normal“, schreibt DAZN zu dem Code auf ihrer Website.

Im Live-Bild von DAZN wird immer wieder ein Zahlencode eingeblendet. © Frank Hoermann/imago

Das bedeutet der Zahlencode in Live-Streams von DAZN

Der Code ist stattdessen so etwas wie ein Wasserzeichen. DAZN möchte damit gegen die illegale Verbreitung eines Live-Streams in Internet vorgehen. Die Zahlen- und Buchstabenfolge, die Nutzer während einer Live-Übertragung immer wieder eingeblendet bekommen, ist eine einzigartige Authentifizierungsnummer. DAZN kann im Missbrauchsfall genau diesen Code auslesen und feststellen, welchem Nutzer dieser Stream gehört. Deshalb kann der Code auch nicht entfernt werden.

Treiben Nutzer also illegale Spielchen mit der Live-Übertragung von DAZN, kann das Unternehmen diese identifizieren und sperren. „DAZN kann dadurch gezielt gegen die Internetpiraterie von Sportübertragungen vorgehen, um allen zahlenden DAZN-Kunden ein bestmögliches Fußballerlebnis zu bieten“, heißt es auf der Website des Streaminganbieters. Ein Nachteil für die Kunden ergebe sich nicht.

Darum taucht der Zahlencode bei DAZN unregelmäßig auf

Doch warum taucht der Code immer in unregelmäßigen Abständen und an unterschiedlichen Stellen auf? Auch diese Frage lässt sich einfach beantworten. Würde die Authentifizierungsnummer immer an derselben Stelle stehen, könnte sie verpixelt oder anderweitig unkenntlich gemacht werden. Um dies zu verhindern, hat sich DAZN dieses Vorgehen überlegt.

Erst im vergangenen Jahr gab es viel Ärger um DAZN, da der Streminganbieter seine Preise drastisch erhöhte. Sowohl Neukunden, als auch Bestandskunden müssen mittlerweile das Doppelte zahlen. Doch nun überrascht das Unternehmen mit einem komplett neuen Format. Pünktlich zum Internationalen Frauentag am 8. März kündigt DAZN einen kostenfreien Kanal an, der ausschließlich Frauensport zeigen wird. Damit soll das Thema Frauensport deutlich bekannter gemacht werden. (msb)