Augen-Verletzung? Hummels steckt Augsburg-Tritt mit zwei Worten weg

Mats Hummels ist ein echter Leader. Beim wegweisenden Dortmunder Erfolg in Augsburg ging er voran – und bewies einmal mehr Nehmerqualitäten.

Augsburg/Dortmund – Borussia Dortmund hat es wieder in der eigenen Hand! Der BVB gewann am Sonntag souverän mit 3:0 beim FC Augsburg und überholte damit den Konkurrenten im engen Meisterschaftsduell, den FC Bayern, der am Samstag mit 1:3 gegen RB Leipzig gepatzt hatte. Entscheidend daran beteiligt, dass Dortmund den Münchner Ausrutscher nutzen konnte, war einmal mehr Abwehrchef Mats Hummels. Dabei gab er alles auf dem Platz – und steckte eine Verletzung locker weg.

Mats Julian Hummels Geboren: 16. Dezember 1988 (Alter: 34 Jahre), Bergisch Gladbach Position: Innenverteidiger Vertrag bei Borussia Dortmund bis zum: 30. Juni 2023 Marktwert: 6,5 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Kurz vor Spielende: Dortmund-Kapitän Hummels blieb nach Treffer im Gesicht liegen

Beim 3:0-Auswärtserfolg führte Hummels die Mannschaft von Trainer Edin Terzic als Kapitän auf das Feld. Der BVB dominierte die Partie über weite Strecken, ließ wenig zu und gewann am Ende verdient nach Toren von Sébastien Haller (2) und Julian Brandt.

In der 89. Spielminute war das Spiel nach den beiden Treffern Hallers bereits entschieden, Hummels‘ Arbeitstag schien ruhig zu Ende zu gehen, als es plötzlich noch mal heiß herging. Bei einer Ecke der Gastgeber warf sich der Weltmeister von 2014 mit vollem Einsatz in den heranfliegenden Ball, wobei ihn der Augsburger Maximilian Bauer mit dem Bein am Kopf traf. Hummels blieb daraufhin liegen.

+ Nahm eine Augen-Verletzung für den Sieg seines BVB gerne in Kauf: Kapitän Mats Hummels. © Imago / ActionPictures / Screenshot: Mats Hummels/Instagram

Hummels musste bei BVB-Sieg in Augsburg ausgewechselt werden

Anschließend eilte das medizinische Personal der Dortmunder herbei, um den 34-Jährigen zu versorgen. Nach einer kurzen Behandlungsunterbrechung ging es nicht mehr weiter für den Abwehrhünen des BVB: Er hatte sich eine Platzwunde unter dem Auge zugezogen. Unter Begleitung der Dortmunder Ärzte verließ er das Spielfeld, für ihn kam in der ersten Minute der Nachspielzeit Nico Schlotterbeck in die Partie.

Langsam ging der angeknockte Innenverteidiger zur Dortmunder Bank. Gerade, als er dort angekommen war, markierte Teamkollege Julian Brandt den 3:0-Endstand. Erleichtert streckte Hummels beide Arme nach oben und ließ sich von seiner gefährlichen Augen-Verletzung nichts anmerken. Nach dem Spiel feierte er wie der Rest der Mannschaft mit den zahlreich mitgereisten Fans und hielt dabei seinen kleinen Sohn problemlos im Arm – von Schmerzen oder Sorge keine Spur. Anders war dies zuletzt bei seinem BVB-Teamkollegen Marius Wolf, der Einblicke in seine Herz-OP gab.

„Worth it“: Dortmunds Anführer Hummels steckt Augen-Verletzung mit zwei Worten weg

Und später legte der Ex-Nationalspieler aus der Dortmunder Kabine nach. Auf Instagram zeigte er seine Platzwunde. Anstatt sich allerdings über den Tritt des Augsburger Bauers zu beklagen, steckte er ihn mit zwei Worten weg: „Worth it“, schrieb Hummels, dem es die Augen-Läsion in Anbetracht des so wichtigen Sieges seiner Borussia offensichtlich „wert“ war.

Seine Liebe zum BVB unterstrich er mit zwei Herzen, einem in schwarz und einem in gelb, und richtete den Fokus abschließend bereits auf das letzte Spiel von Dortmund gegen Mainz am Samstag, in dem er seinem Team wohl zur Verfügung stehen wird: „90 Minuten noch!“; schrieb Hummels, der sich nach 2011 und 2012 zum dritten Mal zum Meister mit der Borussia krönen möchte und dabei als beinharter Leader Nehmerqualitäten beweist.

Sollte Hummels den Titel mit dem BVB perfekt machen, stünde wohl eine Feier im „Bierkönig“ auf Mallorca an – das verriet zuletzt sein Dortmunder Abwehrkollege Niklas Süle. (wuc)

