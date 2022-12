Argentinien gegen Frankreich jetzt live: Ärger um Franzosen-Star vor WM-Finale

Von: Florian Schimak

Das WM-Finale 2022 steht an: Argentinien gegen Frankreich kämpfen um den goldenen Pokal. Wer wird Weltmeister? Die Partie im Live-Ticker.

Argentinien – Frankreich -:- (-:-) , So. 16 Uhr

, So. 16 Uhr Aufregung um Benzema ! Real-Star lehnt Macron-Einladung ab

! Real-Star lehnt ab Messi im Fokus: Krönt sich der Superstar endlich mit dem WM-Titel ?

im Fokus: Krönt sich der Superstar endlich mit dem ? Der Live-Ticker vom WM-Finale wird fortlaufend aktualisiert

Update vom 18, Dezember. 14.28 Uhr: Bevor das WM-Finale überhaupt gestartet wird, geht es schon drunter und drüber. So sind offenbar Frankreich-Trikots mit drei WM-Sternen um Umlauf. Ausrüster Nike hat da wohl etwas zu forsch vorgegriffen. Bislang zieren die Brust der Équipe Tricolore „nur“ zwei Sterne. Frankreich wurde 1998 und 2018 Weltmeister.

Argentinien – Frankreich -:- (-:-)

Argentinien: - Frankreich: - Tore: -

München/Lusail – Es ist angerichtet! Das Finale der WM 2022 zwischen Argentinien und Frankreich steht an. Lionel Messi gegen Kylian Mbappé: Wer wird Weltmeister?

Für den 35-jährigen Messi wäre es der erste WM-Titel. Im Finale 2014 unterlag La Pulga dem DFB-Team nach Verlängerung mit 0:1. Mbappé wurde bereits vor vier Jahren in Russland Weltmeister. Kann er seinen Triumph wiederholen?

Karim Benzema (r.) wird das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich nicht live im Stadion verfolgen. © NurPhoto / Imago

Argentinien gegen Frankreich jetzt live: Ärger um Franzosen-Star vor WM-Finale

Vor dem WM-Finale sollte eigentlich Weltfußballer Karim Benzema nach Katar reisen und im Lusail Iconic Stadium vor Ort sein. Doch der Star von Real Madrid lehnte eine Einladung von Präsident Emmanuel Macron ab. Christopher Nkunku und die Mittelfeld-Stars Paul Pogba und N‘golo Kanté werden hingegen vor Ort sein.

Warum Benzema nicht im Stadion sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Argentinien gegen Frankreich jetzt live: Alle Augen auf Lionel Messi

Auf argentinischer Seite richten sich derweil alle Augen auf Messi. Der Superstar, der in diesem Turnier bereits fünf Treffer erzielt hat und gemeinsam mit PSG-Kumpel Mbappé die WM-Torjägerliste anführt, will seine Karriere endlich mit dem WM-Titel krönen. Messi hatte bereits vor dem WM-Finale angekündigt, dass dies sein letztes WM-Spiel in seiner Karriere sein wird.

Sein Debüt feierte er im Alter von 18 Jahren bei der WM 2006 in Deutschland. Sein bislang größer Erfolg im Nationalteam war der Gewinn der Copa America 2021. (smk)