Deutschland-Kader heute live: Flick nominiert DFB-Team für 2022 - Reus fällt aus

Von: Antonio José Riether

26 Spieler stehen auf der Kaderliste von Hansi Flick. Am Donnerstag verkündet der Bundestrainer, wer zur Weltmeisterschaft nach Katar mitfährt.

WM 2022: Kaderbekanntgabe der deutschen Nationalmannschaft um 12.00 Uhr.

Bundestrainer Hansi Flick gibt am Donnerstagmittag seinen 26-köpfigen Kader bekannt.

Fragezeichen nach Verletzungen zweier Angreifer: Fahren Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko zur WM?

Marco Reus wird es wohl wieder nicht schaffen: Dieser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Frankfurt/Main – Dreizehn Tage vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2022 in Katar gibt Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader bekannt. Insgesamt 26 Namen stehen auf der Liste, die am Donnerstagmittag um 12.00 Uhr vom 57-Jährigen per Pressekonferenz verlesen wird. Besonders auf der Stürmerposition könnte es eine Überraschung geben.

Flick benennt Kader für die WM: Sieben Bayern-Profis fix mit dabei

Ein Großteil der 26 Kaderplätze ist bereits fest vergeben, so werden die Stars des FC Bayern München um den Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer im Aufgebot stehen. Insgesamt rechnet der Rekordmeister mit sieben abzustellenden DFB-Spielern.

Neben Neuer werden Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Thomas Müller, Serge Gnabry und Leroy Sané im Aufgebot ihres Ex-Trainers Flick erwartet. Zudem sind England-Legionäre Kai Havertz oder Ilkay Gündogan ebenfalls fix im Kader.

Am Donnerstag verkündet Bundestrainer Hansi Flick seine Kader-Entscheidung. © Marc Schueler/imago

DFB-Kadernominierung: Fahren Niclas Füllkrug oder Youssoufa Moukoko zur WM?

Besonders in der Offensive gibt es noch einige Fragezeichen. Nach den Verletzungen von Leipzigs Timo Werner sowie Wolfsburgs Lukas Nmecha wird Flick wohl oder übel einen Neuling nominieren müssen. Zur Auswahl stehen Werders Stürmer Niclas Füllkrug, der aktuell mit zehn Toren die zweitmeisten Saisontore verbuchen konnte, doch auch der 17-jährige Juniorennationalspieler Youssoufa Moukoko könnte erstmals für die A-Nationalelf nominiert werden.

Bei Moukokos Teamkollegen Marco Reus sieht es hingegen nicht gut aus, der 33-Jährige soll laut Sky und Sport1 nicht im Kader stehen und verpasst somit das nächste große Turnier. Ob sein Teamkamerad Mats Hummels und der Ex-Dortmunder und Neu-Frankfurter Mario Götze mit nach Katar fahren, wird sich ebenfalls am Donnerstagmittag zeigen.

DFB-Team vor der Katar-WM: Letzter Härtetest am 16. November

Um sich an die klimatischen Bedingungen am Persischen Golf zu gewöhnen, werden die ausgewählten WM-Fahrer ein dreitägiges Trainingslager im Oman absolvieren. Dort bestreitet die Nationalelf am Mittwoch, dem 16. November, ihren letzten Härtetest gegen den dortigen Gastgeber.

Am Tag darauf geht es für die Flick-Truppe ins WM-Quartier nach Katar, am 23. November folgt das erste Gruppenspiel gegen Japan. (ajr)