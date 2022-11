13 / 14

Philippe Coutinho ist in Katar ebenfalls nicht dabei. Beim für Aston Villa spielenden Brasilianer streikt der Oberschenkel. In der Selecao war der einstige Bayern-, Barca- und Liverpool-Profi ohnehin ein Wackelkandidat. Seit der wegen eines Außenmeniskuseinrisses verpassten Copa America 2021 kam er nur in fünf von 15 Spielen zum Einsatz. © IMAGO / Photosport